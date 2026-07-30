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Virginia Lago y su esperado regreso de Historias de Corazón: la icónica novela que presentará y en qué horario

La actriz se prepara para una nueva temporada de su ciclo más recordado y la audiencia ya espera el reencuentro

Virginia Lago regresa a la pantalla de Telefe y emociona al volver a estar al frente de "Historias de Corazón", donde retransmitirán la clásica telenovela brasileña "Avenida Brasil" (Telefe/YouTube)
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Virginia Lago vuelve a ocupar un lugar de privilegio en la pantalla de Telefe y marca el regreso de una de las tradiciones más queridas de la televisión nacional. A partir del lunes 3 de agosto de 2026 a las 16:45, la actriz retoma la conducción de Historias de Corazón, el ciclo que la consagró como referente de la tarde y la acercó a miles de hogares argentinos con su estilo inconfundible, su calidez y su cercanía. Este regreso llega de la mano de un clásico moderno: Avenida Brasil, la telenovela brasileña que arrasó en audiencias y que ahora podrá ser revivida, o descubierta por primera vez, bajo el sello personal de Virginia.

Con la simpatía y la serenidad que la caracterizan, Virginia será la encargada de presentar una de las ficciones más atrapantes de los últimos años. Avenida Brasil cuenta la historia de Rita, una mujer decidida a recuperar la vida que su madrastra, Carmina, le arrebató cuando era niña. La superproducción, que conquistó a la audiencia de todo el continente, regresa a la pantalla de Telefe para emocionar y sorprender a nuevos y antiguos espectadores.

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Fiel a su estilo, cada tarde Virginia invitará a los televidentes a compartir un té y sumergirse en las historias de amor, traición y redención que hicieron de Avenida Brasil un fenómeno global. Su presencia, convertida en sinónimo de compañía y contención, promete recuperar esa atmósfera hogareña que supo construir desde el primer día de Historias de Corazón. Originalmente, el ciclo debutó el 9 de enero de 2012, cuando la actriz se puso al frente de la presentación de películas, un ritual que rápidamente se volvió un sello distintivo y que, con la llegada de las redes sociales, la transformó en meme y referente para nuevas generaciones.

Virginia Lago, mujer sonriente con cabello rubio corto y collar de perlas, sentada en un sofá, sostiene una taza de té y su platillo
Con su clásico té y una gran sonrisa, Virginia Lago vuelve con su ciclo este lunes a las 16.45 (Prensa de Telefe)

En sus primeras temporadas, Historias de Corazón ofrecía dramas cinematográficos, clásicos y relatos de vida, siempre introducidos y cerrados por las reflexiones profundas y el tono pausado de Virginia. Con el tiempo, el ciclo sumó telenovelas y series unitarias, como la exitosa Pulseras Rojas, y se consolidó como un espacio de encuentro para toda la familia. El reconocimiento llegó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conductora en 2013, coronando la conexión genuina que la actriz logró con la audiencia.

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La escenografía de las presentaciones, inspirada en un living hogareño, con sillones blancos, picadas o copas de vino según el horario, reforzaba el clima de intimidad y cercanía que Virginia transmitía a través de la pantalla. Su capacidad para acompañar y conmover traspasó generaciones, sumando tanto a espectadores de siempre como a jóvenes que la redescubrieron en el universo digital.

El video de Virginia Lago que fue tendencia en las redes: le enseña a usar la tarjeta de débito a los adultos mayores
El icónico ciclo comenzó en 2012 y logró dejar su huella entre los televidentes (Captura de video)

Lago nunca se alejó de la actuación. En 2023, deslumbró en Argentina, tierra de amor y venganza 2 (ATAV 2) con su papel de Luisa Sosa, una Madre de Plaza de Mayo, y volvió a demostrar su versatilidad y profundidad interpretativa en el horario central. También mantuvo su vigencia en el teatro: su más reciente trabajo fue la comedia Votemos, estrenada en el Teatro Metropolitan bajo la dirección de Daniel Barone, donde compartió escenario con Agustina Cherri, Juan Gil Navarro y Muriel Santa Ana.

Ahora, con su regreso a Historias de Corazón, Virginia se reencuentra con su público en un formato que supo hacer propio y que la consagró como una de las figuras más queridas de la televisión argentina. La propuesta de Telefe, que combina emoción, nostalgia y grandes historias, vuelve a instalarse en las tardes y promete acompañar a los espectadores con la calidez de siempre, la fuerza de un clásico como Avenida Brasil y la presencia entrañable de Virginia en cada presentación.

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