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El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

En medio de las versiones que la ubican como tercera en discordia en la separación del cuartetero y La Joaqui, su entorno salió en su defensa con su hermana como portavoz

Fotografía en blanco y negro de cinco personas sonrientes en primer plano, tres mujeres y dos hombres, en un ambiente interior con techo de madera
Ka familia de Tuli Acosta respaldó a la influencer
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El respaldo familiar a Tuli Acosta quedó en primer plano tras el estallido de rumores sobre su presunta relación con Luck Ra, ubicándola como una tercera en discordia en la separación entre el cantante y La Joaqui. En medio de una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales, la joven y su entorno más cercano apostaron por la transparencia y el apoyo mutuo como respuesta pública.

Desde el inicio, Tuli eligió enfrentar las versiones que la señalaban como la tercera en discordia. Negó cualquier tipo de romance y fue categórica al definir su vínculo con Luck Ra: “Yo lo siento como mi hermano y pongo las manos en el fuego que eso no es así”. De este modo, buscó despejar dudas acerca de una supuesta relación amorosa, subrayando el carácter fraterno de la amistad que los une desde hace años.

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Las explicaciones no bastaron para frenar la circulación de versiones, por lo que la familia decidió involucrarse activamente en la defensa de su integridad. Fue su hermana Paula quien tomó la palabra a través de una serie de publicaciones en redes sociales. Sus mensajes, acompañados de fotografías familiares tanto de la infancia como actuales, apuntaron a reafirmar la unión y los valores que los sostienen como grupo.

Un texto en español sobre un fondo blanco invita a verificar y pensar antes de juzgar, destacando la presencia de personas reales detrás de las pantallas
Pauli Acosta difunde un mensaje sobre la importancia de verificar información y reflexionar antes de juzgar en el ámbito digital.

En una de sus publicaciones, Paula expresó: “Podrán usar la mentira, lo superficial, podrán inventar, podrán criticar, podrán decirte que lo podrías haber hecho mejor. Pero jamás van a robar lo real, lo esencial, la identidad, quien realmente sos. Un lugar donde jamás la mala intención va a poder ingresar, es allí, en la intimidad, a puertas cerradas”. De esta manera, estableció un límite claro entre la vida pública y privada, defendiendo la autenticidad de su hermana más allá de la opinión externa.

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Las imágenes compartidas reforzaron ese mensaje. Se ven escenas de la infancia, abrazos, momentos cotidianos y retratos actuales del grupo familiar, donde la presencia de Tuli es constante. La familia aparece unida en situaciones de alegría y también en otras más íntimas, evidenciando la solidez del lazo que los vincula. Estos registros visuales funcionan como prueba concreta de una historia compartida y un respaldo que trasciende las circunstancias del presente.

A esas palabras, la propia Tuli respondió con gratitud y afecto público: “Te amo, Paulita. ¡Los amo mucho! Gracias por ser mi pilares por siempre y para siempre. Juntos a pesar de la distancia". Su respuesta, directa y emotiva, deja en claro que el sostén familiar es un pilar fundamental en su vida. También se sumó Patricia, la madre de la influencer: “Gracias hija mía por ser la voz de la familia, porque la verdad duele mucho a nosotros como papás que le peguen tanto a un hijo y sentir impotencia. Elijo seguir creyendo que Dios pondrá las cosas en su lugar como siempre nos hará más fuertes aún”.

El respaldo familiar a Tuli Acosta
El respaldo familiar a Tuli Acosta

La situación expuso el peso que pueden tener los rumores y las opiniones transmitidas a través de internet. Paula sumó un mensaje más en sus historias, llamando a la reflexión colectiva: “Antes de compartir, verificá. Antes de juzgar, pensá. Porque detrás de cada pantalla hay personas reales. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas es una sociedad mucho más fácil de influenciar”. Esta advertencia apunta a la responsabilidad social frente al alcance de las palabras y la necesidad de construir un ambiente menos hostil, especialmente para quienes se ven expuestos mediáticamente.

El fenómeno de la viralización de comentarios infundados afecta no solo la imagen pública de los involucrados, sino también su entorno directo. El caso de Tuli Acosta y su familia ilustra cómo una situación privada puede transformarse en un tema de debate masivo, donde las consecuencias emocionales trascienden el plano virtual.

Dos mujeres jóvenes se abrazan frente a una pared clara; una lleva un top estampado de cebra y pantalón blanco, la otra un vestido rosa y tiene el cabello bicolor
Pauli Acosta y Tuli Acosta en una muestra de apoyo incondicional

Mientras tanto, Tuli optó por la sinceridad como estrategia. En sus declaraciones, fue contundente al afirmar que Luck Ra es “uno de mis mejores amigos”. Sostuvo que entre ellos no existe ningún tipo de sentimiento romántico y que su vínculo se basa en la confianza y el cariño propios de una hermandad. Al decir “yo lo siento como mi hermano”, buscó desactivar cualquier especulación sobre una supuesta relación amorosa.

Esta postura fue sostenida de manera pública en reiteradas ocasiones, tanto ante los medios como en sus propias redes sociales. El esfuerzo de Tuli por dejar en claro la naturaleza de su vínculo con Luck Ra refleja el deseo de proteger sus relaciones personales del juicio externo y preservar la autenticidad de sus afectos.

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