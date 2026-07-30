El álbum especial de La Joaqui y Luck Ra, la historia de amor más querida: videos, anécdotas y humor antes del final

La cantante manifestó su deseo de casarse con el cuartetero (Video: Instagram)

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Durante dos años, La Joaqui y Luck Ra protagonizaron una de las historias de amor más seguidas en el mundo de la música argentina. Su relación, marcada por la exposición pública y una constante interacción en redes sociales, quedó registrada en fotos, videos y declaraciones que sus seguidores celebraron y comentaron a diario. El final llegó de manera sorpresiva: ambos comunicaron la separación con un mensaje conjunto en el que explicaron que no hubo un motivo puntual, sino “deseos de un futuro y etapas distintas”. Agradecieron lo compartido y aseguraron: “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y aprendizajes que nos dejó esta etapa”.

La conexión entre ellos se hizo pública en abril de 2024 a través de un intercambio en Instagram que revolucionó a sus fanáticos. Luck Ra comentó un video donde La Joaqui bailaba una de sus canciones: “Qué bien te queda Córdoba a vos”, a lo que ella respondió: “Y un cordobés también me puede quedar bien”. El ida y vuelta generó cientos de miles de reacciones y marcó el inicio de un romance que, al principio, se desenvolvía entre el juego y el misterio. A los pocos días, la cantante confirmó sus sentimientos durante un viaje al Movistar Arena: “Amiga, estoy enamorada”, reconoció ante sus amigas mientras asistía al show de Luck Ra y compartía imágenes a los besos con él.

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La historia fue cobrando fuerza en las redes y en los medios. Poco después, la cantante de “Butakera” dejó de lado cualquier ambigüedad. “Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo”, declaró en una entrevista, aunque con humor agregó: “No quiero contar mucho porque si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar”. La relación se consolidó rápidamente y ambos empezaron a compartir con sus seguidores detalles de la intimidad: tardes juntos en la playa, viajes, dedicatorias y gestos que reflejaban la complicidad y la admiración mutua.

La Joaqui y Luck Ra comenzaron su relación en el año 2024 luego de conocerse en una fiesta de 15 (Instagram)

“De ti me gustan cosas; la verdad todo”, escribió ella en una publicación desde España, y Facundo, nombre real del cantante, respondió: “Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia mi amor la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amooooooo”. En otra ocasión, él publicó: “Gracias por tu compañía y por darme los besos más lindos del mundo”, y ella replicó: “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos. Arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”.

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Las muestras de afecto y los gestos románticos se convirtieron en marca registrada de la pareja. En enero de 2025, la cantante compartió una dedicatoria extensa y emotiva: “Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo. Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte”. En la misma carta, destacó la importancia de la relación en su vida: “Me regalás flores todos los meses, me contás secretos, guardás los míos, me hacés sentir alguien importante en esta existencia, me demostrás que me cuidás todos los días”. Él replicó: “Cómo le explico que estábamos viendo este horizonte, pero ella es la vista más linda del mundo”.

Entre los gestos más románticos, la cantante de RKT decidió llevar en su piel algo especial para su ahora expareja. Joaquinha se hizo en su muslo derecho un tatuaje con la figura de la provincia de Córdoba, en homenaje al origen de su pareja. En redes, la artista mostró el diseño y relató que fue una manera de plasmar su amor de forma permanente. Los viajes sorpresa también formaron parte del repertorio romántico: “Mi marido me llevó de vacaciones sorpresa, el hombre de mis sueños”, publicó la cantante junto a fotos en el Caribe, con desayunos frente al mar y paseos a la orilla del agua. Luck Ra respondió: “Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no”.

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La cantante volvió a bromear con el casamiento con el cantante de cuarteto (Video: Tik Tok)

Las declaraciones de amor se multiplicaron en cada aniversario y fecha especial. “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, escribió ella junto a un carrete de fotos. “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”. Él contestó: “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”.

La pareja no solo compartía la vida cotidiana, sino también el crecimiento profesional y los logros individuales. En octubre de 2025, luego de un show multitudinario en Vélez, ella le dedicó un mensaje: “Te amo tan profundamente y te merecés tanto cada cosa que te sucede. Sos mucho más de lo que siempre soñé, estoy muy orgullosa de vos”. Él, por su parte, le agradeció: “Vos también sos parte de todo esto. Gracias por ser la mejor novia siempre”. Las imágenes del show, con ambos abrazados sobre el escenario, circularon por todas las plataformas.

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La convivencia y los proyectos en común también formaron parte de la dinámica. Tras 18 meses de relación, la pareja apostó todavía más por el amor y dieron un gran paso en su relación, que anunciaron con una foto frente a una casa y escribió: “Nuevo hogar”. Si bien no confirmaron explícitamente una mudanza conjunta, la imagen fue interpretada por sus seguidores como un paso clave en la consolidación del vínculo. Las postales familiares incluyeron fotos navideñas con las hijas de ella y las mascotas, donde ambos lucieron pijamas a juego y compartieron: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman”.

En varias ocasiones la pareja habló de sus ganas de casarse

Las propuestas de casamiento y los planes a futuro fueron una constante. Durante una emisión de La Voz Argentina, tras una propuesta en vivo de un participante, La Joaqui escribió en redes: “Yo también me quiero casar. No sé, digo”. La artista habló en varias ocasiones en MasterChef Celebrity (Telefe) sobre su deseo de festejar el amor, aunque aclaró: “No me importa toda la cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco, en eso soy tradicional”. En otra ocasión, reafirmó: “Me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”. El tema del matrimonio fue recurrente, pero ambos coincidieron en no apresurarse: “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo”.

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Los consejos sobre la pareja también se volvieron públicos. Consultados en La Voz Argentina sobre cómo mantenían la armonía, la cantante de “Turrología” contestó: “No nos hinchamos los huevos, tan simple como eso. Él hace lo que quiere y yo hago lo que quiero y está todo bien”. Mientras que el cantante de “La Morocha” sumó: “Siempre le regalo flores y me quedo con una hasta que se está marchitando para saber cuándo le tengo que regalar otra”. Ella lo confirmó en redes: “Mi varón siempre se guarda una flor en su casa para regalarme ramos nuevos antes que se pongan feas”.

La pareja atravesó distintas etapas, desde la timidez de los primeros encuentros hasta la efusividad de los gestos públicos. En entrevistas, ambos reconocieron que la relación cambió sus vidas. “No me vieron querer nunca antes a nadie. Era una persona a la que le costaba confiar. Pero cuando llega el amor de verdad, fluye solo”, reflexionó La Joaqui. Él, por su lado, admitió: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”.

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La Joaqui prometió casarse con Luck Ra si resulta ganadora de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Las fotos de ambos en la pileta, en la playa, en camerinos, durante viajes y shows se volvieron parte del imaginario de sus seguidores. La complicidad y la ternura atravesaron cada publicación: “Te amo, sos tan pero tan hermosa, estoy demasiado enamorado”, escribió él en un posteo, mientras ella compartió: “Estoy perdidamente enamorada de vos. Sos el hombre ideal, el compañero perfecto, no imagino ya una vida sin vos”.

A pesar de la exposición y la intensidad de la agenda mediática, la relación siempre estuvo atravesada por el deseo de construir una historia genuina. El final, aunque inesperado, fue comunicado con madurez y respeto, dejando como legado una galería de momentos, frases y gestos que retratan dos años de amor vivido con intensidad y honestidad.

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