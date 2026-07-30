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Alerta por la salud mental: los intentos de autolesión crecieron un 44% en CABA y preocupa el consumo cada vez más temprano de calmantes

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió sobre el aumento de la demanda de atención, señaló que la problemática afecta especialmente a niños y adolescentes

La Ciudad de Buenos Aires creó 40 nodos de neurodesarrollo para niños y adolescentes en edad escolar ante la crisis de salud mental
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El número de suicidios registra un aumento sostenido desde hace seis años y, en la Ciudad de Buenos Aires, los intentos de suicidio crecieron 44% entre enero y mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós resaltó en Infobae en Vivo la gravedad del fenómeno y remarcó el desafío que representa para el sistema de salud pública.

Un estudio reciente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) reveló un descenso en la edad de inicio del consumo de tranquilizantes, que pasó de 14 años a 12,6. La baja en la edad de inicio preocupa a las autoridades sanitarias, ya que evidencia la precocidad con la que los jóvenes acceden a estas sustancias y el impacto que tiene en su salud.

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Quirós precisó que “las condiciones de salud mental han crecido críticamente en la niñez y adolescencia” y advirtió sobre la magnitud de la problemática: “El número de suicidios en la Argentina es un subregistro, porque en muchas provincias no se declara la muerte como suicidio, pero la tendencia es clara y el aumento es fuerte”.

Entre enero y mayo de 2026, la Ciudad de Buenos Aires registró un 44% más de intentos de suicidio que en el mismo periodo del año anterior. “Hay una alerta grande en los problemas de salud mental. La demanda de asistencia es imposible de abarcar”, expresó.

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El ministro de Salud porteño explicó que las cifras oficiales de suicidio no reflejan todos los casos de autolesión e intentos que no terminan en muerte (Captura de video)
El ministro de Salud porteño explicó que las cifras oficiales de suicidio no reflejan todos los casos de autolesión e intentos que no terminan en muerte (Captura de video)

Quirós subrayó que los datos oficiales solo alcanzan a los casos registrados como suicidio, pero detrás de esas cifras hay muchas situaciones de autolesión e intentos que no terminan en muerte.

“La palabra técnicamente suicidio es para el que falleció, que es un pequeño número de los que se autolesionan”, explicó. El funcionario insistió en que la estadística nacional muestra un incremento del 22% en suicidios respecto del año anterior, aunque en algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, el salto responde también a cambios metodológicos en el registro.

Quirós advirtió que los problemas de salud mental se agravan por factores sociales y culturales. “La forma en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y transitamos en la comunidad es muy desafiante. Mucha gente no lo puede enfrentar de manera completa y tiene condiciones de salud mental”, sostuvo. El ministro remarcó el crecimiento de trastornos en la niñez y la adolescencia, y el aumento de la demanda de atención en los hospitales públicos.

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Quirós señaló que los problemas de salud mental crecieron en la niñez y la adolescencia y que los suicidios en la Argentina tienen subregistro (Imagen ilustrativa Infobae)

El sistema de salud porteño ante la crisis

Frente al aumento de los casos, la Ciudad de Buenos Aires implementó dispositivos específicos para dar respuesta a la demanda. Quirós destacó la creación de cuarenta nodos de neurodesarrollo para niños y adolescentes en edad escolar, donde trabajan equipos interdisciplinarios de neurólogos, pediatras y psicólogos. “Entre el 20% y el 30% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de trastorno, desde leves hasta graves”, indicó.

El ministro enfatizó la importancia de la detección precoz: “El secreto es encontrar al niño con esa condición antes de los cinco años”. La Ciudad realiza un registro sistemático de los alumnos y aplica protocolos internacionales para priorizar los casos más graves. A pesar de los esfuerzos, Quirós reconoció que la capacidad del sistema se ve superada por la magnitud del problema.

Fernán Quirós advirtió que la demanda de asistencia por salud mental en la Ciudad de Buenos Aires es imposible de abarcar (Captura de video)
Fernán Quirós advirtió que la demanda de asistencia por salud mental en la Ciudad de Buenos Aires es imposible de abarcar (Captura de video)

Factores sociales y culturales detrás de la tendencia

Quirós atribuyó el aumento de los problemas de salud mental y suicidios a una combinación de factores sociales, culturales y ambientales. “Hace treinta años las magnitudes estaban en un décimo de lo que están hoy. Es obvio que la época te crea la condición”, afirmó.

En este sentido, señaló que el aislamiento social, la sobreexposición a las redes, los cambios en la estructura familiar y la alimentación influyen en el bienestar psíquico de niños y adolescentes.

El ministro consideró que la pandemia aceleró procesos ya existentes y profundizó el impacto en la salud mental. “El aislamiento social genera enfermedad, comorbilidad y acorta la vida”, advirtió. Quirós subrayó que la respuesta a la crisis debe ser integral y que la sociedad debe involucrarse en el diálogo y la búsqueda de soluciones.

El crecimiento de los suicidios y el descenso de la edad de inicio del consumo de tranquilizantes representan un desafío urgente para el sistema de salud. Quirós afirmó que el abordaje requiere una organización más eficiente y un trabajo conjunto entre las áreas de salud, educación y desarrollo social. “La sociedad tiene una parte, otra parte la tenemos los gobiernos y otra parte los ministros de Salud. Todos tenemos algo para aportar”, concluyó.

Un joven sentado en penumbra, con una mano cubriendo su rostro. Una lámpara de escritorio ilumina parcialmente su cabeza y hombros. El fondo está oscuro con una ventana.
Los intentos de suicidio crecieron 44% en CABA entre enero y mayo de 2026 y encendieron una alerta por la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde pedir ayuda

Línea 135, de asistencia al suicida, en CABA y Gran Buenos Aires

0800-333-1665, “Salud Mental Responde”, en CABA

Centro de Asistencia al Suicida: (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde cualquier lugar del país)

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