Crimen y Justicia
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Atacó a un hombre hasta dejarlo inconsciente, lo encerró e inició un incendio que lo mató: será llevado a juicio

La autopsia descartó el suicidio y confirmó asfixia por sofocación, cortes y heridas punzantes. Con ese dictamen como eje, el fiscal Pablo Jávega acusó al docente Alberto Andrés Manara, quien había garantizado su impunidad

La autopsia determinó que Klavora murió por asfixia por sofocación y que el cuerpo presentaba cortes y heridas punzantes compatibles con un ataque previo
La autopsia determinó que Klavora murió por asfixia por sofocación y que el cuerpo presentaba cortes y heridas punzantes compatibles con un ataque previo
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La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto dará inicio este próximo lunes 3 de agosto al juicio oral y público por el asesinato de Alexis Exequiel Klavora, un hombre de 40 años oriundo de San Luis que murió en su departamento del centro de esa ciudad del sur de la provincia de Córdoba. El único imputado es Alberto Andrés Manara, docente de 42 años, quien permanece alojado en la Unidad Penitenciaria 6 de Río Cuarto.

Lo que en un principio se investigó como un posible suicidio terminó por convertirse en una causa por homicidio doloso agravado. La autopsia fue determinante: Klavora murió por asfixia por sofocación, y el cuerpo presentaba cortes y heridas punzantes compatibles con un ataque previo. El fuego, lejos de ser accidental, habría sido el último paso de una secuencia planificada.

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Según la reconstrucción del fiscal Pablo Jávega, durante la madrugada del hecho, cerca de las 4, Klavora había acordado un encuentro con Manara. El acusado llegó al edificio en un vehículo de alquiler, ingresó al departamento y permaneció allí hasta alrededor del mediodía.

De acuerdo con la acusación, Manara habría golpeado a la víctima y la habría atacado con un objeto cortante. Luego, con la intención de matarlo y procurar su impunidad, habría iniciado un foco de fuego en el colchón de una cama de dos plazas.

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La hipótesis fiscal sostiene que el imputado cerró la vivienda con llave, se llevó el llavero electrónico del complejo y dejó a Klavora atrapado en el interior. La víctima murió a causa del fuego y el humo.

Tras su detención, según informó La Voz, Manara afirmó haber ingerido raticida, lo que motivó su traslado a un hospital. Allí se comprobó que esa versión era falsa. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron su computadora personal, en la que encontraron búsquedas vinculadas al término “perfil homicida”, un dato que también fue incorporado a la causa.

Manara, quien se autopercibe mujer, fue detenido y permanece alojado en el pabellón correspondiente de la Unidad Penitenciaria 6. El debate se desarrollará con la participación de jurados populares, en el marco de un proceso que llevó meses de investigación y que cambió de rumbo de forma radical con los resultados de la autopsia.

Balearon a un hombre en la cabeza y el abdomen en Mendoza

Asesinato Mendoza
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens

La Policía de Mendoza investiga el crimen de un hombre de 42 años, quien fue encontrado herido de bala en la vía pública y murió horas después en el Hospital Central. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el fallecido contaba con varios antecedentes penales registrados desde el año 2002. Por el momento, se desconoce la identidad de los sospechosos, quienes permanecen prófugos.

El violento incidente ocurrió este domingo a la madrugada, cerca de las 2.30, en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens, en Las Heras. Tras un llamado al 911, que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en la calle, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre tendido en la vía pública, con impactos de bala en la cabeza y en el abdomen. La víctima, luego identificada como Santiago Luis Ramírez, fue trasladada de inmediato al Hospital Central, donde fue examinada por el médico de guardia.

Fuentes del caso detallaron que el diagnóstico preliminar indicó una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de una herida abdominal. Horas después, a las 5.38, desde el hospital notificaron la muerte de Ramírez como consecuencia de las lesiones sufridas.

Según pudo saber Infobae, el fallecido contaba con un amplio historial delictivo. Entre los hechos registrados figuran causas por robo agravado e incluso por homicidio agravado, con antecedentes que se remontan al año 2002.

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