Streaming domina en Smart TV: 88% del consumo y hasta siete espectadores por pantalla en México

El promedio de uso por cada dispositivo mostró que estuvieron conectados para seguir dieciséis partidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El consumo de contenido digital en México ha registrado transformaciones notables, impulsadas en buena medida por el crecimiento en el uso de Smart TV. Durante los últimos meses, este tipo de dispositivos se consolidó como el eje de la experiencia audiovisual en los hogares, superando la relevancia de eventos puntuales como los torneos deportivos.

La tendencia quedó confirmada por la magnitud de horas consumidas, la variedad de plataformas elegidas y el comportamiento colectivo de las audiencias mexicanas, que priorizan la conectividad y la flexibilidad frente a los esquemas tradicionales de visualización.

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Smart TV en México: hábitos de uso y consumo de contenido

Entre el 11 de junio y el 19 de julio, casi ocho millones de Smart TVs de la marca Samsung estuvieron activas y conectadas en México. En ese periodo, estos dispositivos acumularon más de mil millones de horas de contenido consumido.

El consumo de contenido digital en México ha registrado transformaciones notables. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mayor parte de ese tiempo, el 88%, correspondió a plataformas de streaming, mientras que la televisión lineal solo representó el 12%. El promedio de uso por cada dispositivo mostró que estuvieron conectados para seguir dieciséis partidos, lo que evidencia una preferencia por el acceso flexible y a demanda.

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Este patrón de consumo no se limitó al seguimiento de los encuentros deportivos. Después de cada partido, tres de cada cuatro televisores permanecieron conectados durante al menos una hora adicional.

Este dato revela que la experiencia no termina con el evento principal, sino que se extiende hacia la búsqueda de análisis, debate y otros contenidos relacionados, prolongando la interacción con la pantalla principal más allá de los noventa minutos de cada juego.

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La mayor parte de ese tiempo, el 88%, correspondió a plataformas de streaming, mientras que la televisión lineal solo representó el 12%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica de uso de Smart TVs también se caracteriza por su dimensión colectiva. Según un estudio realizado por Samsung Ads en colaboración con Offerwise, en los días de partido el promedio de espectadores reunidos frente a la pantalla fue de siete personas, cifra que supera con creces las 3,2 personas registradas en días sin encuentros. Este fenómeno confirma que la televisión conectada se mantiene como un punto de reunión y socialización en los hogares mexicanos.

Evolución del streaming y la televisión lineal en eventos masivos

Durante el periodo analizado, el streaming se consolidó como la principal vía para acceder a contenidos deportivos y de otra índole. Millones de usuarios mexicanos eligieron plataformas digitales como su opción predilecta para seguir los eventos, relegando la televisión lineal a un papel secundario, especialmente cuando se trata de contenidos bajo demanda o exclusivos.

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No obstante, en partidos donde la selección mexicana participó, la televisión lineal recuperó terreno: el 67% de los encuentros de México se siguieron exclusivamente por canales tradicionales, frente al 37% que optó solo por streaming y un 6% que utilizó ambas opciones de manera simultánea.

Durante el periodo analizado, el streaming se consolidó como la principal vía para acceder a contenidos deportivos y de otra índole. (Gemini)

Este comportamiento sugiere que, aunque las plataformas digitales avanzan, la televisión abierta mantiene una conexión significativa con la audiencia en transmisiones en vivo de alta convocatoria.

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La preferencia de las audiencias varió según el tipo de contenido y el momento de consumo. Para eventos de alto interés colectivo, como los partidos de la selección nacional, la televisión lineal sigue siendo una opción fuerte. En cambio, para contenidos exclusivos o de acceso diferido, el streaming domina el panorama.

Fragmentación de la audiencia y nuevas tendencias de visualización en Smart TV

La coexistencia de múltiples plataformas y aplicaciones ha dado lugar a una fragmentación cada vez mayor en los hábitos de consumo. Los usuarios mexicanos han dejado de ser fieles a una sola aplicación o canal, priorizando la búsqueda de historias y formatos que despierten su interés en cada momento.

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La coexistencia de múltiples plataformas y aplicaciones ha dado lugar a una fragmentación cada vez mayor en los hábitos de consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de los partidos más vistos durante el reciente torneo ilustra esta diversidad de preferencias. Los encuentros de México contra Inglaterra, República Checa y Corea del Sur encabezaron la lista, aunque la final entre España y Argentina también figuró entre los encuentros con mayor audiencia.

Otros partidos destacados incluyeron duelos de selecciones como Sudáfrica, Ecuador, Noruega, Argelia y Cabo Verde. Esta variedad sugiere que el interés del público no solo se centra en los equipos nacionales, sino también en la participación de figuras internacionales y duelos atractivos.

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En este contexto, el fenómeno del “zapping” digital es constante: los usuarios navegan entre distintas plataformas y canales en busca de una experiencia más completa y personalizada. La atención de la audiencia, dispersa entre múltiples opciones, se convierte en un activo de suma relevancia para las marcas y los productores de contenido.

El valor emocional y social del consumo colectivo en Smart TV

La experiencia colectiva en torno a la Smart TV trasciende el simple consumo de contenido. Los eventos deportivos masivos, como el torneo de fútbol, se convierten en ocasiones para reunir a familiares y amigos alrededor de la pantalla principal del hogar. Este hábito genera recuerdos compartidos y fortalece el vínculo emocional con la tecnología y los contenidos.

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La televisión conectada se consolida, así, como el núcleo de la experiencia audiovisual. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cierre del torneo no puso fin a la conversación ni a las emociones generadas. La nostalgia experimentada por muchos aficionados evidencia el poder de los grandes eventos para crear hábitos de consumo compartidos y memorias duraderas.

Para las marcas, comprender esta dimensión emocional es tan valioso como analizar las cifras de audiencia, ya que son estos momentos de máxima atención y conexión los que permiten construir experiencias significativas y perdurables.

La persistencia de la conversación posterior al evento y el regreso constante a la pantalla de inicio subrayan la centralidad de la Smart TV en la vida cotidiana de los mexicanos. La televisión conectada se consolida, así, como el núcleo de la experiencia audiovisual, marcando una transformación profunda en la manera en que se consume, comparte y recuerda el contenido digital en México.