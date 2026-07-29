Bernardo Arévalo no tuvo éxito para convencer a los diputados que siguen divididos en la aprobación de un subsidio a los combustibles en Guatemala

Bernardo Arévalo buscó en el Congreso de Guatemala apoyo para aprobar un nuevo subsidio a los combustibles. (Gobierno de Guatemala)

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Mientras que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, citó a los diputados para promover la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles, en el Congreso de la República no hay consensos para ratificar la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Luis Contreras, presidente del Organismo Legislativo guatemalteco, afirmó no existe consenso entre los diputados para definir una posible salida al incremento en los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente.

Las declaraciones de Contreras se ofrecieron luego de una reunión entre el presidente Arévalo y diputados jefes de los 17 bloque legislativos, en donde el eje central fue la búsqueda de apoyo para la propuesta del subsidio a los combustibles, según confirmaron varios legisladores.

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Sin esperanza o con cambios

La propuesta del Ejecutivo para ampliar el subsidio a los combustibles no es bien recibida en el Congreso, pese a que el tema está incluido en la agenda legislativa de mañana miércoles 29 de julio, pero el presidente del Legislativo tiene pocas esperanzas en que la misma sea aprobaba por falta de apoyo.

Por ahora la propuesta de Arévalo es un subsidio de Q12 para el diesel y de Q3 para las gasolinas super y regular, pero los diputados no sólo no quieren el apoyo económico, si no que, de no encontrarse otra solución, plantean incrementar a Q5 el beneficio para las gasolinas.

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El precio de los combustibles ha llegado a máximos históricos. (MEM)

No obstante, el presidente del Legislativo consideró el aumento a Q5 como poco viable, porque al hacerlo se reducirá la temporalidad en que se otorgue el beneficio, pues disminuiría los recursos destinados para el efecto y recordó que los usuarios de gasolina son más de 5 millones de personas.

Actualmente, el Ejecutivo planteó un gasto de Q3 mil 480 millones para cubrir el subsidio, el cual duraría hasta diciembre tal como ellos lo plantearon, pero, al incrementarlo, podría reducirse a octubre o noviembre.

De no lograrse un consenso, Contreras indicó que convocará a la instancia de Jefes de Bloques el lunes próximo, para que se establezca una eventual solución temporal, aunque en declaraciones previas dijo que podría convocar a una sesión extraordinaria el viernes, si no se logran los acuerdos necesarios.

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Al respecto, Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, urgió la búsqueda de una solución, porque el alza en los combustibles está impactando de manera directa lo precios de la canasta básica.

“Como bancada no nos vamos a mover del hemiciclo mañana hasta que logremos tener una alternativa para la población”, manifestó Palencia, quien reconoció que no hay apoyo suficiente para extender el subsidio planteado por el Ejecutivo.

Por su parte, Orlando Blanco, jefe del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), detalló que el rechazo al subsidio consiste en las deficiencias que se evidenciaron cuando se entregó el primer beneficio. Explicó que muchos consideran que no apoyó directamente a la población.

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Sin embargo, afirmó que Arévalo está en la disposición de escuchar otras propuestas que permitan acuerdos, eso sí, “se le planteó que la solución debe de ser rápida, porque la población ya está desesperada“.

Por ahora, el Ejecutivo no se ha manifestado sobre la reunión, ni por las impresiones y declaraciones otorgadas por los diputados.

Mesa permanente y fondo de emergencia

De acuerdo con Blanco, además de hablar sobre el tema de los combustibles, el Ejecutivo planteó la necesidad de crear un espacio de diálogo entre ambos organismos del Estado.

El Congreso incluyó en su agenda del 29 de julio la discusión del subsidio a los combustibles, aunque se tiene pocas esperanzas de aprobarlo. (Organismo Legislativo)

“Se vio la posibilidad de instaurar un mecanismo de diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de una mesa técnica en la que se aborden temas de interés nacional", detalló el congresista.

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Según el diputado, también se habló de crear un fondo compensatorio que se establecerá de manera permanente para cubrir emergencias como la del incremento al combustible, pero reconoció que aún está en propuesta y que deberá discurse en el pleno del Congreso para determinar si es una salida viable.