Los contagios de dengue se aceleran en Panamá: 446 nuevos casos en una sola semana

Las brigadas de Control de Vectores mantienen operativos en distintos sectores del país para reducir la población del Aedes aegypti. Cortesía Minsa

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Panamá acumuló 4,351 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 27 de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 5 y el 11 de julio, después de registrar 446 contagios adicionales en solo una semana.

La actualización del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que la incidencia nacional aumentó de 82.8 a 92.2 casos por cada 100,000 habitantes, mientras las hospitalizaciones y las muertes también mantuvieron una trayectoria ascendente.

El informe anterior contabilizaba 3.905 casos acumulados hasta la semana 26, por lo que el incremento semanal fue de aproximadamente 11.4%.

Los pacientes sin signos de alarma pasaron de 3,410 a 3,811, aquellos con señales de advertencia aumentaron de 464 a 514 y los casos clasificados como graves se redujeron de 31 a 26, una variación que puede responder a reclasificaciones efectuadas después de la evaluación clínica y no necesariamente a la desaparición de pacientes ya registrados.

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El Ministerio de Salud reportó 4.351 casos acumulados de dengue hasta la semana epidemiológica 27 y pidió reforzar la eliminación de criaderos del mosquito. (Crédito: Colprensa)

La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor cantidad de contagios, con 1,216 casos, seguida por Colón con 912, Panamá Oeste con 411, San Miguelito con 364, Bocas del Toro con 349 y Chiriquí con 311.

También se contabilizaron 234 casos en Panamá Este, 176 en Panamá Norte, 139 en Herrera, 72 en Veraguas y 59 en Los Santos, mientras que las cifras más bajas correspondieron a Guna Yala, Coclé, Ngäbe-Buglé y Darién.

Los mayores incrementos frente a la semana 26 ocurrieron en la Región Metropolitana, que agregó 186 casos, y en Colón, que sumó 122.

Veracruz se mantiene como el corregimiento con más contagios, al pasar de 303 a 436 casos en una semana, seguido por Puerto Pilón con 213, Tocumen con 209, 24 de Diciembre con 136, Cristóbal Este con 113, Sabanitas con 107, Nueva Providencia con 102 y Burunga con 101.

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Solo la hembra del mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, ya que necesita sangre para desarrollar sus huevos. Composición fotográfica

Las hospitalizaciones aumentaron de 479 a 520, mientras que las defunciones subieron de 12 a 13. Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una, la Región Metropolitana acumula dos y Coclé, Colón, Panamá Norte, Veraguas y Chiriquí reportan una muerte en cada jurisdicción.

El Minsa mantiene operativos de control de vectores y promoción de la salud, aunque insiste en que la eliminación doméstica de criaderos resulta indispensable para contener la transmisión.

El dengue suele comenzar entre cuatro y diez días después de la picadura de un mosquito infectado y puede provocar fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, inflamación de ganglios y erupciones en la piel.

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Sus síntomas iniciales pueden confundirse con influenza, COVID-19 y otras infecciones febriles, mientras que el dolor articular suele ser más intenso y prolongado en la chikunguña y el zika presenta con mayor frecuencia erupción, conjuntivitis y manifestaciones más leves. La confirmación definitiva depende de la evaluación médica y las pruebas de laboratorio.

Los inspectores recomiendan eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, principal lugar de reproducción del mosquito transmisor. Cortesía Minsa

La enfermedad puede volverse peligrosa precisamente cuando la fiebre comienza a desaparecer, generalmente entre el tercer y séptimo día desde el inicio de los síntomas.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la presencia de sangre en el vómito o las heces, la respiración rápida, la somnolencia, la irritabilidad, la sed excesiva y la piel pálida o fría requieren atención médica inmediata, debido al riesgo de hemorragias, afectación de órganos o choque por pérdida de plasma.

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Las personas con fiebre y síntomas compatibles deben acudir a una instalación de salud y evitar la automedicación. No existe un antiviral específico contra el dengue y el manejo habitual incluye reposo, hidratación y acetaminofén o paracetamol para controlar la fiebre, bajo orientación profesional.

La aspirina, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse porque pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente cuando todavía no se ha descartado la enfermedad.

La transmisión ocurre por la picadura de mosquitos hembra del Aedes aegypti, ya que necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos. El insecto adquiere el virus al picar a una persona infectada y puede transmitirlo posteriormente a otros seres humanos; los machos no propagan la enfermedad porque se alimentan principalmente de néctar y otras sustancias vegetales.

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El corregimiento de Veracruz encabeza la lista nacional con 436 casos acumulados, según el más reciente informe epidemiológico. Cortesía Minsa

El mosquito suele permanecer cerca de las viviendas y presenta mayor actividad durante las primeras horas de la mañana y antes del anochecer.

La prevención requiere vaciar, cepillar o cubrir recipientes capaces de acumular agua, entre ellos tanques, cubos, floreros, bebederos de animales, canaletas, llantas y envases abandonados. También se recomienda utilizar repelente, colocar mallas en puertas y ventanas, vestir ropa que cubra brazos y piernas y dormir bajo mosquiteros cuando sea necesario.

Las personas enfermas también deben protegerse de nuevas picaduras, porque un mosquito puede adquirir el virus al alimentarse de ellas y continuar la cadena de transmisión dentro de la comunidad.

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El panorama regional presenta menos contagios que durante los últimos años, aunque la circulación continúa siendo elevada. La Organización Panamericana de la Salud contabilizó 1.373.756 casos sospechosos en las Américas hasta la semana epidemiológica 26, con una incidencia de 133 por cada 100.000 habitantes.

La cifra representa una reducción de 61% frente al mismo periodo de 2025 y de 67% respecto del promedio de los cinco años anteriores, pero la OPS advierte que la circulación simultánea de distintos serotipos mantiene el riesgo de brotes y cuadros graves.

La tasa panameña de 92.2 casos por cada 100,000 habitantes se mantiene por debajo de la incidencia regional de 133, aunque la comparación debe interpretarse con cautela porque los informes corresponden a semanas epidemiológicas distintas y los países aplican mecanismos de vigilancia que pueden variar.

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Un dato particular del dengue es que existen cuatro serotipos del virus: superar una infección genera inmunidad prolongada frente a ese tipo específico, pero no impide contraer otro y una segunda infección con un serotipo diferente puede elevar el riesgo de desarrollar dengue grave.