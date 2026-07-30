Cómo conectar mi celular a un WiFi si desconozco la contraseña: tres trucos fáciles y seguros

Hay tres formas de recuperar la clave del wifi sin adivinarla ni reiniciar el equipo. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Llegar a casa de un familiar, consultar el celular y no recordar la contraseña del WiFi es una situación más común de lo que parece. Pedir que la busquen, esperar a que alguien revise el router o resignarse a usar datos móviles son las salidas habituales.

Existen al menos tres métodos rápidos para recuperar esa clave sin necesidad de adivinarla ni de restablecer el equipo, siempre que se trate de una red conocida y de confianza.

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El primero consiste en consultar directamente en un teléfono que ya esté conectado a esa red.

Los usuarios pueden acudir a un celular que ya esté conectado a la red WiFi de su interés. (Android)

En Android 10 o versiones superiores, el procedimiento es el siguiente: ingresar a Ajustes, seleccionar ‘Redes e Internet‘ o ‘Conexiones‘ según el modelo, entrar al menú de WiFi y pulsar sobre el nombre de la red activa.

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Allí aparece la opción ‘Compartir‘, que tras autenticarse con huella digital, PIN o patrón despliega un código QR en pantalla. Debajo de ese código figura la contraseña en texto claro, lista para copiarse o leerse.

En modelos con capas de personalización como MIUI de Xiaomi o One UI de Samsung, la función puede aparecer bajo el nombre ‘Compartir red‘ o ‘Ajustes avanzados de WiFi‘. En iPhone con iOS 16 o posterior, el camino es distinto: Ajustes → ‘WiFi‘ → seleccionar la red de interés → ‘Contraseña‘.

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El iPhone también permite consultar la contraseña del WiFi al que está conectado. (Apple)

La etiqueta del router y la app del proveedor, dos opciones más

El segundo método no requiere ningún teléfono: basta con revisar el router físico.

La mayoría de los modelos residenciales traen una etiqueta pegada en la parte trasera o inferior del equipo donde figura la contraseña de fábrica del WiFi, generalmente junto al nombre de la red (SSID) y a veces también al usuario y clave del panel de administración.

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Si la contraseña no fue modificada desde la instalación, ese dato sigue vigente.

El tercer camino es la aplicación del proveedor de internet. Varios operadores ofrecen apps oficiales desde las que el titular del servicio puede consultar o restablecer la clave de la red doméstica sin ingresar al panel del router.

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La mayoría de los routers residenciales tienen una etiqueta en la parte trasera con la contraseña de fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso suele requerir las credenciales de la cuenta del servicio, no del equipo. Si la persona cuya red se quiere recuperar tiene esa app instalada y activa sesión, la contraseña puede estar disponible en la sección de configuración de red o de dispositivos del hogar.

En que situaciones poner en práctica estos trucos

Estos métodos tienen sentido únicamente en redes propias o de personas de confianza: la casa de un familiar, la oficina o la vivienda de un amigo cercano. El escenario más frecuente es llegar a un lugar conocido con un dispositivo nuevo que nunca se conectó a esa red, o simplemente no recordar una clave que se configuró hace meses.

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También aplica cuando el anfitrión no está disponible para compartir la contraseña en ese momento. Intentar estos procedimientos en redes ajenas o públicas sin autorización expresa del titular constituye un acceso no autorizado a un sistema informático.

Conectarse a una red WiFi pública expone los datos del dispositivo a terceros que pueden interceptar el tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precauciones tener en cuenta al momento de usar redes WiFi públicas

Conectarse a una red WiFi pública expone los datos del dispositivo a terceros que pueden interceptar el tráfico en la misma red. La precaución más efectiva es activar una VPN antes de navegar: cifra la conexión y bloquea el acceso externo a la información transmitida.

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Antes de unirse a una red, conviene verificar su nombre exacto con el personal del lugar. Las redes con nombres genéricos como Free WiFi o con variantes duplicadas son señales de alerta. También hay que desactivar la conexión automática a redes abiertas para evitar que el teléfono se una sin permiso del usuario.

Durante la sesión, está desaconsejado ingresar a aplicaciones bancarias, realizar compras o introducir contraseñas.

Al terminar, cerrar todas las sesiones activas y pedirle al dispositivo que olvide la red reduce el riesgo de reconexiones futuras no deseadas. Ante la duda, los datos móviles son siempre la alternativa más segura.

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