Brutal ataque en Moreno: un joven con dos pedidos de captura vigente, salió a robar y apuñaló a una mujer

Detuvieron a un joven con dos pedidos de captura tras intentar asaltar y apuñalar a una mujer en Moreno

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Un joven de 19 años, que tenía dos pedidos de captura vigentes por causas de robo agravado, fue detenido en Moreno acusado de haber intentado asaltar y apuñalar a una mujer de 59 años. La víctima sufrió heridas cortopunzantes en el abdomen y lesiones en el rostro, aunque se encuentra fuera de peligro.

El violento episodio ocurrió el miércoles en las inmediaciones de las calles Santa Rosa y Calvo, en el partido de Moreno. De acuerdo con la información policial, agentes del Comando de Patrullas fueron alertados por transeúntes sobre un robo cometido instantes antes contra una mujer.

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Según las primeras averiguaciones, la víctima fue atacada durante el intento de asalto y recibió heridas con un arma blanca. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota.

Tras el hecho, varios testigos aportaron a los policías una descripción física y de la vestimenta del agresor, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda por la zona.

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Un video registró el hecho

Pocos minutos después, los agentes localizaron a un sospechoso en la intersección de Presidente Márquez y Libertador. Al identificarlo, establecieron que se trataba de Marcelo Daniel Fernández, de 19 años. Durante el procedimiento, las autoridades constataron que el joven llevaba consigo pertenencias que habían sido robadas a la víctima, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Al verificar sus antecedentes mediante el sistema de emergencias 911, los investigadores descubrieron además que Fernández tenía dos pedidos de captura vigentes. Uno correspondía a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y el otro a un expediente por robo agravado. Ambos requerimientos habían sido emitidos por el Juzgado de Garantías Juvenil N.º 1.

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El detenido

Mientras tanto, Sotelo Benítez fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Los profesionales constataron que presentaba escoriaciones en el rostro y lesiones cortopunzantes en el abdomen. No obstante, determinaron que las heridas no comprometían órganos vitales y que la mujer permanecía fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Moreno, a cargo del fiscal Duarte, quien dispuso la aprehensión formal del sospechoso y ordenó una serie de medidas para avanzar con la causa. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de declaraciones testimoniales y las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados durante el procedimiento.

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El arma incautada

En función de las características del ataque y de las circunstancias en las que se produjo, la fiscalía calificó provisoriamente el expediente como homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, una imputación de extrema gravedad que contempla los casos en los que el agresor intenta matar para consumar o asegurar un robo o procurar su impunidad.

El acusado permanece detenido a disposición de la Justicia mientras continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque y determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

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