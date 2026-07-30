Por qué en medio de la caída generalizada de ventas de autos 0 Km sobresale el retroceso de las nuevas marcas chinas

Después de varios meses ocupando una cuota del mercado mayor, las marcas chinas parecen perder algo de fuerza entre junio y julio. (Chinatopix vía AP, Archivo)

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Uno de los grandes interrogantes del mercado automotor argentino es descifrar por qué las ventas de autos 0 km del primer semestre cayeron un 10% interanual, y peor aún, porque el nivel de patentamientos de julio está casi 30% abajo a dos días del cierre del mes.

El escenario es el de haber tenido precios casi congelados entre febrero y junio, una mayor inversión de las automotrices en subvencionar tasas para comprar autos con una financiación a tasa 0%, y un crecimiento en la oferta de marcas, modelos y tecnología como no se había dado en muchos años.

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Sin embargo, ya desde enero los números no igualan las cifras de 2025 (solo marzo fue apenas un 1,2% mejor), proceso que se acentuó más aun en el segundo trimestre con caídas interanuales del 13% en abril, 25% en mayo y 12% en junio.

En general, lo que se veía mes a mes era una caída de patentamientos en torno al 20% o 25% promedio de las marcas tradicionales, que contrastaba con la llegada de nuevas marcas, en general chinas, que ocupaban esa porción de ventas que perdían los dominadores históricos del mercado.

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Pero en junio se apreció un cambio, porque en relación con el mes anterior, las automotrices locales crecieron entre un 7 y un 15% mientras las principales marcas chinas se mantuvieron en los mismos volúmenes de ventas de mayo.

Las marcas tradicionales recuperaron cuota de mercado en junio y esa misma tendencia se refleja en las cifras preliminares de julio

Pero un corte de las ventas de julio a tres días del cierre del mes, confirma el cambio de esa tendencia, con una caída mucho más grande de las nuevas marcas, en relación a las tradicionales.

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Tomando los números del segundo trimestre mes a mes, y los datos oficiales preliminares de julio de los principales fabricantes y los importadores chinos más representativos, se aprecia una secuencia que muestran el escenario.

Marcas tradicionales vs chinas

Toyota registró 6.691 autos en abril, 5.760 en mayo, 6.775 en junio y lleva 5.672 en julio, con una caída de ventas del 8,3% respecto al mes anterior. Volkswagen tuvo 5.538 ventas en abril, 4.954 en mayo, 5.487 en junio, y viene con 3.973 en julio, es decir que cae este mes un 15,2% sobre junio. Fiat tuvo una secuencia de 5.021, 4.607, 5.226 en los tres meses previos y en julio lleva 3.054 autos patentados, una caída del 23,4%.

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Para completar las cinco marcas que más autos venden, Ford pasó por 3.862 autos en abril, 4.030 en mayo y 4.375 en junio, y este mes tiene vendidos 3.031, lo que representa una baja del 14,9%. Finalmente, Chevrolet registró un segundo trimestre con 3.847, 3.438 y 3.847 nuevamente en junio, y en julio ya patentó 2.635 autos con una baja del 15,4%.

La caída de ventas de las marcas chinas en julio es mayor a la de las marcas convencionales. Solo BYD reconoció que había agotado su stock de unidades. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

En cambio, la diferencia es mucho más apreciable en las marcas chinas, ya que BYD vendió 1.701 autos en abril, otros 1.702 autos en mayo y 1.740 en junio, pero en julio, a dos días del cierre del mes está en 861, una caída del 46% respecto al volumen de ventas del mismo día un mes atrás.

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La progresión de Baic fue en los mismos meses de 933, 669 y 689, y en julio lleva 461 unidades, una retracción de ventas del 29%. El caso de Haval es distinto, ya que vendió 458 autos en abril, 350 en mayo y 376 en junio, y este mes lo está cerrando con 295 unidades, cayendo un 13%.

Otras marcas chinas con menor volumen tienen un escenario similar. Chery vendió 586 autos en abril, 573 en mayo y 694 en junio, pero este mes bajó a 226, una baja del 51%. Por su parte, MG tenía una progresión del segundo trimestre de 345, 303 y 340 autos respectivamente, y en julio lleva vendidos 196 vehículos, bajando un 28%.

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Changan muestra un caso similar, pasó de 212 autos en abril, 213 en mayo y 196 en junio, a sumar 141 en julio, un 20% abajo; y JAC, por citar una marca que vende menos de 100 unidades por mes, registró 96 autos en abril, 74 en mayo y 77 en junio, pero en julio lleva 55 patentamientos, lo que muestra una baja del 20%.

Una de las posibles razones que expliquen esta caída de las marcas chinas podría ser la falta de unidades, teniendo en cuenta que el volumen está relacionado con el cupo del Gobierno que permite importar 50.000 autos híbridos y eléctricos sin pagar arancel de importación, y que casi el 80% de ese cupo se completó con autos chinos. Es el caso de BYD, que ya reconoció públicamente que agotó su cupo y está trayendo más autos, lo que explica que no se hayan entregado tantas unidades el último mes.

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Varias marcas chinas todavia tienen stock de unidades y la caída de ventas puede impactar en un pedido menor para la licitación de 2027. REUTERS/Yves Herman

Sin embargo, ese parece ser solo un caso excepcional, ya que hay otras marcas que tiene todavía un volumen de autos esperando compradores.

“Nosotros tenemos 1.000 autos parados en el puerto de Zárate, que no retiramos porque no se está vendiendo a la velocidad que esperábamos. La red de concesionarios tiene stock suficiente y no tenemos un depósito tan grande como para guardar 1.000 autos. En el puerto pagamos USD 2 dólares por auto por día, y este mes ya llevamos USD 20.000 de alquiler. De hecho, no vamos a entrar en la licitación del cupo remanente que abrió el Gobierno ayer”, dijo uno de los principales importadores de marcas chinas.

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En este contexto, el empresario fue un paso más allá y señaló que “no sé cuántos importadores van a usar el cupo 2027 porque la demanda está bajando. Los más grandes van a licitar, por supuesto, pero los más chicos quizás tengan que ver primero como venden los autos que ya trajeron este año. No solo se trata de comprar los vehículos y pagarlos, sino nacionalizarlos también tiene un costo muy alto y es una gran suma que tenes que estar seguro que este acompañada de ventas. Yo creo que por eso el Gobierno está monitoreando con todos los importadores cuál va a ser la demanda del cupo que van a abrir en septiembre”, comentó.