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7 frases de Beccacece sobre Argentina tras el Mundial: del sucesor de Scaloni a las teorías conspirativas por la final ante España

El ex entrenador de Ecuador se refirió al ciclo de la Albiceleste con el estratega de Pujato

Sebastián Beccacece habló sobre la selección argentina (REUTERS/Hannah Mckay)
Sebastián Beccacece habló sobre la selección argentina (REUTERS/Hannah Mckay)
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Sebastián Beccacece pidió por la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina y, ante una eventual salida del entrenador, postuló a Pablo Aimar como su sucesor natural. El ex entrenador de Ecuador también salió al cruce de las teorías conspirativas que circularon en redes sociales tras la derrota argentina ante España en la final del Mundial 2026.

En una entrevista con TyC Sports, Beccacece fue directo respecto al futuro del cuerpo técnico: “Hay argumentos para que todo siga su curso. Realmente se vienen haciendo las cosas muy bien. Los resultados están a la vista. Otra vez finalistas... No veo motivos para que no continúe”. El rosarino, que dirigió a La Tri hasta los dieciseisavos de final del torneo —donde cayó ante México—, dejó su cargo y busca un nuevo destino.

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La incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni se instaló tras la final. El DT oriundo de Pujato finalizó el ciclo mundialista con ocho años al frente del equipo y cuatro títulos, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022 y dos Copas América. Su contrato vence a fin de año y, según reveló, evalúa si tiene la energía para afrontar un nuevo proceso rumbo al próximo Mundial.

Beccacece postuló a Pablo Aimar en caso de que Scaloni no siga al frente de la selección argentina (EFE/ Prensa AFA)
Beccacece postuló a Pablo Aimar en caso de que Scaloni no siga al frente de la selección argentina (EFE/ Prensa AFA)

Ante ese escenario, Beccacece fue claro: “Se va a tomar este tiempo, pensará los pros y contras. Estaría bueno que se pueda dar continuidad”. Y abrió la puerta a un nombre concreto dentro del propio cuerpo técnico: “Si decide frenar por energía o porque considera que no sabe si puede seguir de esta manera con todo lo que se ha conseguido... Estaría bueno ver una continuidad. Sobre todo, en Pablo”, dijo en referencia al actual ayudante de campo. Y fue más allá: “Me parece que estaría bueno, me gustaría verlo ahí. Como siempre digo, admiro mucho a Pablo. Seguramente es una pieza muy importante en la estructura del cuerpo técnico de Scaloni”.

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Beccacece y Scaloni tienen una historia en común: ambos integraron el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el proceso que concluyó con la eliminación de Argentina ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El ex DT de Ecuador también se refirió a las versiones que señalaban una entrega deliberada del partido ante los españoles. Con una postura tajante, rechazó esas lecturas y las equiparó con lo que vivió en su propio banco: “Nos tocó vivir algo similar en Ecuador, cuando perdimos con México empezaron a aparecer en todos lados que habíamos recibido amenazas. Que había conspiraciones... México fue mejor y nos ganó en la cancha”. Y agregó: “Soy de sentir y de creer que las cosas se resuelven en el campo de juego. Es imposible que hayan entregado el partido con España. Lo que pasa en las redes, muchas cosas son falsas”.

Beccacece también se detuvo en la figura de Lionel Messi. El entrenador describió al capitán como el mejor jugador del torneo —por encima del ganador del premio oficial, Rodri— y destacó un momento puntual tras la derrota en la final: “Cuando recibe la medalla y va camino a la gente y le cae una lágrima... Eso representa un poco lo que es Leo: esa emoción genuina, lo que sigue sintiendo, lo más puro de este juego”. Sobre el conjunto del ciclo, valoró especialmente “la capacidad de sobreponerse a la adversidad” como el sello distintivo de la Selección en los últimos años.

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