Bala perdida en el Centro Naval: otro club de la zona expresó su preocupación y los socios aseguran que los casos se repiten

Centro Naval de Núñez

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A casi una semana de que una bala perdida cayera en la sede de Núñez del Centro Naval, donde el invitado de un socio resultó herido en uno de sus brazos por el impacto, desde el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar (CGLNM) “Almirante Brown”, uno de los clubes de rugby cercanos al predio, emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación y comunicaron las medidas que las autoridades llevaron a cabo hasta el momento.

En el mensaje oficial, la Comisión Directiva del CGLNM informó que desde el primer momento siguen de cerca el desarrollo de la investigación y mantienen contacto con las instituciones involucradas, en busca de conocer con precisión las circunstancias del hecho y las medidas o acciones preventivas que se adopten.

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El comunicado que emitió la Comisión Directiva del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Brown.

En cuanto a la principal hipótesis, la cual apunta a que la bala provino desde el Tiro Federal Argentino, las autoridades del Club Liceo Naval solicitaron una reunión con sus pares de la institución vecina, a fin de intercambiar información y evaluar las precauciones que pudieran resultar necesarias ante la cercanía de ambos predios.

“Sin perjuicio que la investigación deberá determinar el origen del proyectil y las eventuales responsabilidades, entendemos que corresponde actuar con prudencia, seriedad y responsabilidad institucional, priorizando en todo momento la seguridad y la tranquilidad de nuestros socios”, señala el comunicado firmado por la Comisión Directiva del club.

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En línea con la principal hipótesis, socios de distintos clubes de la zona indicaron a Infobae que no es la primera vez que ocurre un episodio así. Ya se registraron dos hechos anteriores y, sumado a ello, en reiteradas ocasiones han aparecido proyectiles en diferentes sectores del club Centro Naval, especialmente en las canchas de hockey.

Si bien aseguran que episodios así ocurren semanalmente, hay un caso que recuerdan con claridad. Data de 2021, cuando las autoridades de hockey del Centro Naval de la Ciudad de Buenos Aires denunció que una de sus jugadoras sufrió el impacto en una pierna de una bala perdida mientras entrenaba en la cancha ubicada junto a la por entonces flamante sede del Tiro Federal Argentino.

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Según consignó en ese momento Página 12, el club informó que la mujer solo sufrió una contusión y radicó la denuncia correspondiente.

"Estaba haciendo gimnasia y me pegó una bala. Sentí que algo me golpeaba arriba de la rodilla, lo agarré y era una bala", explicó la víctima en un video difundido por el club, mientras mostraba el proyectil a cámara.

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Por su parte, la mujer que filmaba señaló: "Esto evidentemente tiene que venir del Tiro Federal. Estábamos haciendo un entrenamiento de hockey y a una compañera nuestra le acaba de pegar en la pierna una bala".

El último caso

Según supo este medio, todo ocurrió el sábado 25 de julio, alrededor de las 11:30, cuando el invitado de un socio recibió un disparo en uno de sus brazos mientras se encontraba dentro del predio y esperaba para embarcarse en un velero junto a su amigo.

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De acuerdo al testimonio del herido, de 74 años, en ese momento sintió un fuerte dolor en el brazo izquierdo. Al observarlo, advirtieron que tenía una herida profunda y, sobre el suelo, descansaba un proyectil cuya apariencia indicaba que era de plomo.

La víctima fue asistida de inmediato por personal médico y luego trasladada al hospital Otamendi, donde le diagnositcaron una fractura expuesta de antebrazo izquierdo y debieron intervenirlo quirúrgicamente. Quedó fuera de peligro.

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El ingreso del Sanatorio Otamendi

A raíz del hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 2B de la Policía de la Ciudad, que llegó al lugar tras un llamado de las autoridades del club. Ese mismo día, a las 22:40, los peritos ingresaron al predio, realizaron las tareas correspondientes en la zona y levantaron el proyectil para su posterior análisis.

A través de un comunicado interno al que tuvo acceso este medio, las autoridades del establecimiento comunicaron el hecho a su comunidad y señalaron que mantienen contacto permanente con el socio y con el hombre lesionado mientras avanza la investigación judicial para determinar el origen del disparo y las eventuales responsabilidades.

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No obstante, como consecuencia del incidente, la institución resolvió suspender preventivamente todas las actividades en la sede de Núñez hasta que se esclarezcan las circunstancias del hecho y existan garantías de seguridad para retomar su funcionamiento.

También adelantó que se pondían a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 44, a cargo del caso, como parte directamente perjudicada, y que enviarán una carta documento al Tiro Federal Argentino por este nuevo episodio.

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Asimismo, aseguraron que le comunicarían lo sucedido a los clubes vecinos -ya que en esa zona también está el Liceo Naval Argentino y el Club Universitario de Buenos Aires-, a la empresa Helicenter de helicópteros, a los establecimientos educativos que realizan actividades deportivas en el predio y a las autoridades del Gobierno de la Ciudad.