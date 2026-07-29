OPS reconoce a Panamá como pionero en el uso de drones para transportar medicamentos

Dos drones transportan medicamentos sobre una comunidad rural en Panamá, rodeada por vegetación densa y montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El uso de drones para transportar medicamentos en zonas de difícil acceso ha posicionado a Panamá como pionero en el continente, una iniciativa reconocida internacionalmente e impulsada con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Esta estrategia ha permitido acercar insumos a comunidades tradicionalmente desatendidas, marcando un avance en la cobertura sanitaria nacional.

La interoperabilidad de los sistemas de información, la telemedicina y la receta electrónica figuran entre las prioridades que facilitarán el acceso a servicios de salud en las áreas más apartadas. La Conferencia de la Ruta Panamericana de Salud Digital (PH4H) dejó en claro que la tecnología puede ser la herramienta que transforme la experiencia sanitaria de miles de personas.

PUBLICIDAD

Recientemente el país fue sede de la PH4H, un evento que reunió a autoridades y expertos de la región para debatir sobre la transformación digital en salud.

La cita, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud con apoyo de la Embajada de Japón, puso en evidencia los desafíos y logros alcanzados en los países de América Latina y el Caribe.

La tecnología será el instrumento que permitirá llegar hasta las comunidades más apartadas, aseguró el ministro de Salud de Panamá. (Minsa)

Durante la inauguración, el ministro Fernando Boyd Galindo subrayó que la digitalización es clave para fortalecer la atención primaria y garantizar servicios a quienes residen en áreas remotas.

“La atención primaria va a ser la solución de muchos de los problemas de salud de nuestra población y la tecnología será el instrumento que nos permitirá llegar hasta las comunidades más apartadas”, explicó.

PUBLICIDAD

La transformación digital en salud, según el titular de la cartera, permitirá que los centros de atención y puestos de salud estén conectados, facilitando consultas a distancia, diagnósticos asistidos por inteligencia artificial y la receta electrónica interoperable.

Anticipó que, antes de fin de año, las comunidades podrán comunicarse con centros médicos, recibir orientación profesional y acceder a medicamentos cerca de sus hogares.

Durante la actividad, la Ruta Panamericana de Salud Digital fue presentada como el proyecto de cooperación más sostenible entre el BID y la OPS en la última década.

Panamá fue sede de la Conferencia de la Ruta Panamericana de Salud Digital (PH4H), donde se debatió sobre la transformación digital en el sector salud. (Minsa)

Marcelo D’Agostino, jefe de la Unidad en Sistema de Información y Salud Digital de la OPS, remarcó que este programa evolucionó de una simple iniciativa tecnológica a una estrategia transversal para fortalecer la salud pública en la región.

PUBLICIDAD

El objetivo central de la PH4H es construir una salud centrada en las personas, mediante datos interoperables y el intercambio seguro de información entre países.

Entre las herramientas impulsadas están el resumen internacional del paciente, los certificados digitales de vacunación y la receta electrónica interoperable, todo bajo estándares comunes y marcos regulatorios compartidos.

El embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, reafirmó durante la actividad el apoyo de su país a la iniciativa y recordó que la tecnología solo adquiere verdadero valor cuando mejora la vida de las personas.

Matsunaga destacó que la PH4H no solo conecta información médica, sino que también une países y personas para fortalecer la cobertura universal de salud.

PUBLICIDAD

Una médica, con estetoscopio, realiza una video consulta con un paciente que usa una tableta en su domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Representantes de organismos internacionales coincidieron en que la interoperabilidad de los sistemas sanitarios mejorará la continuidad de la atención, la respuesta ante emergencias y el acceso seguro a la información clínica.

Este avance permitirá que pacientes, profesionales y gestores de la salud cuenten con herramientas digitales que respondan a las necesidades actuales.

En síntesis, se informó que la Conferencia de la Ruta Panamericana de Salud Digital evidenció los pasos concretos de Panamá hacia un sistema sanitario más accesible y eficiente, y dejó claro que la innovación tecnológica será esencial para garantizar el derecho a la salud en toda la región.

PUBLICIDAD