Gastón Edul y una exGran Hermano encendieron los rumores de romance tras un viaje a Ibiza

Gastón Edul y Sabrina Cortez serían los protagonistas de este nuevo romance en el ámbito del entretenimiento

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La vida sentimental de Gastón Edul vuelve a ser foco de atención mediática tras la difusión de rumores sobre un nuevo romance. Según se informó en LAM, el periodista deportivo habría iniciado una relación con Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano. En la emisión, los panelistas hicieron especial hincapié en la consolidación del vínculo, que en esta oportunidad mostraría signos de mayor seriedad respecto de rumores de encuentros anteriores.

La información fue presentada al aire por Pepe Ochoa luego de un enigmático: “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano“. El anuncio desató una reacción inmediata entre sus compañeros, no solo por la popularidad de ambos protagonistas sino también por las pistas que se fueron revelando en el transcurso del programa. Ochoa recordó que el acercamiento entre Edul y Cortez no es reciente, sino que “el año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio“.

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A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, esta vez el vínculo entre el periodista deportivo y la exGran Hermano habría dado un paso fundamental. Según los detalles aportados, fue el propio Edul quien tomó la iniciativa de reanudar el contacto, invitando a Cortez a un viaje fuera del país. “Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió“, relató Ochoa en vivo, precisando que actualmente ambos se encuentran disfrutando de unos días en España. Esta información añadió un matiz de novedad al relato, insinuando que el viaje podría ser una suerte de luna de miel anticipada para la pareja.

Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano, habría comenzado un romance con Gastón Edul

El surgimiento de esta relación se produce en un momento delicado para Sabrina Cortez, quien atraviesa el duelo por la reciente muerte de su madre. Los integrantes de LAM remarcaron que el acompañamiento de Edul cobró un significado especial ante el contexto personal de la influencer. Esta circunstancia fue subrayada como un factor relevante para entender la profundidad que adquiere el vínculo en esta etapa, diferenciándolo del touch and go del pasado.

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A pesar de la repercusión de la noticia y del seguimiento mediático, ninguno de los dos protagonistas realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir el romance, al igual que tampoco hablaron el año pasado.

El impacto de la noticia no tardó en trasladarse a las redes sociales y al circuito de programas de espectáculos.

El cambio físico de Gaston Edul en la previa a su pelea en La velada del año

Las reacciones incluyeron desde mensajes de sorpresa y especulación sobre el futuro de la pareja, hasta muestras de apoyo y comentarios sobre la situación personal de Cortez. En paralelo, la exposición de Edul en medios se vio amplificada por su reciente participación en la Velada del Año 6, uno de los eventos de streaming y boxeo más relevantes del mundo hispanohablante.

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En ese contexto, Nati Jota le dedicó un mensaje de aliento tras la derrota sufrida por Edul en la competición. “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo”, escribió en una historia de Instagram. La influencer también reflexionó sobre el significado de la derrota: “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”. Finalmente, le expresó su afecto: “Te quiero”.

La interacción entre ambos fue interpretada como un ejemplo de compañerismo y respaldo en un momento de exposición pública, y fue destacada en redes por seguidores que valoraron el apoyo recibido por Edul. Es que, cabe destcaar que lor rumores de romance entre Gastón y Nati vienen de larga data.

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