El primer congreso internacional de inmigración se realizará en Guatemala en agosto

Asistentes observan al orador principal durante el Primer Congreso Internacional de Inmigración, que tiene lugar en Guatemala en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala, 28 y 29 de agosto de 2026, APEX, congreso, inmigración: esas son las claves del Primer Congreso Internacional de Inmigración y Extranjería, una cita que se realizará en la Ciudad de Guatemala para responder al aumento sostenido de la demanda de asesoría migratoria en el país y en América Latina.

El encuentro reunirá a siete expositores nacionales e internacionales para desarrollar un programa centrado en visas, residencia, asilo y nacionalidad.

La actividad tendrá un aforo máximo de 250 personas y se hará en el Hotel Westin Camino Real, en la zona 10 de la capital guatemalteca. Está dirigida a abogados, profesionales del área, estudiantes y público en general.

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La entrada costará USD 150 por persona, sin distinción entre perfiles de asistentes. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma viveloonline.com.

Cientos de asistentes se congregan en el Primer Congreso Internacional de Inmigración, que se celebra en Guatemala en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congreso reunirá dos jornadas sobre visas, asilo, residencia y nacionalidad

El programa se extenderá durante dos días. La primera jornada será el jueves 28 de agosto, de 8:00 a 17:00, y la segunda el viernes 29 en el mismo horario.

Al cierre de la última jornada habrá una ceremonia de entrega de diplomas. Después se realizará una cena y una fiesta de clausura entre las 18:00 y las 23:00.

La Asociación de Profesionales Expertos en Asuntos de Extranjería impulsó el congreso como parte de su objetivo de crear un espacio formal de capacitación, actualización y respaldo para quienes trabajan en el ámbito de la extranjería. La organización surgió para atender un sector que durante años careció de estructuras institucionales de acompañamiento.

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La entidad tiene sede física en la Ciudad de Guatemala y también cuenta con una plataforma digital de formación en línea. Ese doble formato forma parte de la oferta con la que busca atender a profesionales vinculados con los procesos migratorios.

Siete especialistas abordarán rutas legales hacia Estados Unidos, España y sistemas de protección internacional

Entre los expositores confirmados está Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración especializada en visas de empleo y talento para Estados Unidos. Su intervención se centrará en las categorías EB1A, H1B y PERM, además de las oportunidades para personas que buscan trabajar, invertir o ampliar proyectos en ese país.

También participará Lucía Damerau, directora de Servicios Legales de Inmigración, con una ponencia sobre remedios humanitarios. Su presentación incluirá la Visa U para víctimas de delitos, la Visa T para víctimas de trata de personas y las protecciones previstas en la Ley VAWA para víctimas de violencia doméstica.

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David Baluarte, vicedecano académico y profesor de Derechos Humanos y protección de refugiados, explicará los mecanismos de asilo y refugio. Su exposición abarcará los beneficios de esas figuras y el procedimiento para solicitarlas.

La agenda incluye además a Karen Ortiz, abogada de extranjería y nacionalidad española. Ortiz desarrollará las tres vías para obtener la nacionalidad española: por residencia, por opción y por origen, junto con las opciones de visas disponibles para ese país.

Claudia Valenzuela, ministra consejera y asesora legal ante la ONU, tratará el proceso consular y el ajuste de estatus en peticiones familiares para la residencia permanente en Estados Unidos. Fernanda Lurssen abordará las visas de no inmigrante, en particular la B1/B2 de turismo y la F1 de estudiante.

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El programa suma un séptimo expositor invitado especial que todavía no fue confirmado. Para consultas sobre inscripciones y detalles del evento, la asociación habilitó el número 3099-8381.

Quienes quieran conocer más sobre APEX o sobre el congreso pueden ingresar a apexinmigracion.com o escribir al correo informacion@apex-gt.net.