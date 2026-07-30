Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Nacional le ganó 2-0 a Olimpia y lo mandó al fondo de la tabla en el Torneo Clausura 2026

El conjunto de Víctor Bernay dominó al campeón defensor con una sólida actuación en casa. Josué Colmán y Roque Santa Cruz anotaron los goles para la victoria del Tricolor

Nacional venció 2-0 a Olimpia y lo hundió en el fondo de la tabla
Guardar

Nacional derrotó 2-0 a Olimpia el miércoles 29 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor sumó sus primeros tres puntos del certamen, mientras que el campeón defensor quedó sin unidades tras dos jornadas y con urgencias en el horizonte.

Según detalló la cadena ABC Paraguay, el primer golpe llegó bordeando la media hora de juego. Hugo Iván Valdez sacó un centro desde el sector derecho que desnudó la defensa visitante; el despeje a medias de Gustavo Vargas dejó el esférico a merced de Josué Colmán, quien madrugó a la zaga franjeada y colocó la pelota con la cara interna del pie derecho en el ángulo izquierdo de Gastón Olveira para el 1-0.

PUBLICIDAD

Olimpia intentó reaccionar antes del descanso —el delantero Rubén Lezcano probó con un remate elevado en el inicio del complemento—, pero el orden defensivo de los locales y las intervenciones del arquero Santiago Rojas resultaron infranqueables.

Pasada la hora de juego, Víctor Bernay envió al campo al experimentado Roque Santa Cruz junto a Orlando Gaona Lugo, y el movimiento tuvo efecto inmediato: el exdelantero de la selección paraguaya empujó al fondo de la red un centro rasante de Gaona Lugo desde la banda derecha para firmar el 2-0 definitivo, cumpliendo así con la “inexorable ley del ex”.

PUBLICIDAD

En el tramo final, el decano profundizó y estuvo cerca del descuento en la única jugada de puro dramatismo de la noche. Pedro Zarza habilitó a Mateo Gamarra, cuyo remate fue atajado por Rojas; el rebote cayó en los pies de Hugo Sandoval, quien, solo frente al arco, mandó el balón al palo. El resultado no se movió y así se consumó la victoria del conjunto local.

Olimpia, en crisis: dos fechas, dos derrotas

La derrota del Decano profundizó una semana de malos resultados. En el debut había caído 1-0 ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco —con gol de Rodrigo Villalba— en el primer clásico blanco y negro del certamen, que además marcó el debut como entrenador en primera división de Nelson Haedo Valdez al frente del Gumarelo.

Dos compromisos, dos derrotas y ningún punto: el cuadro dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez está obligado a reaccionar si no quiere alejarse de la zona alta en las primeras jornadas.

Nacional, en cambio, llega de menor a mayor. En su estreno, el Tricolor había igualado 1-1 con Sportivo Ameliano en La Fortaleza del Pikysyry, en Villeta —con anotación de Hugo Adrián Benítez para el empate—, un resultado que le dejó sabor agridulce.

La victoria ante Olimpia le dio el impulso necesario para ubicarse en la parte alta de la tabla junto a los equipos que ya cosecharon su primera victoria en el torneo.

Olimpia sumó su segunda derrota en el Torneo Clausura (X/Tigo Sports Paraguay)
Olimpia sumó su segunda derrota en el Torneo Clausura (X/Tigo Sports Paraguay)

Cómo sigue el calendario para ambos

Tanto Olimpia como Nacional ya tienen la mente puesta en lo que sigue tras este encuentro. El “Decano” deberá reponerse rápidamente y pensar en el plano internacional, ya que tiene compromisos por la Copa Sudamericana en los próximos días.

Por su parte, la “Academia”, que ahora tendrá un envión anímico tras la victoria, buscará afianzarse en el torneo y seguir sumando de a tres para no perderle pisada a los de arriba.

Próximos partidos de Olimpia

  • 02/08: Olimpia vs. Rubio Ñu (Clausura - Fecha 3)
  • 12/08: Vasco da Gama vs. Olimpia (Sudamericana - Ida)
  • 19/08: Olimpia vs. Vasco da Gama (Sudamericana - Vuelta)

Próximos partidos de Nacional (P)

  • 03/08: Deportivo Recoleta vs. Nacional (Clausura - Fecha 3)
  • 13/08: Nacional vs. Guaraní (Clausura - Fecha 4)
  • 16/08: Sportivo Trinidense vs. Nacional (Clausura - Fecha 5)
  • 23/08: Nacional vs. Sportivo Luqueño (Clausura - Fecha 6)

Temas Relacionados

OlimpiaPrimera DivisiónNacionalParaguayTorneo ClausuraÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

El organismo que nuclea a las federaciones de ese continente anunció que los 55 equipos que representan a cada país no formarán parte de los torneos “mientras estas propuestas sigan vigentes”

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

La entidad del Viejo Continente adelantó que “ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA” si se lleva a cabo el nuevo modelo comercial

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

El defensor de la selección argentina compartió imágenes de un discurso que dio en Gualeguay y generó miles de interacciones

“Yo te voto”: el posteo de Lisandro Martínez que desató las bromas de Nicolás Tagliafico y es furor en redes

Tragedia en Brasil: murió un ex futbolista del Botafogo tras el derrumbe de un muro durante un temporal en Río de Janeiro

Tássio Maia dos Santos perdió la vida junto a un amigo producto del fuerte vendaval que azotó a la ciudad brasileña. IMÁGENES SENSIBLES

Tragedia en Brasil: murió un ex futbolista del Botafogo tras el derrumbe de un muro durante un temporal en Río de Janeiro

Furor en Italia: Roma presentó el goleador argentino Santiago Castro como fichaje estelar

El joven atacante compartirá plantel con sus compatriotas Paulo Dybala y Matías Soulé

Furor en Italia: Roma presentó el goleador argentino Santiago Castro como fichaje estelar

MALDITOS NERDS

Maia Reficco protagoniza ‘Sunrise: el último amanecer’, el nuevo drama de Prime Video

Maia Reficco protagoniza ‘Sunrise: el último amanecer’, el nuevo drama de Prime Video

Sente confirma su lanzamiento para el 11 de agosto con campaña, multijugador y editor de tableros

Capcom ya vende el 93,3 % de sus juegos en digital y anticipa otro aumento

Retrocultura Activa | Men in Black: The Series - Alienígenas, rayos neuralizadores y hasta un perro que habla

Valve fija finales de 2026 como plazo para atender las reservas de Steam Machine

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Katie Holmes ante la decisión de su hija de abandonar el apellido Cruise: “Quiere que sea feliz”

Así reaccionó Katie Holmes ante la decisión de su hija de abandonar el apellido Cruise: “Quiere que sea feliz”

El pasado desconocido de Michael Mando antes de ‘Spider-Man’ y ‘Better Call Saul’: “No tenía hogar”

Lollapalooza 2026: horarios por país, dónde verlo en vivo y quiénes se presentan

‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a streaming: dónde ver la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep

The Pokémon Company dona fondos para la reconstrucción de Kumamoto tras el reciente terremoto en Japón

INFOBAE AMÉRICA

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

Diputados emiten dictamen favorable al acuerdo entre El Salvador e Italia para validar licencias de conducir

El primer congreso internacional de inmigración se realizará en Guatemala en agosto

Los contagios de dengue se aceleran en Panamá: 446 nuevos casos en una sola semana

La iniciativa Guatemaltecos por la Nutrición reduce la desnutrición aguda al 0.38% en sus comunidades

Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana hacia Haití caen 28.5% en el primer semestre, según la Dirección General de Aduanas