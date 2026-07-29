Colegio Médico de El Salvador destaca que el 90% de extrabajadores del Hospital Rosales aceptó su indemnización

El Colegio Médico de El Salvador recibió con satisfacción el anuncio del Ministerio de Trabajo y lo definió como un avance en obligaciones pendientes con trabajadores de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano Leiva, confirmó este martes que alrededor del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó el monto de indemnización ofrecido por el Ministerio de Trabajo, mientras que el 10 % restante manifestó inconformidad con la suma asignada.

Según el dirigente gremial, este proceso representa un avance importante en la solución de una problemática que por meses afectó a empleados del sistema público de salud.

Solano Leiva destacó sobre el pago a los exempleados fue recibido con satisfacción por el Colegio Médico, que valora la medida como un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales.

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El presidente de la entidad expresó: “Recibimos con satisfacción este importante avance en la solución de una problemática que ha afectado a trabajadores del sistema público de salud. Consideramos que esta medida representa un paso positivo hacia el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de obligaciones pendientes con profesionales y trabajadores que dedicaron años de servicio a la salud de la población salvadoreña”.

El doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador, informó que cerca del 90 % de los extrabajadores del Hospital Nacional Rosales aceptó la indemnización del Ministerio de Trabajo. (Cortesía: Colegio Médico)

El 90 % de extrabajadores del Hospital Rosales aceptó su indemnización

El Colegio Médico además extendió su reconocimiento a la Confederación Médica Latino Iberoamericana y del Caribe (CONFEMER) y al Centro Iberoamericano de Estudio y Defensa del Trabajo Médico (CENTRALMED) por las gestiones ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Estas gestiones incluyeron comunicaciones dirigidas al presidente Nayib Bukele y a los ministros de Salud y Trabajo.

Al mismo tiempo, Solano Leiva detalló que la intervención de estos organismos se fundamentó en principios internacionales que promueven el trabajo decente, el diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva, contenidos en la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y en los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, todos ratificados y vigentes en El Salvador.

Al referirse al proceso de pago, el presidente del Colegio Médico precisó que el desembolso inició con los empleados incluidos bajo fondos gubernamentales y posteriormente se extendió a aquellos sujetos a la ley de salarios. Según sus estimaciones, entre un 90% y 95% de los extrabajadores han quedado conformes con el pago efectuado.

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El pago de la indemnización se hizo a empleados a personal que estaba con contrato en el hospital y después se extendió a quienes estaban sujetos a la Ley de Salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Médico reiteró su compromiso de mantenerse vigilante para que los procesos legales y laborales se cumplan en beneficio de todos los trabajadores de la salud que aún no han recibido indemnización.

Asimismo, la organización instó a que los avances logrados en el Hospital Rosales sirvan como punto de partida para una solución integral que abarque a todos los empleados despedidos del sistema de salud pública, promoviendo igualdad de trato, respeto de derechos y acceso a mecanismos de compensación justos y transparentes.

“Estamos convencidos de que el diálogo constructivo entre las autoridades, los trabajadores de la salud y las organizaciones gremiales constituye la mejor vía para alcanzar acuerdos que fortalezcan el sistema sanitario y contribuyan a mejorar la calidad de atención que recibe la población salvadoreña”, afirmó Solano Leiva.

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