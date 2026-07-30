Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana hacia Haití caen 28.5% en el primer semestre, según la Dirección General de Aduanas

Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana hacia Haití cayeron 28.5 % en el primer semestre de 2026, según la DGA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones del sector de zonas francas de República Dominicana hacia Haití experimentaron una marcada reducción durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales divulgados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Esta caída, que se cifra en 28.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, se atribuye principalmente a la inestabilidad interna que atraviesa el mercado haitiano, lo que ha generado dificultades para la comercialización y el tránsito de mercancías en la frontera.

De acuerdo con las cifras oficiales muestran que el valor total de las exportaciones de zonas francas dominicanas hacia el país vecino alcanzó los $99.1 millones entre enero y junio de este año.

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Este monto representa una reducción de $39.6 millones frente al primer semestre de 2025, lo que refleja el impacto de la coyuntura en el flujo comercial binacional.

Las autoridades dominicanas, encabezadas por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, atribuyen la baja a la volatilidad del mercado haitiano, marcado por problemas de seguridad y restricciones logísticas en distintas regiones del país.

El valor de las exportaciones de zonas francas hacia Haití sumó 99.1 millones de dólares entre enero y junio, 39.6 millones menos que en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos más afectados por esta disminución han sido los del sector textil, tradicionalmente uno de los pilares de las exportaciones de zonas francas dominicanas.

Según la DGA, las ventas de t-shirts y camisetas interiores registraron una baja de 36.2 %, mientras que otros tejidos de algodón descendieron 57.3 %. También se observó una merma de 28.9 % en las exportaciones de trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia textil. Los tejidos de algodón de peso superior a 200 gramos por metro cuadrado presentaron una reducción de 46.2 % durante el mismo periodo analizado.

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El contexto de inseguridad en Haití ha influido de manera directa en estas cifras. Las autoridades dominicanas señalan que la imposibilidad de transitar por ciertas áreas del territorio haitiano por motivos de seguridad genera incertidumbre entre los exportadores y afecta la previsibilidad de las operaciones.

El ministro Sanz Lovatón ha señalado que el comportamiento de las exportaciones hacia Haití suele ser cíclico y que los descensos responden a la falta de condiciones estables para el comercio y la gobernabilidad en el país destinatario.

La DGA y Eduardo Sanz Lovatón atribuyen la baja de las exportaciones hacia Haití a la inestabilidad, los problemas de seguridad y las restricciones logísticas. (Foto archivo)

A pesar de la caída general en el sector textil, algunos productos de zonas francas lograron mantener o incrementar sus ventas hacia Haití. Entre ellos se encuentran el tabaco, artículos confeccionados, tejidos de algodón de peso igual o inferior a 200 gramos por metro cuadrado y etiquetas de papel o cartón, que presentaron crecimientos de entre 17.3 % y 12,675 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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En contraste, las exportaciones nacionales fuera del régimen de zonas francas mostraron un crecimiento de 39.4 % en el primer semestre de 2026, alcanzando los $521.7 millones.

En este segmento, los productos más demandados en Haití fueron las barras de hierro, el cemento, el aceite de palma y sus fracciones, así como preparaciones para salsas, artículos de plástico para transporte o envasado y harina de trigo. Las barras de hierro aportaron $41.4 millones, mientras que el cemento sumó $19.2 millones en ventas. El aceite de palma alcanzó los $13.9 millones, las salsas preparadas $7.8 millones, los artículos de plástico $7.3 millones y la harina de trigo $6.2 millones.

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El sector textil encabezó la caída de las exportaciones de zonas francas hacia Haití, con una baja de 36.2 % en t-shirts y camisetas interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación pone de manifiesto la dependencia de algunos sectores exportadores dominicanos respecto al mercado haitiano, así como la vulnerabilidad ante las crisis políticas y de seguridad que sufre ese país. Las autoridades dominicanas continúan monitoreando el comportamiento de las exportaciones y evalúan estrategias para responder a los desafíos que plantea el contexto regional.