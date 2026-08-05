Condenaron a 13 años de prisión a un gendarme que mató a un robacables en Rosario

Fabricio Cortez

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Un gendarme sanjuanino que se radicó en Rosario fue condenado este miércoles a la pena de 13 años de prisión efectiva por haber matado de un tiro en el cuello a un ladrón que robaba cableado eléctrico en su cuadra. El homicidio ocurrió el 5 de abril de 2023 en Medrano al 2300, en la zona norte de la ciudad, donde residía el agente federal.

El veredicto fue leído pasado el mediodía en el Centro de Justicia Penal por el tribunal penal de primera instancia constituido por los jueces Facundo Becerra, Paula Álvarez y Valeria Pedrana.

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El fiscal Alejandro Ferlazzo había solicitado 12 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella, por su parte, había pedido la pena de 33 años. La defensa del agente, a cargo del abogado Carlos Varela, sostuvo que se trató de un homicidio en legítima defensa o un exceso en la legítima defensa.

Según la teoría del caso, Marcelo Alejandro Flores y otro hombre recolectaban cartones y sobras de comida por distintos comercios del barrio Unión, cuando intentaron desprender un cable del tendido eléctrico que estaba cortado, con fines de robo.

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El gendarme, que vivía en la cuadra donde se estaba dando el intento de robo, llamó la 911 para advertir sobre el hecho y posteriormente salió con su arma reglamentaria, una Pietro Beretta calibre 9 milímetros a perseguirlos.

Flores corrió por calle Medrano, mientras que su cómplice por Baigorria. Cortez siguió a Flores, que corría rumbo a la calle Gallo, y le dio un tiro que ingresó por el cuello.

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Herido, el robacables retornó por Medrano, tomó calle Baigorria y se desplomó al suelo. Fue allí donde el gendarme, que estaba de civil, le colocó los dos brazos en la espalda y llamó a una ambulancia. Cuando llegó el servicio de emergencias médicas el sospechoso ya estaba fallecido.

Varela, defensor del agente federal, afirmó durante su alegato de apertura: “El señor Cortez no fue mendaz, no es mendaz y no será mendaz, demostrando permanentemente un espíritu colaborativo para que la verdad aflore. No solo con su discurso lo hizo, lo hizo con actos, llamó al 911 con anterioridad y va a quedar demostrado que salió a confrontar para evitar la comisión de un hecho ilícito. Llamó al 911 después para solicitar una ambulancia, habiendo advertido que el señor Flores estaba herido”.

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