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Un nuevo RPG de acción, está gratis en Steam por tiempo limitado para que lo añadas a tu PC

El diseño combina escenarios variados, rompecabezas y combates con un componente roguelite que altera rutas y desafíos, alentando experimentación según estilo de cada jugador

Steam ofrece gratis Dome: Become Thyself por tiempo limitado antes de pasar a ser de pago -VALVE
Steam ofrece gratis Dome: Become Thyself por tiempo limitado antes de pasar a ser de pago -VALVE
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Steam se ha consolidado como la plataforma líder en distribución digital de videojuegos para PC, pero las oportunidades para conseguir títulos de calidad sin costo suelen ser escasas y de corta duración.

Actualmente, los usuarios tienen la posibilidad de añadir gratis a su biblioteca Dome: Become Thyself, un RPG de acción y aventura con elementos roguelite, disponible solo por tiempo limitado antes de convertirse en un juego de pago. Aprovechar esta promoción es clave para quienes buscan ampliar su colección y explorar propuestas innovadoras sin invertir dinero.

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La oferta responde a una estrategia común entre desarrolladores independientes: lanzar el juego en acceso anticipado para recibir retroalimentación directa de la comunidad, pulir detalles y, posteriormente, lanzar una versión completa bajo un modelo de pago.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Solo hay que iniciar sesión, buscar el juego en la tienda, pulsar “Obtener” mientras figure en 0,00 y confirmar la adquisición, para que quede vinculado y listo para instalarse cuando se quiera, incluso tras el final de la promoción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio Nenad Juric, responsable de Dome: Become Thyself, confirmó que quienes obtengan el juego durante la fase gratuita podrán conservarlo y jugarlo sin restricciones, aun cuando la versión 1.0 ya sea de pago para el resto de usuarios.

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Cuál es el juego gratuito por tiempo limitado en Steam

Dome: Become Thyself propone una experiencia distinta dentro del género RPG de acción. El jugador explora los Registros Akáshicos, un universo visualmente llamativo y repleto de biomas, enemigos y acertijos.

La integración de mecánicas roguelite agrega un componente de desafío y rejugabilidad, ya que cada partida puede ofrecer rutas, recompensas y obstáculos diferentes. La propuesta busca incentivar la exploración y la experimentación, permitiendo que cada usuario aborde la aventura a su propio ritmo y estilo.

Cómo conseguir Dome: Become Thyself gratis en Steam y guardarlo para siempre en tu cuenta - crédito Valve
Cómo conseguir Dome: Become Thyself gratis en Steam y guardarlo para siempre en tu cuenta - crédito Valve

El desarrollador ha destacado el aporte de la comunidad durante el acceso anticipado, agradeciendo la retroalimentación que permitió mejorar el juego en todos sus apartados. La transición a la versión 1.0 marca el cierre de la fase gratuita y el inicio de una nueva etapa para Dome, donde seguirá recibiendo actualizaciones y soporte.

Cómo obtener Dome: Become Thyself gratis en Steam

Sumar Dome: Become Thyself a tu biblioteca de Steam es sencillo y solo requiere unos pasos rápidos:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde la aplicación para PC o en (store.steampowered.com).
  • Busca “Dome: Become Thyself” utilizando la barra de búsqueda o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades.
  • Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio figure en 0,00.
  • Confirma la adquisición. El juego quedará guardado de manera permanente en tu cuenta y podrás instalarlo cuando lo desees, incluso después de finalizada la promoción.

No hay información precisa sobre la fecha en la que dejará de estar disponible de forma gratuita, por lo que conviene actuar cuanto antes si deseas asegurarlo.

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
Acceso anticipado como estrategia, Steam deja reclamar gratis un indie que luego será pago

La clave para no perder oportunidades es revisar frecuentemente la sección de juegos gratuitos y ofertas especiales en Steam, ya que muchos títulos gratuitos pueden pasar a ser de pago sin previo aviso. Activar notificaciones dentro de la plataforma ayuda a recibir alertas sobre lanzamientos o descuentos relevantes.

Explorar recomendaciones y juegos relacionados junto a cada promoción puede descubrir rebajas adicionales en títulos del mismo estudio o género. Compartir estas promociones con amigos amplía la experiencia de juego y permite descubrir juntos propuestas que habitualmente podrían pasar desapercibidas.

Por qué Steam regala juegos y qué ganan los usuarios

Las promociones de juegos gratuitos en Steam cumplen varios objetivos: fomentan la experimentación, apoyan a desarrolladores independientes y mantienen la plataforma dinámica y atractiva.

Reclamar estos títulos no solo permite diversificar la biblioteca personal, sino que ofrece la oportunidad de probar mecánicas y géneros nuevos sin riesgo. Para los estudios, es una vía eficaz para captar jugadores, recibir comentarios y construir una comunidad activa antes del lanzamiento definitivo.

Aprovechar ofertas como la de Dome: Become Thyself es una forma inteligente de ampliar la colección y disfrutar de propuestas creativas en el universo del gaming para PC.

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