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Google es el rey de las búsquedas con IA: pasó del 15% al 43% de respuestas automatizadas

Este fenómeno se debe a la consolidación de las AI Overviews, que pasaron de ser una función experimental a formar parte integral del recorrido del usuario en el buscador

Durante el último año, la proporción de búsquedas en Google que ofrecen una respuesta automática generada por IA se incrementó del 15 % al 43 %. GOOGLE
Durante el último año, la proporción de búsquedas en Google que ofrecen una respuesta automática generada por IA se incrementó del 15 % al 43 %. GOOGLE
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La inteligencia artificial está reconfigurando el funcionamiento del principal motor de búsqueda del mundo. Actualmente, cerca de la mitad de las consultas en Google despliegan respuestas automáticas generadas por IA, un salto significativo respecto al año anterior.

Este avance, reflejado en el crecimiento de las llamadas AI Overviews, marca una etapa en la que la plataforma deja de ser solo un intermediario hacia otros sitios y pasa a centralizar la experiencia de búsqueda, generando respuestas dentro de su propia interfaz y limitando el tránsito del usuario hacia páginas externas.

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Inteligencia artificial en Google: el auge de las respuestas automáticas

Durante el último año, la proporción de búsquedas en Google que ofrecen una respuesta automática generada por IA se incrementó del 15 % al 43 %, según un análisis reciente de Similarweb. Este fenómeno se debe a la consolidación de las AI Overviews, que pasaron de ser una función experimental a formar parte integral del recorrido del usuario en el buscador.

AI Overviews - Google - buscador - IA - tecnología - 28 de julio
Así figura las AI Overviews en el buscador de Google. (Captura Google)

Las AI Overviews ya no se limitan a mostrar enlaces: ahora sintetizan información obtenida de las páginas indexadas y la presentan directamente ante el usuario, transformando la dinámica tradicional de búsqueda en internet.

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El impacto de este cambio afecta tanto a la manera en que los usuarios interactúan con la web como a los propios sitios que dependen del tráfico proveniente de Google.

La centralización de las respuestas en la propia plataforma implica que muchas personas obtienen lo que buscan sin necesidad de abandonar el buscador, lo que reduce potencialmente la cantidad de visitas que reciben las webs externas. Esta tendencia plantea interrogantes sobre el futuro de los modelos de ingresos basados en la audiencia y la publicidad digital.

Las AI Overviews ya no se limitan a mostrar enlaces: ahora sintetizan información obtenida de las páginas indexadas. REUTERS/Dado Ruvic
Las AI Overviews ya no se limitan a mostrar enlaces: ahora sintetizan información obtenida de las páginas indexadas. REUTERS/Dado Ruvic

Modo IA y la transformación de la experiencia de búsqueda online

El Modo IA de Google introduce una experiencia más conversacional y flexible para quienes realizan consultas. En vez de limitarse a una lista de enlaces azules, el usuario puede interactuar con la plataforma formulando preguntas más complejas, pidiendo aclaraciones o profundizando en diferentes aspectos de un tema, todo dentro del mismo entorno de búsqueda.

Este modelo, similar a un diálogo, facilita el acceso a respuestas más detalladas y adaptadas al contexto particular de cada consulta.

El crecimiento del uso del Modo IA se refleja en el aumento del tráfico registrado: pasó de 126 millones de visitas en junio de 2025 a 279 millones en mayo de 2026, según datos de Similarweb.

Estas cifras muestran que cada vez más personas eligen permanecer en el entorno de Google para continuar sus investigaciones, en lugar de utilizar el buscador solo como una etapa de paso hacia otras páginas.

Una mano sostiene una lupa de aumento sobre un fondo blanco. A través de la lupa se ve el logo de Google multicolor y una barra de búsqueda con un botón azul.
El avance de la inteligencia artificial en la búsqueda digital también está modificando la forma en que los usuarios formulan sus preguntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en las consultas y el comportamiento de los usuarios

El avance de la inteligencia artificial en la búsqueda digital también está modificando la forma en que los usuarios formulan sus preguntas. Las búsquedas con frases largas y naturales, en lugar de simples palabras clave, se han vuelto más frecuentes.

Esta tendencia se debe a que los sistemas de IA comprenden mejor el contexto y los objetivos expresados en consultas extensas, lo que les permite generar respuestas más completas y personalizadas.

Durante el mismo periodo en el que creció el uso del Modo IA, se registró un aumento en la duración promedio de las búsquedas. El hecho de que los usuarios permanezcan más tiempo dentro de Google sugiere que las personas están utilizando el buscador para investigaciones más profundas y elaboradas, aprovechando la capacidad de la inteligencia artificial para sintetizar y presentar información relevante de manera inmediata.

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