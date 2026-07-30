Nacional le ganó 2-0 a Olimpia y lo mandó al fondo de la tabla en el Torneo Clausura 2026

Nacional venció 2-0 a Olimpia y lo hundió en el fondo de la tabla

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Nacional derrotó 2-0 a Olimpia el miércoles 29 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor sumó sus primeros tres puntos del certamen, mientras que el campeón defensor quedó sin unidades tras dos jornadas y con urgencias en el horizonte.

Según detalló la cadena ABC Paraguay, el primer golpe llegó bordeando la media hora de juego. Hugo Iván Valdez sacó un centro desde el sector derecho que desnudó la defensa visitante; el despeje a medias de Gustavo Vargas dejó el esférico a merced de Josué Colmán, quien madrugó a la zaga franjeada y colocó la pelota con la cara interna del pie derecho en el ángulo izquierdo de Gastón Olveira para el 1-0.

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Olimpia intentó reaccionar antes del descanso —el delantero Rubén Lezcano probó con un remate elevado en el inicio del complemento—, pero el orden defensivo de los locales y las intervenciones del arquero Santiago Rojas resultaron infranqueables.

Pasada la hora de juego, Víctor Bernay envió al campo al experimentado Roque Santa Cruz junto a Orlando Gaona Lugo, y el movimiento tuvo efecto inmediato: el exdelantero de la selección paraguaya empujó al fondo de la red un centro rasante de Gaona Lugo desde la banda derecha para firmar el 2-0 definitivo, cumpliendo así con la “inexorable ley del ex”.

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En el tramo final, el decano profundizó y estuvo cerca del descuento en la única jugada de puro dramatismo de la noche. Pedro Zarza habilitó a Mateo Gamarra, cuyo remate fue atajado por Rojas; el rebote cayó en los pies de Hugo Sandoval, quien, solo frente al arco, mandó el balón al palo. El resultado no se movió y así se consumó la victoria del conjunto local.

Olimpia, en crisis: dos fechas, dos derrotas

La derrota del Decano profundizó una semana de malos resultados. En el debut había caído 1-0 ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco —con gol de Rodrigo Villalba— en el primer clásico blanco y negro del certamen, que además marcó el debut como entrenador en primera división de Nelson Haedo Valdez al frente del Gumarelo.

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Dos compromisos, dos derrotas y ningún punto: el cuadro dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez está obligado a reaccionar si no quiere alejarse de la zona alta en las primeras jornadas.

Nacional, en cambio, llega de menor a mayor. En su estreno, el Tricolor había igualado 1-1 con Sportivo Ameliano en La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta —con anotación de Hugo Adrián Benítez para el empate—, un resultado que le dejó sabor agridulce.

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La victoria ante Olimpia le dio el impulso necesario para ubicarse en la parte alta de la tabla junto a los equipos que ya cosecharon su primera victoria en el torneo.

Olimpia sumó su segunda derrota en el Torneo Clausura (X/Tigo Sports Paraguay)

Cómo sigue el calendario para ambos

Tanto Olimpia como Nacional ya tienen la mente puesta en lo que sigue tras este encuentro. El “Decano” deberá reponerse rápidamente y pensar en el plano internacional, ya que tiene compromisos por la Copa Sudamericana en los próximos días.

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Por su parte, la “Academia”, que ahora tendrá un envión anímico tras la victoria, buscará afianzarse en el torneo y seguir sumando de a tres para no perderle pisada a los de arriba.

Próximos partidos de Olimpia

02/08: Olimpia vs. Rubio Ñu (Clausura - Fecha 3)

12/08: Vasco da Gama vs. Olimpia (Sudamericana - Ida)

19/08: Olimpia vs. Vasco da Gama (Sudamericana - Vuelta)

Próximos partidos de Nacional (P)

03/08: Deportivo Recoleta vs. Nacional (Clausura - Fecha 3)

13/08: Nacional vs. Guaraní (Clausura - Fecha 4)

16/08: Sportivo Trinidense vs. Nacional (Clausura - Fecha 5)

23/08: Nacional vs. Sportivo Luqueño (Clausura - Fecha 6)