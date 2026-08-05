Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para este popular destino europeo citando delitos y disturbios civiles

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Bélgica y mantuvo al país en nivel 2 de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para Bélgica, recomendando a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones frente a delitos menores y posibles disturbios civiles durante sus visitas. Esta medida afecta a turistas, residentes temporales y personas con intereses comerciales en el país europeo, y reviste importancia debido al volumen de viajes internacionales entre ambos países y la alta demanda turística de Bélgica en temporada alta.

Según la última comunicación oficial del Departamento de Estado, Bélgica permanece bajo el nivel 2 de alerta, lo que implica una recomendación de vigilancia reforzada ante riesgos identificados en materia de seguridad. La actualización subraya el incremento de delitos de oportunidad, la posibilidad de manifestaciones que puedan alterar el funcionamiento de los servicios públicos y la persistencia de amenazas de terrorismo. El nivel 2 no impide los desplazamientos, pero insta a los viajeros a adoptar medidas de precaución adicionales y a mantenerse informados durante su estadía, según reportó The Brussels Times.

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De acuerdo con el aviso oficial, el contexto reciente en Bélgica incluye un aumento en reportes de robos y carterismo en lugares de alta concurrencia, así como protestas sociales de distinta magnitud. Estas situaciones han tenido impacto en la movilidad urbana y en la disponibilidad de algunos servicios, aunque las autoridades locales mantienen la operatividad turística y no han impuesto restricciones al ingreso de viajeros internacionales.

¿Cuál es la advertencia de viaje de Estados Unidos para Bélgica en 2026?

La advertencia de viaje para Bélgica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos establece el nivel 2 de alerta, que corresponde a la indicación de “ejercer mayor precaución”. Esta clasificación responde a la evaluación de riesgos vinculados a delitos menores, manifestaciones y terrorismo. El organismo consular recomienda “mantenerse alerta ante el entorno, especialmente en espacios turísticos y zonas concurridas”, según el texto oficial.

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El aviso precisa que “la mayoría de los delitos contra extranjeros son delitos de oportunidad, como el robo de bolsos y carterismo”. Además, señala que “podrían producirse manifestaciones a gran escala, generalmente pacíficas, relacionadas con la situación política local”, lo que puede afectar el transporte público y otros servicios esenciales.

El comunicado del Departamento de Estado detalla que los viajeros deben evitar aglomeraciones y protestas, consultar periódicamente los medios locales y extremar precauciones en bancos y cajeros automáticos. También reitera la ilegalidad de las drogas, incluida la marihuana, en el territorio belga y advierte sobre sanciones penales severas por su posesión, incluso durante escalas en aeropuertos.

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La advertencia de viaje para Bélgica recomienda a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones por delitos menores, manifestaciones y amenaza de terrorismo. (Associated Press)

¿Qué riesgos específicos señala el Departamento de Estado sobre Bélgica?

Entre los riesgos destacados por el Departamento de Estado, se identifican tres categorías principales:

Delitos menores, como el carterismo y el robo de bolsos, especialmente en estaciones de tren, mercados, eventos y atractivos turísticos. El informe enfatiza que estos delitos suelen ocurrir por oportunidad y no mediante violencia física. Manifestaciones y disturbios civiles, que pueden derivar en cortes de rutas, alteraciones en el funcionamiento del transporte y congestión en zonas céntricas. La mayoría de estas protestas han sido pacíficas, pero representan un riesgo por la posibilidad de interrupciones en la movilidad y servicios. Amenaza terrorista: Aunque no se reportan ataques recientes, la advertencia mantiene el enfoque preventivo por antecedentes en el país y en la región.

La advertencia oficial también alude a la necesidad de respetar la legislación local, puntualizando: “La marihuana y otras drogas son ilegales en Bélgica, y viajar con ellas puede acarrear graves sanciones penales”.

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¿Qué recomendaciones realiza Estados Unidos a quienes viajan a Bélgica?

El Departamento de Estado publicó una serie de recomendaciones para los viajeros estadounidenses en Bélgica, orientadas a reducir riesgos y facilitar la asistencia consular en caso de emergencia. Las principales sugerencias incluyen:

Mantenerse alerta en todo momento, especialmente en zonas turísticas, estaciones de tren y espacios públicos muy concurridos.

Evitar participar en manifestaciones, marchas o aglomeraciones.

Monitorear la información de los medios locales para anticipar posibles alteraciones en el transporte o la operatividad de servicios públicos.

Prestar especial atención al manipular objetos personales en bancos y cajeros automáticos.

No transportar, consumir ni poseer drogas, incluyendo cannabis.

Registrar su viaje en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), un servicio gratuito que permite recibir alertas y facilita el contacto consular en caso de emergencia.

“La inscripción en STEP permite al Departamento de Estado localizar y asistir a los viajeros estadounidenses ante cualquier eventualidad”, resaltó el comunicado oficial.

Estados Unidos recomendó a quienes viajan a Bélgica evitar aglomeraciones, seguir los medios locales y cuidar sus pertenencias en bancos y cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la advertencia al turismo en Bélgica?

La advertencia de viaje de Estados Unidos no implica restricciones legales para el ingreso de turistas estadounidenses a Bélgica, ni ha motivado la suspensión de servicios turísticos o actividades culturales. Según datos oficiales referenciados por The Brussels Times, Bélgica registró más de 46 millones de pernoctaciones en el último año, con un crecimiento del 2,9 % respecto a 2024. Los hoteles representaron el 46 % del total, mientras que los campings aumentaron su participación interanual en un 10 %.

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Las ciudades más visitadas, como Bruselas, Brujas, Amberes y Malinas, mantienen su calendario de eventos, ferias y festivales. Las autoridades locales recomiendan a los visitantes tomar precauciones habituales y mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad, pero no han limitado el acceso a monumentos, museos ni espacios públicos.

¿Qué países han emitido advertencias similares para Bélgica?

El contexto de advertencias de viaje en Europa muestra un patrón similar en varios países occidentales. RTL Today y Travel Awaits informaron que, además de Estados Unidos, países como Francia, Alemania, España, Italia, Dinamarca y Países Bajos mantienen advertencias de nivel 2 para sus ciudadanos respecto a Bélgica. El Gobierno de Canadá actualizó su alerta el 29 de julio, recomendando extremar precauciones por la amenaza del terrorismo.

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Las advertencias internacionales se basan en reportes de la policía local y organismos de inteligencia, y se actualizan periódicamente en función del contexto político y social. En el caso de Bélgica, la advertencia actual responde a la persistencia de delitos menores y a la posibilidad de interrupciones en la normalidad urbana por protestas sociales.

La advertencia de viaje de Estados Unidos no impone restricciones al turismo en Bélgica, que mantuvo activos sus servicios, monumentos y eventos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los viajeros sobre las leyes y costumbres en Bélgica?

El Departamento de Estado subraya la importancia de respetar la legislación local durante la estadía en Bélgica. El consumo, la posesión y el transporte de drogas, incluido el cannabis, están prohibidos y su infracción puede derivar en detención y proceso penal. Esta medida se aplica incluso a quienes solo transitan por aeropuertos del país.

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Otras recomendaciones incluyen portar siempre una copia del pasaporte, cuidar los objetos de valor y consultar las normas de cada ciudad respecto a horarios comerciales, uso del transporte público y regulaciones sobre eventos públicos. El respeto a las normas locales facilita la asistencia consular y reduce los riesgos de incidentes durante el viaje.

¿Qué impacto tiene la advertencia para los viajeros y qué se puede esperar?

La advertencia de nivel 2 para Bélgica significa que los viajeros deben permanecer atentos y tomar precauciones adicionales, pero no restringe la movilidad ni la actividad turística. Las autoridades estadounidenses y belgas insisten en la importancia de la prevención, la vigilancia activa y el seguimiento de las recomendaciones oficiales.

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El registro en el programa STEP permite a los ciudadanos estadounidenses recibir alertas en tiempo real y agiliza la intervención consular ante incidentes. Las condiciones de seguridad pueden variar según el contexto político y social, por lo que se sugiere consultar los avisos actualizados antes y durante el viaje.