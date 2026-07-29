La acusación de Sabrina Rojas a Flor Vigna sobre Luciano Castro: “Es la contradicción que tuvo toda la vida”

Sabrina Rojas cuestionó a Flor Vigna por volver a hablar de Luciano Castro antes de su ingreso a La Casa de los Famosos de México (Video: SQP, América TV)

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Sabrina Rojas no esquivó el tema y fue directo al punto. Desde la conducción de Sálvese Quien Pueda (SQP), el ciclo de América TV que encabeza en reemplazo de Yanina Latorre, la actriz y conductora cuestionó con dureza el momento que eligió Flor Vigna para volver a hablar públicamente de la supuesta infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani. Su análisis fue preciso y sin rodeos: cada vez que la cantante tiene un proyecto nuevo entre manos, las confesiones sobre su vida privada reaparecen.

El detonante fue una rueda de prensa que Vigna ofreció antes de confirmar su participación en La Casa de los Famosos de México, en la que volvió a referirse al episodio que marcó el final de su relación con Castro. Las declaraciones de la cantante reavivaron una historia que, para muchos, parecía ya saldada, y generaron una cadena de reacciones en el ambiente del espectáculo. Rojas fue una de las primeras en dar su opinión al respecto, y lo hizo con una lectura que excedió el contenido de lo dicho por Vigna para concentrarse en el patrón que, según ella, se repite.

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“A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, planteó, dejando en claro que no cuestiona el derecho de la cantante a narrar su propia experiencia. La distinción que trazó a continuación, sin embargo, fue el verdadero foco de su crítica: el problema no es qué dice, sino cuándo y para qué lo dice.

La conductora sostuvo que Flor Vigna usa su historia con Luciano Castro para generar repercusión mediática cuando tiene algo que promocionar

“Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual”, lanzó la presentadora, con una frase que sintetizó su postura. La conductora apuntó a lo que describió como una estrategia recurrente: generar repercusión mediática en torno a su vida sentimental cada vez que tiene algo que promocionar. En este caso, el contexto era doble: además de su ingreso al reality mexicano, Vigna también había presentado recientemente su perfil en una plataforma de contenido para adultos, dos movimientos que la pusieron en foco.

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Pero Rojas fue más lejos al describir lo que, según ella, ocurre en la etapa siguiente. “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”, señaló. Esa secuencia —hablar, generar ruido y luego retroceder— es la que, a su entender, define a Vigna. “Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”, remató.

La conductora también dejó en claro cuál es el vínculo real que la une a la cantante, para evitar que sus palabras fueran leídas como el ataque de una enemiga. “Amigas no somos, tuvimos una buena relación, hemos compartido algún que otro momento”, precisó. Esa distancia afectiva le permitió hablar desde un lugar que ella misma definió como el de una observadora, no el de una parte involucrada en el conflicto.

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Sabrina Rojas aclaró que no es amiga de Flor Vigna y dijo que solo mantuvieron una buena relación en algunos momentos compartidos

Lo que Rojas no hizo fue defender a Castro, su exmarido y padre de sus hijos. Cuando uno de los integrantes del programa le preguntó qué podría estar pensando el actor ante las nuevas declaraciones de Vigna, la conductora optó por el silencio. No quiso especular ni abrir un frente que la involucrara directamente con él.

El eje de toda su intervención fue la actitud de Vigna, no el contenido de lo que reveló sobre Castro. “Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos, o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó. Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia”, afirmó, en lo que fue su reflexión más extensa sobre el tema.

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