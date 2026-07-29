Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

La influencer dejó de lado la estética habitual y mostró detalles de su mañana en casa, desde el cuidado personal hasta momentos espontáneos antes de su día laboral

Sofía Gonet mostró cómo arranca sus días: sin filtros y con agenda llena

Guardar

Entre sesiones de fotos y grabaciones para el inicio de Popstar (Telefe), Sofía Gonet decidió mostrar a sus seguidores cómo transcurren sus mañanas, alejándose de cualquier idealización. La influencer, conocida en redes como “la Reini”, publicó un video que deja de lado la producción y los filtros habituales para revelar el detrás de escena de su día a día.

El registro comienza a las 7 de la mañana, con Gonet recién levantada y el cabello revuelto. En ese momento, se dirige a cámara y explica: “Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado”. Su tono es directo y busca desmentir la idea de que su rutina es sencilla o carente de esfuerzo.

PUBLICIDAD

A lo largo del video, la creadora de contenido detalla cada paso de su higiene personal. Comienza por el lavado de dientes y aclara: “Me lavo los dientes pero el hilo dental lo uso después de las comidas, porque siento que a la mañana no hace falta”. Continúa con la aplicación de un gel de limpieza facial y el uso de un raspador lingual, mostrando cada producto que utiliza y explicando su elección. Después, se dedica a los sérums y al lavado del rostro, mientras su perro aparece en escena, recibiendo un saludo cariñoso: “Buen día, mi amor”.

La rutina no termina ahí. Unas horas más tarde, Gonet recibe en su casa a su maquilladora personal, responsable de prepararla para una jornada cargada de compromisos. “Viene mi maquilladora porque hoy tengo ocho horas de entrevistas”, cuenta, mientras se observa el proceso de maquillaje y peinado. El video expone la preparación para afrontar una larga serie de sesiones fotográficas y encuentros con la prensa, parte de la agenda que mantiene por su actividad pública.

PUBLICIDAD

Una mujer con cabello oscuro y ojos azules posa de frente, con su mano derecha elevada y los dedos unidos. Se observa un objeto azul en la parte inferior.
Una mujer con cabello oscuro y ojos azules mira de frente a la cámara mientras hace un gesto con los dedos de su mano derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cerrar, la influencer compartió el look elegido para esa ocasión: un conjunto negro, un tapado de piel sintética y el anticipo de un nuevo perfume en el que está trabajando. “Me llevo mi valija, mi bolso y todos los cambios de ropa porque nunca sé qué voy a necesitar en el día”, concluyó, antes de salir de su casa para cumplir con la agenda.

Días atrás, Gonet abrió las puertas de su intimidad y expresó su disposición a conocer gente nueva. Fiel a su estilo, compartió detalles de su vida personal y contó que se preparaba para una cita con un chef. En ese contexto, mientras relataba cómo sería el encuentro, sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no mantiene relaciones íntimas con hombres.

Todo comenzó mientras se maquillaba para salir: “Nunca estuve tan ansiosa por una cita como hoy. Sé que vengo de experiencias muy malas, una peor que la otra. Me niego a creer que no exista un hombre que se comporte como un ser humano decente. Si no lo hay, no pasa nada, porque mi corazón no está en juego. Solo quiero divertirme. No tengo ningún sueño de casarme o estar en pareja, eso está muy lejos para mí. Simplemente estoy probando una teoría”.

Mujer con traje de cuero negro y un micrófono rosa posa frente a paneles transparentes con logos de Popstars y luces fucsias en un estudio
Sofi Gonet posa con un traje de cuero negro y un micrófono rosa en una sesión de fotos para Popstars, con paneles del programa iluminados en tono fucsia de fondo.

Luego, con la intención de involucrar a sus seguidores en el plan, Gonet agregó: “Les voy a contar sobre mi cita de esta noche. Nunca me había entusiasmado tanto la idea de salir con alguien, pero esta vez sí. Chicas, soy capaz de cualquier cosa. Saben que me encanta comer, no hay nada que me guste más. Este chico es chef, así que lo voy a poner a cocinar. Me va a preparar su nuevo menú y lo voy a probar. Incluso le pedí que haga algunas cosas que me gustan mucho, como la torta vasca. Sé que no es mucho pedir, pero para mí que me preparen una torta vasca ya es suficiente”.

En ese momento, la influencer abordó aspectos más personales: “Algunos no me creen que practico el celibato porque tengo citas. Pero se puede salir con alguien sin tener relaciones. No tengo sexo con hombres porque me da miedo que me roben la creatividad y el éxito laboral. Hay energías que prefiero no compartir. Siempre los mantengo al tanto. Esta noche voy a probar el menú, pero ya le pedí a mi chofer que me espere en la puerta, porque mañana tengo que grabar desde temprano y no dispongo de mucho tiempo. Ya estoy casi lista”.

Temas Relacionados

Sofia GonetSofia La Reini Gonet

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Durante un momento en su ciclo de Gelatina, el conductor adelantó que una broma privada le había llegado de la cantante. El video

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

El regreso de Agustín Aristarán a Otro Día Perdido vino con tajantes comentarios al aire después de su trabajo en la ceremonia del Teatro Colón y de varias ausencias en el ciclo

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

La acusación de Sabrina Rojas a Flor Vigna sobre Luciano Castro: “Es la contradicción que tuvo toda la vida”

La conductora, que reemplaza a Yanina Latorre en SQP, apuntó contra la cantante por sus declaraciones en el reality La casa de los famosos México

La acusación de Sabrina Rojas a Flor Vigna sobre Luciano Castro: “Es la contradicción que tuvo toda la vida”

Nicolás Cabré publicó un comunicado tras la muerte de su hermano: “Agradezco de corazón”

El actor se refirió a la continuidad de Ni media palabra, la obra que protagoniza junto a Mariano Martínez y El Bicho Gómez, tras el golpe por el fallecimiento de Diulio Cabré, su hermano mayor

Nicolás Cabré publicó un comunicado tras la muerte de su hermano: “Agradezco de corazón”

El reencuentro por IA de Carmen Barbieri con su padre Alfredo Barbieri que terminó en el llanto de la conductora

Santiago Balosky, artista visual especializado en inteligencia artificial, creó para el ciclo de la conductora un video que conmovió a la animadora, a 41 años de la muerte del capocómico. El video

El reencuentro por IA de Carmen Barbieri con su padre Alfredo Barbieri que terminó en el llanto de la conductora

DEPORTES

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Tiene 17 años, es hijo de un ex número 1 del mundo y logró su primer triunfo en el circuito ATP

Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

El posteo de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo en un yate que encendió las redes tras su salida de River Plate

7 frases de Beccacece sobre Argentina tras el Mundial: del sucesor de Scaloni a las teorías conspirativas por la final ante España

Franco Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: el dato que lo distingue

TELESHOW

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Lali Espósito sorprendió al aire a Pedro Rosemblat e hizo estallar de risa al estudio: “¿Sabés cómo te dicen a vos?"

El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

La acusación de Sabrina Rojas a Flor Vigna sobre Luciano Castro: “Es la contradicción que tuvo toda la vida”

Nicolás Cabré publicó un comunicado tras la muerte de su hermano: “Agradezco de corazón”

El reencuentro por IA de Carmen Barbieri con su padre Alfredo Barbieri que terminó en el llanto de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Verano del 68: cuando Miss América enfureció a las feministas

Verano del 68: cuando Miss América enfureció a las feministas

El Salvador: Lanzan un plan de USD 8 millones para reintegrar a 2,000 mujeres y niñas retornadas

Panamá alerta por 250.000 jóvenes que no estudian ni trabajan: “los tenemos en las calles”, advierten las autoridades

OPS reconoce a Panamá como pionero en el uso de drones para transportar medicamentos

Bernardo Arévalo no tuvo éxito para convencer a los diputados que siguen divididos en la aprobación de un subsidio a los combustibles en Guatemala