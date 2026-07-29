Nicolás Cabré publicó un comunicado tras la muerte de su hermano: “Agradezco de corazón”

Nicolás Cabré anunció cambios en las funciones de Ni media palabra por motivos personales de público conocimiento tras la muerte de su hermano Duilio Cabré (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pocas horas después de despedir a su hermano Duilio con un mensaje que conmovió a sus seguidores, Nicolás Cabré recurrió nuevamente a sus historias de Instagram para anunciar cambios en el calendario de funciones de Ni media palabra, la comedia que protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. El actor invocó “motivos personales de público conocimiento” para explicar la decisión y cerró con una frase que sintetizó el tono de sus días: “Agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre”.

El comunicado fue breve y directo. Cabré informó que durante esta semana la obra realizará únicamente las funciones del viernes y el sábado, con el objetivo de poder cerrar la temporada porteña. “Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, aclaró, para quienes habían adquirido localidades para las funciones que quedaron fuera del calendario. La función del domingo 26 de julio ya había sido suspendida, según confirmó Teleshow con la producción de la obra.

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El comunicado de Nicolás Cabré informó que Ni media palabra solo tendrá funciones el viernes y el sábado para cerrar la temporada en Buenos Aires

El contexto que rodea ese comunicado es el de una pérdida que el actor atraviesa con la misma discreción que siempre caracterizó su vida privada. El domingo, Cabré había publicado una imagen junto a Duilio acompañada de palabras que rompieron con ese hermetismo habitual. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió. Y cerró con una frase que circuló ampliamente entre sus seguidores: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

Duilio Cabré tenía 47 años y era prácticamente desconocido para el público. Mantenía sus redes sociales en modo privado y eran escasas las imágenes que circulaban de él. La diferencia de edad entre los hermanos era de apenas un año y ocho meses, y según el propio actor había contado en una entrevista con Mirtha Legrand en 2019, los dos fueron inseparables desde la infancia. “Nos llevamos un año y ocho meses, hicimos absolutamente todo juntos”, dijo entonces en la mesa de La noche de Mirtha, por eltrece.

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El actor contó en la mesa de Mirtha Legrand sobre su hermano mayor (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

En esa misma conversación, Cabré reveló que su hermano trabajaba como taxista, un oficio que heredó de su padre, Norberto Cabré, fallecido de forma repentina en 2016. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, contó. Cuando Legrand le preguntó si a Duilio le iba bien en ese trabajo, el actor respondió con honestidad: “Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía”. Esa frase trazó el retrato de un hombre trabajador y discreto, que eligió vivir lejos de los reflectores que iluminaron la carrera de su hermano menor desde muy joven.

El parecido físico entre ambos fue uno de los pocos aspectos familiares que el actor hizo públicos a lo largo de los años. En una oportunidad, Cabré sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía antigua junto a Duilio. “Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto. Duilio, hermano, juventud”, escribió entonces, y la reacción fue inmediata por el notable parecido entre los dos.

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La muerte de Duilio Cabré llevó al actor a despedir a su hermano con un mensaje en Instagram que expresó el dolor por la pérdida

La muerte de Duilio se produjo poco más de un año después de otro golpe familiar. En junio de 2025, Cabré también despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt, quien falleció el 12 de ese mes. En esa ocasión, el actor publicó una imagen de ella de pequeña con un texto que decía: “Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas”. Según confirmó Teleshow en su momento, los hermanos estuvieron juntos para realizar los trámites con la cochería y decidieron en conjunto no hacer velatorio. Cristina había trabajado como empleada de maestranza en una escuela y dedicó gran parte de su vida a acompañar la carrera de su hijo menor.

Sobre su padre, Cabré había dicho en una de las pocas oportunidades en que habló de su crianza: “Ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó”. Norberto fue taxista, el mismo oficio que luego tomó Duilio.

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Tras las funciones del viernes y el sábado, la temporada de Ni media palabra en Buenos Aires llegará a su fin. La última función porteña estaba prevista para el domingo 2 de agosto, y luego el elenco continuará de gira en Uruguay.