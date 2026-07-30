Cómo tener gratis Apple TV para ver la Fórmula 1 y MLS

Apple TV ofrece siete días de acceso gratuito mediante una prueba disponible en su sitio web. REUTERS/Mario Anzuoni

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Apple TV lanzó una promoción que permite a los usuarios acceder a la plataforma por siete días totalmente gratis, a través de una prueba sin costo disponible desde su web oficial.

La oferta incluye acceso al catálogo de Apple TV, con contenidos originales exclusivos, y también transmisiones deportivas: cada fin de semana de carrera de Fórmula 1 y cada partido de la MLS, según se indica en la pantalla de registro de la plataforma.

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Cómo acceder a la promo de siete días gratis

Para acceder a la promoción, los usuarios deben ingresar a la web de Apple TV, seleccionar la opción de prueba gratuita de siete días y completar el registro con una cuenta. Luego, la plataforma habilita el acceso a los contenidos incluidos durante ese período sin costo.

La promoción da acceso a originales exclusivos y eventos deportivos en vivo. (Apple)

Qué tiene Apple TV

Además del período de prueba de siete días, Apple TV reúne series y películas originales de Apple como Ted Lasso, The Morning Show y Severance, y suma una propuesta deportiva centrada en la cobertura de la Fórmula 1 y la Major League Soccer (MLS), con la promesa de disponibilidad total de los encuentros de la liga en la que juega Messi.

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HBO Max agrega videos verticales

Warner Bros. Discovery incorporó a HBO Max un feed de video vertical llamado HBO Max Shorts, una nueva función para celulares que permite a los usuarios descubrir series y películas del catálogo a partir de clips breves desplazables en pantalla.

El acceso se realiza desde un ícono de ‘Shorts’ en el menú de navegación inferior de la app.

Las recomendaciones que aparecen en esta sección están impulsadas por IA. (HBO) (HBO Max)

Desde ese feed, los suscriptores pueden ver tráilers, escenas y material adicional; y, si un título les interesa, iniciar la reproducción de inmediato o guardarlo en “My List” sin salir de la sección.

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El contenido se personaliza según el historial de visualización de cada cuenta. Las recomendaciones están impulsadas por un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la propia compañía, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático y metadatos a nivel de escena para analizar miles de horas de contenido.

Los editores de HBO Max seleccionan los fragmentos finales, que luego se ‘verticalizan’ para integrarse al formato.

La función comenzó como prueba con usuarios de iOS en Estados Unidos. Warner Bros. Discovery anticipó que se expandirá a más dispositivos y mercados, y que sumará contenido deportivo. Plataformas como Netflix, Disney Plus y Peacock ya ofrecen feeds verticales similares.

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Amazon sumó Luna, su servicio de juegos en la nube, a la app de Prime Video para Fire TV. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Prime Video añade videojuegos

Amazon integró Luna, su plataforma de videojuegos en la nube, directamente en la aplicación de Prime Video para Fire TV, lo que permite a los suscriptores de Amazon Prime jugar títulos como Hogwarts Legacy y EA Sports FC 26 sin descargas, sin consola y sin costo adicional.

Los usuarios que abran la app en su Fire TV encontrarán una nueva pestaña llamada ‘Juegos’.

Al seleccionarla, pueden elegir cualquier título del catálogo y comenzar a jugar en segundos desde la nube, sin instalar nada ni conectar hardware adicional. El servicio ya está disponible en Estados Unidos y Reino Unido.

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El catálogo incluye Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo y Fallout 4. (Amazon Luna/YouTube)

La selección inicial incluye juegos AAA junto a propuestas de entretenimiento grupal. Entre los disponibles se encuentran Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider y Goat Simulator 3. La oferta se completa con clásicos de mesa digitalizados como Clue, Ticket to Ride y Taboo.

El único requisito es una suscripción activa a Amazon Prime. Los títulos admiten dos formas de control: un mando conectado al televisor o el teléfono celular como alternativa.

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“Nuestro objetivo es impulsar aún más el descubrimiento y la difusión de este gran beneficio y, en definitiva, lograr que más personas jueguen videojuegos”, señaló Jeff Gattis, jefe de gaming de Amazon, al portal The Hollywood Reporter.

Por el momento, la compañía no precisó cuándo extenderá la integración a otros países ni a otros dispositivos más allá de Fire TV.