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La iniciativa Guatemaltecos por la Nutrición reduce la desnutrición aguda al 0.38% en sus comunidades

Un reporte de Castillo Hermanos atribuye el descenso desde 6% a un modelo que combina salud, apoyo alimentario, agua segura, saneamiento y fortalecimiento del ingreso, aplicado en zonas de difícil acceso desde 2022

Varias mujeres indígenas y niños en un pueblo, posando junto a un cartel de 'Guatemaltecos por la Nutrición' con el texto 'Reducción de Desnutrición Aguda: 0.38%'.
Mujeres y niños guatemaltecos se reúnen junto a un cartel que señala la reducción de la desnutrición aguda al 0.38% gracias a la iniciativa Guatemaltecos por la Nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemaltecos por la Nutrición redujo la desnutrición aguda del 6% al 0.38% en las comunidades donde opera y bajó en 17 puntos porcentuales la desnutrición crónica, un resultado que la empresa presenta como prueba de que un modelo centrado en salud, nutrición, agua, saneamiento y economía familiar puede intervenir sobre una de las crisis sociales más persistentes de Guatemala, según información de Castillo Hermanos y divulgada por medios locales.

La iniciativa, creada en 2022 y financiada en un 100% por la compañía, contó con una inversión de USD 15 millones. Desde 2023 opera con dos Campamentos de Nutrimóviles, unidades móviles desplegadas en áreas de difícil acceso que, según datos del programa, permitieron prestar más de 60,000 servicios.

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Guatemala registra uno de los índices de desnutrición más altos de la región y del mundo, de acuerdo con el texto de presentación de la iniciativa. Ese escenario, señaló la empresa, no está asociado solo a la falta de alimentos, sino también al acceso limitado a servicios de salud, agua potable, saneamiento, educación nutricional e ingresos familiares.

Los resultados fueron presentados por representantes del programa y por Sophia Aguirre, investigadora de la Universidad Católica de América en Washington y auditora externa de la iniciativa. Según la evaluación, más del 70% de las madres participantes reportaron crecimiento normal en sus hijos, las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76% y el consumo nutricional por hogar aumentó un 17%.

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Hombre de espaldas manipula hongos en recipiente metálico. Una mujer y una niña con bolsas plásticas. Otros dos observan. Fondo de árboles y vegetación
Un instructor enseña a una familia el proceso de producción y empaque de hongos ostra en un entorno natural, con árboles de fondo. (Guatemaltecos por la Nutrición)

El programa fue diseñado para actuar sobre seis causas asociadas a la desnutrición

La respuesta central del programa es un modelo integral que trabaja en seis ejes: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento ambiental, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos y desarrollo infantil temprano. Cuando se detecta un caso, se activa un protocolo con evaluación médica y nutricional, recuperación y seguimiento en el hogar hasta restablecer el estado de salud del niño o la niña.

Aguirre sostuvo que el rasgo distintivo del esquema no es solo el tratamiento, sino el acompañamiento constante a las familias en distintas etapas de vida. La investigadora explicó que la desnutrición no depende únicamente de los ingresos económicos y que también intervienen la educación en higiene, el fortalecimiento de prácticas de cuidado y el apoyo durante el embarazo, el posparto y la primera infancia.

Los datos del programa fueron comparados con indicadores internacionales incluidos en informes de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Según la iniciativa, esa referencia muestra que los resultados superan las expectativas de la tasa de reducción anual de desnutrición establecida en esos parámetros.

Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos, explicó el origen del proyecto en estos términos: “Desde hace muchos años Castillo Hermanos ha desarrollado iniciativas para reducir la desnutrición infantil en Guatemala, y también lo han hecho otros actores. Y, aun así, los índices de desnutrición no mejoraban significativamente. Decidimos plantearnos el reto de crear un programa que resolviera el problema de la desnutrición desde la raíz. Así nació Guatemaltecos por la Nutrición, un programa creado desde el corazón de Castillo Hermanos, de autoría 100% propia y financiamiento 100% propio”.

Dos personas, un hombre y una mujer, con gorras y camisetas azules, plantan pequeñas plantas verdes en bandejas de tierra dentro de un invernadero
Un hombre y una mujer plantan pequeñas verduras en bandejas de tierra, bajo la cubierta de un invernadero, como parte del programa Guatemaltecos por la Nutrición. (Guatemaltecos por la Nutrición)

La empresa presentó la iniciativa como una apuesta privada replicable y auditable

Sinibaldi afirmó que la compañía adoptó un enfoque “holístico, replicable, sostenible y auditable”, con el objetivo de que el modelo pueda medirse, evaluarse y reproducirse en otros territorios. La empresa remarcó que no se trata de una alianza público-privada ni de un esquema de cooperación internacional, sino de una apuesta sostenida con capital propio.

Guillermo Castillo, director del grupo, indicó que la experiencia previa de la compañía en programas sociales fue un antecedente para esta intervención. Mencionó entre ellos el Programa de Recuperación Nutricional y el Programa de Alimentación Escolar, ejecutados a través de Fundación Castillo Córdova.

Castillo sostuvo que esos esfuerzos previos no alcanzaron la dimensión de Guatemaltecos por la Nutrición, al que definió como “el programa de atención a la desnutrición con mayor impacto”. La empresa añadió que, más de 140 años después de su fundación, mantiene una estrategia de inversión social enfocada en el desarrollo del país y el bienestar de las comunidades.

La iniciativa también recibió el reconocimiento “Bien Hecho 2025” en la categoría de Proyección Social, otorgado por Prensa Libre. Ese respaldo se sumó, según la presentación del programa, a los resultados verificados por la auditoría académica internacional.

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