El reencuentro por IA de Carmen Barbieri con su padre Alfredo Barbieri que terminó en el llanto de la conductora

Santiago Balosky, artista visual especializado en inteligencia artificial, creó para el ciclo de la conductora un video que conmovió a la animadora, a 41 años de la muerte del capocómico (Video: Con Carmen/ El Nueve)

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La emoción invadió el estudio de El Nueve cuando Carmen Barbieri tuvo un reencuento virtual, gracias a la inteligencia artificial, con la voz y la imagen de su padre, el legendario capocómico Alfredo Barbieri. El momento, que se dio en el ciclo de la conductora, la conmovió hasta las lágrimas.

El video se enmarcó en la visita de Santiago Balosky, artista visual especializado en inteligencia artificial para campañas y contenidos de marcas, al programa de la conductora, Con Carmen. Allí él le llevó su última creación: un video donde la conductora dialoga con una versión generada por IA de su padre, fallecido en 1985, y terminan abrazados. Al escuchar la voz reproducida con fidelidad y ver a su padre en la pantalla, Carmen se quebró en llanto y expresó: “¡Guau! Pero es la misma voz de mi papá. ¿Cómo es esto?”. La escena, cargada de emoción y asombro, dejó al aire el impacto genuino que puede tener la tecnología en la memoria afectiva.

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Impacto, emoción y lágrimas. La reacción de Carmen Barbieri al verse abrazando y hablando con su padre por medio de la inteligencia artificial (Con Carmen, El Nueve)

Durante la emisión, el clima cambió abruptamente cuando la voz de Alfredo Barbieri —recreada digitalmente— saludó a su hija: “Carmencita”. En la creación de Balosky, Carmen, conmovida, solo atinó a responder entre lágrimas: “Papi”.

Balosky explicó en vivo que construyó la voz a partir de entrevistas originales del humorista y que intentó aportar “un toque” de humanidad, respetando el legado del artista. Carmen agradeció el gesto, repitiendo varias veces lo impresionante que resultaba ver y escuchar a su padre de ese modo, a 41 años de su muerte: “Me lo traés a la vida otra vez. En el recuerdo lo mantengo vivo, pero verlo así es impresionante porque parece que pasó de verdad”.

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“Me lo traés a la vida otra vez", fueron las primeras palabras de Carmen Barbieri al ver la creación por IA del reencuentro con su padre, Alfredo Barbieri

La reacción de la conductora —llanto, incredulidad y gratitud— evidenció la potencia de la IA para movilizar recuerdos y emociones profundas. El público y los panelistas compartieron el asombro ante la tecnología y la sensibilidad del homenaje.

Santiago Balosky es un creativo publicitario especializado en la utilización de inteligencia artificial para piezas audiovisuales. Su trabajo incluye campañas, spots y videos para marcas, pero en los últimos meses alcanzó notoriedad por la viralización de un video en el que recreó el reencuentro digital entre Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, ambos fallecidos, luego de que se dio a conocer la triste noticia de la trágica muerte de la conductora a fines del mes pasado.

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Carmen Barbieri le agradeció a Santiago Balosky, el creador de su reencuentro virtual con su padre Alfredo Barbieri

La escena mostraba a la conductora ingresando al icónico estudio de Mañanas Informales, donde un Jorge Guinzburg virtual la abraza y le pregunta qué hace allí, en alusión a la muerte prematura de ambos. La conversación, breve y cargada de guiños a la historia real del programa, recorrió las redes sociales y fue compartida por centenares de usuarios y cuentas dedicadas a la nostalgia televisiva.

La difusión masiva de estos videos generó reacciones encontradas. El caso del video de Pais y Guinzburg expuso el costado más delicado de este fenómeno: la frontera difusa entre tributo y vulneración de la memoria. Malena Guinzburg, hija de Jorge, admitió públicamente el impacto negativo que le produjo ver a su padre en una situación creada artificialmente, con una gestualidad y realismo tan convincentes que, lejos de reconfortarla, la abrumaron.

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Un homenaje digital reúne a Jorge Guinzburg y Ernestina Pais (Crédito: @santiagobalosky)

“Me costó un huevo ver ese video. Me lo mandó todo el mundo, supongo que lo hicieron con la mejor… Es muy impresionante porque se ve muy real”, explicó Malena, quien expresó su rechazo a la idea de ver a un ser querido hacer cosas que nunca hizo. Si bien muchos usuarios celebraron el video como un homenaje emotivo, para los familiares directos la experiencia resultó, en varios casos, perturbadora. “Me dio impresión”, sentenció la actriz.