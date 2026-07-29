El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

El posteo de Juanfer Quintero junto a Marcelo Gallardo en un yate por Europa

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Juan Fernando Quintero reapareció públicamente junto a Marcelo Gallardo en una fotografía que el colombiano publicó el martes en sus historias de Instagram, apenas días después de que River Plate oficializara la rescisión de su contrato. La imagen, que muestra a los dos en una embarcación junto a una tercera persona, generó una oleada de reacciones entre los hinchas del Millonario y disparó todo tipo de especulaciones sobre el futuro del mediocampista.

Ninguno de los dos reveló el lugar del encuentro, aunque los indicios apuntan a Miami. Quintero había permanecido en esa ciudad de Florida desde su participación en el Mundial, y fue precisamente desde allí donde se desencadenó la ruptura con el club: el colombiano declaró a ESPN que no se había sentido una prioridad en el proyecto de Eduardo Coudet y que nunca retomó el diálogo con el entrenador tras su partida. A las 48 horas de esas declaraciones, River comunicó el fin del vínculo. Gallardo, a su vez, había estado en suelo estadounidense durante los últimos días: primero en Nueva Jersey, donde siguió la final de la Copa del Mundo como comentarista, y luego en Miami, donde celebró el cumpleaños de su hijo Benjamín en un restaurante italiano.

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La publicación incluyó un corazón superpuesto sobre la foto, un detalle que los seguidores del club no pasaron por alto. Mientras una parte de los hinchas valoró la vigencia del vínculo entre el volante y el exentrenador, otra se mostró molesta con los manejos del futbolista en sus últimas semanas en el club. El comunicado oficial de River había sido conciliador: “El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club”, escribió la institución al anunciar la rescisión de mutuo acuerdo.

El comunicado de River Plate tras las rescisión del vínculo contractual con Juanfer Quintero

La relación entre Gallardo y Quintero viene de lejos. El entrenador fue quien mejor supo aprovechar las condiciones del mediocampista durante sus distintos ciclos en Núñez, y la sociedad alcanzó su momento más recordado en la final de la Copa Libertadores 2018, cuando Quintero anotó el gol que le dio ventaja a River ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Tiempo después, ya con Martín Demichelis al frente del equipo, Gallardo viajó hasta Colombia para acompañar al futbolista en el festejo de su cumpleaños, una muestra de la solidez del vínculo más allá de lo estrictamente profesional.

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El último partido de Quintero con la camiseta del Millonario fue el 24 de mayo de 2026, en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, donde ingresó a los 89 minutos en reemplazo de Maximiliano Meza en la derrota por 3 a 2. A lo largo de sus tres ciclos en el club, el colombiano disputó 137 partidos, convirtió 24 goles y repartió 22 asistencias, con tres títulos en su palmarés: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina 2018 y la Copa Argentina 2019.

Con el pase en su poder, Quintero analiza los próximos pasos de su carrera. Versiones del mercado lo vinculan al fútbol brasileño, aunque por el momento no hay confirmación sobre su destino. El colombiano tiene 33 años.

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