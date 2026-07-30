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Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

La comisión legislativa dio luz verde a un convenio que permitiría a más de 80,000 salvadoreños residentes en el país europeo convertir su permiso sin repetir todo el trámite administrativo

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió un dictamen favorable para ratificar el acuerdo bilateral con Italia sobre licencias de conducir./ (Asamblea Legislativa)
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió un dictamen favorable para ratificar el acuerdo bilateral con Italia sobre licencias de conducir./ (Asamblea Legislativa)
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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la ratificación del acuerdo bilateral entre El Salvador e Italia que permitirá el reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

Esta medida beneficiará a más de 80,000 salvadoreños residentes en ese país, facilitando su inserción laboral y movilidad dentro del país europeo, según confirmaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la sesión.

El dictamen, aprobado ayer por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, será discutido por los parlamentarios en la sesión plenaria (con la participación de los 60 diputados) posterior a las vacaciones de agosto. La propuesta fue enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y fue revisada en la Comisión con la participación de funcionarios de ambas carteras.

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El acuerdo entre El Salvador y Italia establece un marco de cooperación para que los titulares de licencias de conducir no provisionales, expedidas por las autoridades de cualquiera de los dos países, puedan realizar la conversión y validación de sus documentos en el país de residencia. Según el documento oficial analizado por la comisión, el instrumento consta de once artículos y cuatro anexos técnicos que detallan procedimientos, requisitos, modelos de licencias, mecanismos de verificación y la protección de datos personales.

El dictamen favorable será discutido en la sesión plenaria después de vacaciones de agosto./ (Radio YSKL)
El dictamen favorable será discutido en la sesión plenaria después de vacaciones de agosto./ (Radio YSKL)

Durante la sesión, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que el acuerdo permitirá a los salvadoreños en Italia utilizar sus licencias sin la necesidad de realizar exámenes adicionales, salvo en circunstancias especiales. Añadió que la medida facilitará la inserción en el mercado laboral, ya que muchos empleos requieren la acreditación de una licencia válida, y al mismo tiempo contribuirá a la movilidad y seguridad jurídica de los beneficiarios.

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Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, especificó que, cuando el acuerdo sea aprobado por el pleno legislativo, su entrada en vigor estará sujeta al intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos. “El instrumento entrará en vigencia sesenta días después de la recepción de la segunda comunicación entre las partes”, detalló Góchez, citado por la comisión. Además, tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de iniciar negociaciones para su prórroga un año antes de su vencimiento.

Infobae reportó que, según datos oficiales, actualmente residen en Italia alrededor de 80,363 salvadoreños, quienes constituyen una de las comunidades más numerosas de la diáspora salvadoreña en Europa. El acuerdo también prevé la reciprocidad para los italianos residentes en El Salvador, quienes podrán validar sus licencias de conducción bajo el mismo procedimiento.

Un hombre jubilado conduciendo un vehículo. (Business Insider España)
El reconocimiento recíproco de licencias de conducir permitirá convertir y validar licencias no provisionales en el país de residencia./ (Business Insider España)

La diputada Evelin Merlos, integrante de la Comisión, resaltó que el mecanismo establecido por el acuerdo permitirá a los beneficiarios convertir sus licencias sin tener que pasar por todo el proceso administrativo nuevamente, lo que reduce trámites y otorga certeza jurídica tanto para quienes trabajan, como para los que estudian o se reencuentran con sus familias. Además, subrayó que el acuerdo fortalece los vínculos bilaterales y la cooperación entre ambos países.

El dictamen favorable de la comisión destaca que el acuerdo no implica un reconocimiento automático de las licencias, sino que establece procedimientos sujetos al cumplimiento de requisitos previamente acordados por las partes, garantizando así el control de las autoridades y la seguridad vial. Este enfoque fue respaldado por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador y por sus homólogos italianos, quienes participaron en el proceso de negociación y revisión del instrumento.

De ser aprobado en la sesión plenaria, tras las vacaciones de agosto, el acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, posteriormente a la notificación diplomática entre ambos gobiernos. El instrumento busca facilitar la integración social y económica de los migrantes salvadoreños en Italia, en línea con la política exterior de protección de la diáspora y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, según expusieron los diputados al concluir la sesión.

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