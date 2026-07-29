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El Salvador: Lanzan un plan de USD 8 millones para reintegrar a 2,000 mujeres y niñas retornadas

El proyecto, financiado por Canadá y la OIM, se aplicará en Guatemala, El Salvador y Honduras; USD 2.2 millones serán para El Salvador

La embajadora de Canadá afirma que la nueva fase busca ser una alternativa a la movilidad irregular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La embajadora de Canadá afirma que la nueva fase busca ser una alternativa a la movilidad irregular (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador anunció este martes una iniciativa con Canadá y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para apoyar la reintegración social y económica de mujeres y niñas en contexto de movilidad humana en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El proyecto fue presentado este día en Cancillería y tiene un financiamiento total de USD 8 millones para los tres países.

De ese monto, USD 2.2 millones se destinarán a El Salvador. Según Cancillería, la iniciativa permitirá atender a 2,000 mujeres y niñas retornadas de los departamentos de Ahuachapán, San Salvador y Chalatenango.

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La ejecución estará a cargo del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana a través de las Oficinas de Atención Integral al Migrante, donde se identificará a las beneficiarias y se dará seguimiento.

Alcance del proyecto en El Salvador

Según el comunicado, el proyecto prevé mayor acceso a empleo, creación y fortalecimiento de emprendimientos mediante capital semilla y desarrollo de capacidades para promover la reintegración.

El financiamiento se concentrará en Ahuachapán, San Salvador y Chalatenango, con una meta concreta de atención. La ejecución quedará en manos del área de Diáspora y Movilidad Humana. La ruta de apoyo promete más de un tipo de salida (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El financiamiento se concentrará en Ahuachapán, San Salvador y Chalatenango, con una meta concreta de atención. La ejecución quedará en manos del área de Diáspora y Movilidad Humana. La ruta de apoyo promete más de un tipo de salida (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La viceministra salvadoreña de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, agradeció al Gobierno de Canadá y a la OIM por el apoyo y sostuvo que “las mujeres y niñas en contextos de movilidad humana representan una fuerza clave para el desarrollo y la transformación de sus comunidades”.

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También afirmó que la iniciativa “es una apuesta que potencia sus capacidades, promueve oportunidades sostenibles que fortalecen el arraigo, la autonomía y la construcción de un futuro para ellas, en sus comunidades, en su país”.

Godínez agregó que el gobierno central de El Salvador cuenta con un Plan Nacional de Reintegración para personas retornadas orientado a fortalecer el acceso a medios de vida y la atención focalizada de poblaciones con necesidades particulares.

Reacciones de la OIM y Canadá

La jefa de Misión de la OIM Ana Medeiros reconoció a Cancillería y a las instituciones participantes por su experiencia y “compromiso” con este tipo de iniciativas.

La OIM y la embajada de Canadá en El Salvador anticipan el “verdadero impacto” de un plan para movilidad humana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La OIM y la embajada de Canadá en El Salvador anticipan el “verdadero impacto” de un plan para movilidad humana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El verdadero impacto será el fortalecimiento de las capacidades y ver a mujeres y niñas ejerciendo sus derechos y construyendo sus propios caminos”, señaló.

La embajadora de Canadá en El Salvador, Myléne Paradis, dijo que el país norteamericano “está orgulloso de apoyar esta nueva fase” y la describió como “una alternativa real frente a la movilidad irregular”.

En la actividad participaron también miembros del Cuerpo Diplomático acreditado e invitados especiales.

Este mes se anunció que el Gobierno de El Salvador y la OIM pusieron en marcha una serie de jornadas nacionales de registro que beneficiarán a 2,500 personas retornadas con apoyo económico, como parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas. Estas jornadas, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscan fortalecer el proceso de reintegración de quienes han regresado al país desde noviembre de 2025.

La directora de Protección a la Persona en Movilidad de la Cancillería, Violeta Olivares, informó que el registro abarca diferentes puntos del territorio nacional. Según detalló la funcionaria en declaraciones recogidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa tendrá cobertura en municipios como San Salvador Este, La Libertad Centro, La Unión Norte, San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Usulután Este, San Vicente Sur, Ahuachapán Centro y Ahuachapán Sur.

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