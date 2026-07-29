Bautista Vicuña le dedicó un tierno saludo a Amancio y reveló cuál es su apodo íntimo: “Siempre estaré para verte crecer”

Bautista Vicuña celebró a Amancio y reveló el apodo que le dice en privado

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Bautista Vicuña sorprendió al dedicarle un mensaje a su hermano Amancio por su cumpleaños y revelar el apodo especial que utiliza en privado. Con motivo de los seis años de Amancio, hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, la familia compartió distintos mensajes y fotos en redes sociales para celebrar la fecha.

Desde su cuenta de Instagram, Bautista, el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Pampita, publicó dos imágenes junto a Amancio en sus historias. En una de las fotos escribió: “Mi mini Anakin Skywalker”, haciendo referencia al icónico personaje de la saga Star Wars. En la otra imagen, expresó: “Siempre voy a estar para verte crecer y cuidarte. Te amo”. Para terminar la dedicatoria, sumó: “Feliz cumple, enano”.

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Por su parte, Benjamín Vicuña también eligió las redes sociales para saludar a su hijo en su cumpleaños. El actor publicó un video donde aparece junto a Amancio mientras viajan en auto. Durante la grabación, Vicuña le pregunta: “¿Eres un niño feliz? ¿Sabes que te amo con toda mi alma?”, mientras el pequeño responde con sonrisas y gestos de alegría desde el asiento trasero. La escena generó una reacción inmediata entre los seguidores del actor, que comentaron la ternura del momento.

Junto al video, Vicuña compartió un mensaje dirigido a su hijo: “Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado. Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio”.

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Bautista Vicuña le dedicó un tierno saludo a Amancio y lo llamó “mini Anakin Skywalker” (Instagram)

Unas horas antes, la China Suárez publicó en su perfil un álbum de fotos inéditas de Amancio, que incluyeron imágenes de su nacimiento y de distintos momentos de su infancia, sumándose así a los homenajes familiares.

En la publicación de Benjamín Vicuña, uno de los comentarios más destacados fue el de Bautista, quien escribió: “Cada vez más parecido a mi yo de niño”. El mensaje de Bautista recibió rápidamente una gran cantidad de respuestas y “Me gusta” por parte de los seguidores de la familia, que celebraron el vínculo entre los hermanos y el clima de unión familiar reflejado en las redes.

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Meses atrás, el actor chileno tuvo un reencuentro con sus hijos. El artista publicó una imagen que generó repercusión en las redes: en la foto, aparecían sus cinco hijos caminando juntos por una vereda de Buenos Aires. Bautista, el mayor, sostenía la mano de Amancio, mientras Magnolia gesticulaba y conversaba a su lado. Beltrán y Benicio encabezaban el grupo. Todos compartían una postal que reflejaba la familia ensamblada que Vicuña logró formar. El actor acompañó la imagen con una frase de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”. En ese gesto, se evidenciaban el orgullo y la satisfacción de Vicuña al ver a sus hijos unidos, pese a la distancia habitual.

El mensaje de Bautista Vicuña a Amancio que se robó el festejo familiar (Instagram)

El reencuentro tuvo un significado especial. Magnolia y Amancio, los menores, habían pasado varios meses lejos de su padre. Vivían en Turquía junto a su madre, la China Suárez, quien residía allí con su pareja Mauro Icardi, jugador del Galatasaray en Estambul. Rufina Cabré, la hija mayor de la actriz, también residía en el país europeo, y los tres niños ya estaban escolarizados allí. Magnolia y Amancio regresaron a la Argentina acompañados por su niñera, mientras su madre e Icardi emprendieron un viaje por Japón. El regreso permitió el reencuentro no solo con Vicuña, sino también con sus hermanos Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de Pampita.

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La imagen compartida por el actor mostraba a los cinco chicos reunidos y transmitía un mensaje de unión familiar. La instantánea, tomada en una vereda porteña, capturó a los hermanos caminando juntos, cada uno en su lugar, sin jerarquías ni distancias. Vicuña optó por no aparecer en la foto, pero sí en el mensaje: la familia ensamblada era motivo de orgullo y alegría, incluso cuando persistían las diferencias con la expareja.

El regreso de Magnolia y Amancio coincidió con el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón, acompañados por la madre de la actriz y su pareja. Japón representaba un destino soñado para Suárez, quien nunca antes había visitado el país.

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