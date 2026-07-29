Panamá alerta por 250.000 jóvenes que no estudian ni trabajan: “los tenemos en las calles”, advierten las autoridades

Jóvenes sentados en un parque de Panamá con rascacielos al fondo reflejan la situación de 250.000 que no estudian ni trabajan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unos 250.000 jóvenes en Panamá no estudian ni trabajan, según datos presentados este martes por la directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama, Ivonne de Martinelli, ante el Consejo Municipal de Panamá. La funcionaria dijo que esa cifra representa cerca del 5% de la población nacional y vinculó el fenómeno con un aumento de problemas emocionales e intentos de suicidio en menores de 18 años, de acuerdo con TVN.

Durante su intervención, De Martinelli señaló que estos jóvenes “no van a la escuela, no trabajan y los tenemos en las calles”. También afirmó que muchos menores quedan fuera del sistema educativo y del mercado laboral, lo que los expone a abandono, violencia y pandillas.

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Además, informó que la principal causa identificada en los intentos de suicidio de niños de siete y ocho años es el acoso escolar, lo que motivó la habilitación de la línea 147 del MIDES para la atención de emergencias infantiles.

Alertas por salud mental en menores

“Tenemos niños que están aumentando las estadísticas de intentos de suicidio. Ya contamos con la línea 147 del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) ante casos que antes no se registraban en niños de siete u ocho años, con el bullying como causa número uno”, afirmó De Martinelli.

Un grupo de jóvenes permanece en una calle de Panamá, reflejando la realidad de quienes no estudian ni tienen empleo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magistrada Judith Cossú, del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, advirtió sobre el aumento de los intentos de suicidio en todo el país y señaló que la provincia de Los Santos encabeza esa estadística.

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“Para menores de dieciocho años ha habido un aumento. Las cifras han ido creciendo en los últimos años y esto significa que tenemos que abordar un problema grave de salud mental”, puntualizó Cossú en el mismo foro municipal. La magistrada agregó que la franja de riesgo se extiende hasta los 25 años, aunque la preocupación institucional se concentra en los menores de edad.

Pedido de apoyo a municipios y comunidades

Ambas autoridades pidieron al Consejo Municipal de Panamá y a los representantes de corregimiento que colaboren en la promoción de actividades extracurriculares para niños y adolescentes después de la jornada escolar.

Según explicó De Martinelli, el Despacho de la Primera Dama impulsa programas educativos, recreativos y de acompañamiento con respaldo de las juntas comunales para prevenir la violencia, la deserción escolar y los problemas de salud emocional.

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Revelan que 250.000 jóvenes no estudian ni trabajan en Panamá (Captura de video, cortesía TVN)

La situación también fue respaldada por representantes de distintas zonas del país. Rodolfo Rodríguez, representante del Parque Relevre, remarcó la necesidad de trabajar en comunidad para evitar la deserción escolar, el embarazo adolescente y el ingreso de jóvenes a pandillas.

Planteos de representantes locales

Por su parte, Serena Vamvas, representante de San Francisco, planteó la necesidad de un enfoque progresivo para recuperar a los menores en situación de riesgo, mientras que David Bernal, de Juan Díaz, señaló la relación entre la exclusión social y la participación en actos delictivos.

“La historia detrás de muchos jóvenes en riesgo revela antecedentes de abuso y abandono”, señaló Bernal. Cossú insistió en la necesidad de ofrecer soporte emocional, acompañamiento escolar y espacios de recreación: “El niño necesita jugar. También se aprende lúdicamente”.

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Según TVN, el Despacho de la Primera Dama continuará promoviendo iniciativas para reducir el número de menores fuera del sistema y mejorar su bienestar integral.