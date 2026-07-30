Lauren Sánchez Bezos: de trabajar en un parque acuático a nadar con tiburones desde un yate de USD 500 millones

Lauren Sánchez Bezos nadó con tiburones de punta blanca en las Galápagos y compartió el momento en Instagram. REUTERS/Daniel Cole

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Lauren Sánchez Bezos nadó junto a tiburones de punta blanca en las Islas Galápagos y publicó las imágenes en su cuenta de Instagram para celebrar el inicio de la Shark Week, con un mensaje en el que vinculó la experiencia personal a la iniciativa de conservación marina que impulsa junto a su esposo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Lauren Sánchez Bezos, de 56 años, es periodista ganadora de un Emmy, piloto de helicóptero certificada y fundadora de Black Ops Aviation, la primera empresa de producción cinematográfica aérea dirigida por una mujer en Estados Unidos.

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Nacida en Albuquerque, Nuevo México, construyó su carrera en la televisión local antes de convertirse en copresentadora de Good Day LA en KTTV Fox 11 y corresponsal del programa de entretenimiento Extra.

Sánchez Bezos describió el encuentro como un paso del miedo al asombro. (Instagram )

Desde su matrimonio con Bezos en Venecia en junio de 2025, ocupa la vicepresidencia del Bezos Earth Fund, el fondo de USD 10.000 millones que ambos lanzaron en 2020 para financiar soluciones climáticas y de conservación de la naturaleza.

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El contraste entre el origen de Sánchez Bezos y su presente resulta difícil de ignorar. Antes de los micrófonos y las cámaras, trabajó de adolescente en The Beach, un parque acuático de Albuquerque que tenía como atracción principal una piscina de olas de 700.000 galones.

Hoy se zambulle desde el yate de USD 500 millones de Bezos para nadar junto a tiburones en uno de los archipiélagos más protegidos del mundo.

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Las Galápagos albergan unas 30 especies de tiburones, entre ellas el martillo, el de Galápagos y el ballena. REUTERS/Santiago Arcos/File Photo

La iniciativa detrás del buceo en las Galápagos de Lauren Sánchez

En su publicación de Instagram, Sánchez Bezos describió el encuentro con los tiburones como una experiencia que comenzó con miedo y terminó en asombro. “Al principio tuve miedo, pero luego pasaron nadando, tranquilos”, escribió.

El post sirvió de plataforma para explicar el rol ecológico de estos animales: como depredadores, regulan el equilibrio del arrecife y permiten que los ecosistemas se recuperen con mayor velocidad tras olas de calor y tormentas.

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Señaló además que algunas especies recorren miles de millas entre aguas profundas y superficiales, transportando nutrientes de los que depende el océano en su conjunto.

La publicación también incluyó una advertencia: los tiburones llevan 400 millones de años en el planeta, pero hoy más de un tercio de las especies están amenazadas de extinción.

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Sánchez Bezos destinó USD 37,5 millones a la protección marina de 12 naciones y territorios del Pacífico. REUTERS/Brendan McDermid

“La buena noticia es que en el @bezosearthfund sabemos qué funciona”, escribió Sánchez Bezos. “Por eso apoyamos la protección de hábitats oceánicos importantes, líderes y sistemas locales, y estamos creando financiamiento a largo plazo que pueda darles a los tiburones —y a los ecosistemas que los rodean— una oportunidad de recuperarse.”

El compromiso del fondo con los océanos tiene antecedentes concretos: en septiembre de 2025, Sánchez Bezos anunció USD 37,5 millones en donaciones para la protección marina en 12 naciones y territorios del Pacífico, como parte de un compromiso total de USD 100 millones que el Bezos Earth Fund describió como uno de los esfuerzos de conservación oceánica más ambiciosos jamás intentados.

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Meses antes, en julio de ese año, había buceado en Fiji para documentar los arrecifes de coral que el fondo financia, con el objetivo declarado de proteger y gestionar de forma sostenible el 30% del océano.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez contrajeron matrimonio el 27 de junio de 2025 en la isla veneciana de San Giorgio Maggiore. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Cómo fue el matrimonio entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casaron el 27 de junio de 2025 en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, en una celebración de tres días con estrictas medidas de seguridad.

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Asistieron unos 200 invitados, entre ellos miembros del clan Kardashian, Orlando Bloom y la reina Rania de Jordania, que llegaron a la ciudad en yates y jets privados.

La ceremonia incluyó el intercambio de anillos y un cierre con fuegos artificiales sobre la laguna.