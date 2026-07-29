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Colegio Médico de El Salvador destaca que el 90% de extrabajadores del Hospital Rosales aceptó su indemnización

Iván Solano Leiva, presidente del colegio, celebró que casi todos los empleados cesados del hospital quedaron conformes con la compensación

Tres personas de espaldas vestidas con uniforme blanco. Se ven sus brazos y manos. El fondo es una pared borrosa.
El Colegio Médico de El Salvador recibió con satisfacción el anuncio del Ministerio de Trabajo y lo definió como un avance en obligaciones pendientes con trabajadores de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano Leiva, confirmó este martes que alrededor del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó el monto de indemnización ofrecido por el Ministerio de Trabajo, mientras que el 10 % restante manifestó inconformidad con la suma asignada.

Según el dirigente gremial, este proceso representa un avance importante en la solución de una problemática que por meses afectó a empleados del sistema público de salud.

Solano Leiva destacó sobre el pago a los exempleados fue recibido con satisfacción por el Colegio Médico, que valora la medida como un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales.

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El presidente de la entidad expresó: “Recibimos con satisfacción este importante avance en la solución de una problemática que ha afectado a trabajadores del sistema público de salud. Consideramos que esta medida representa un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones pendientes con profesionales y trabajadores que dedicaron años de servicio a la salud de la población salvadoreña”.

El doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, informó que cerca del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó la indemnización del Ministerio de Trabajo. (Cortesía: Colegio Médico)
El doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, informó que cerca del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó la indemnización del Ministerio de Trabajo. (Cortesía: Colegio Médico)

El 90 % de extrabajadores del Hospital Rosales aceptó su indemnización

El Colegio Médico además extendió su reconocimiento a la Confederación Médica Latino Iberoamericana y del Caribe (CONFEMER) y al Centro Iberoamericano de Estudio y Defensa del Trabajo Médico (CENTRALMED) por las gestiones ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Estas gestiones incluyeron comunicaciones dirigidas al presidente Nayib Bukele y a los ministros de Salud y Trabajo.

Al mismo tiempo, Solano Leiva detalló que la intervención de estos organismos se fundamentó en principios internacionales que promueven el trabajo decente, el diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva, contenidos en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y en los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, todos ratificados y vigentes en El Salvador.

Al referirse al proceso de pago, el presidente del Colegio Médico precisó que el desembolso inició con los empleados incluidos bajo fondos gubernamentales y posteriormente se extendió a aquellos sujetos a la ley de salarios. Según sus estimaciones, entre un 90% y 95% de los extrabajadores han quedado conformes con el pago efectuado.

Una persona con bata blanca sostiene un sobre pequeño y blanco con su mano derecha. El fondo es de color beige.
El pago de la indemnización se hizo a empleados a personal que estaba con contrato en el hospital y después se extendió a quienes estaban sujetos a la Ley de Salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Médico reiteró su compromiso de mantenerse vigilante para que los procesos legales y laborales se cumplan en beneficio de todos los trabajadores de la salud que aún no han recibido indemnización.

Asimismo, la organización instó a que los avances logrados en el Hospital Rosales sirvan como punto de partida para una solución integral que abarque a todos los empleados despedidos del sistema de salud pública, promoviendo igualdad de trato, respeto de derechos y acceso a mecanismos de compensación justos y transparentes.

“Estamos convencidos de que el diálogo constructivo entre las autoridades, los trabajadores de la salud y las organizaciones gremiales constituye la mejor vía para alcanzar acuerdos que fortalezcan el sistema sanitario y contribuyan a mejorar la calidad de atención que recibe la población salvadoreña”, afirmó Solano Leiva.

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