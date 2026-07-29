Sofía Gonet se mostró a cara lavada y reveló cómo es su rutina para empezar el día: “Piensan que soy vaga”

Sofía Gonet mostró cómo arranca sus días: sin filtros y con agenda llena

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Entre sesiones de fotos y grabaciones para el inicio de Popstar (Telefe), Sofía Gonet decidió mostrar a sus seguidores cómo transcurren sus mañanas, alejándose de cualquier idealización. La influencer, conocida en redes como “la Reini”, publicó un video que deja de lado la producción y los filtros habituales para revelar el detrás de escena de su día a día.

El registro comienza a las 7 de la mañana, con Gonet recién levantada y el cabello revuelto. En ese momento, se dirige a cámara y explica: “Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado”. Su tono es directo y busca desmentir la idea de que su rutina es sencilla o carente de esfuerzo.

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A lo largo del video, la creadora de contenido detalla cada paso de su higiene personal. Comienza por el lavado de dientes y aclara: “Me lavo los dientes pero el hilo dental lo uso después de las comidas, porque siento que a la mañana no hace falta”. Continúa con la aplicación de un gel de limpieza facial y el uso de un raspador lingual, mostrando cada producto que utiliza y explicando su elección. Después, se dedica a los sérums y al lavado del rostro, mientras su perro aparece en escena, recibiendo un saludo cariñoso: “Buen día, mi amor”.

La rutina no termina ahí. Unas horas más tarde, Gonet recibe en su casa a su maquilladora personal, responsable de prepararla para una jornada cargada de compromisos. “Viene mi maquilladora porque hoy tengo ocho horas de entrevistas”, cuenta, mientras se observa el proceso de maquillaje y peinado. El video expone la preparación para afrontar una larga serie de sesiones fotográficas y encuentros con la prensa, parte de la agenda que mantiene por su actividad pública.

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Una mujer con cabello oscuro y ojos azules mira de frente a la cámara mientras hace un gesto con los dedos de su mano derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cerrar, la influencer compartió el look elegido para esa ocasión: un conjunto negro, un tapado de piel sintética y el anticipo de un nuevo perfume en el que está trabajando. “Me llevo mi valija, mi bolso y todos los cambios de ropa porque nunca sé qué voy a necesitar en el día”, concluyó, antes de salir de su casa para cumplir con la agenda.

Días atrás, Gonet abrió las puertas de su intimidad y expresó su disposición a conocer gente nueva. Fiel a su estilo, compartió detalles de su vida personal y contó que se preparaba para una cita con un chef. En ese contexto, mientras relataba cómo sería el encuentro, sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no mantiene relaciones íntimas con hombres.

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Todo comenzó mientras se maquillaba para salir: “Nunca estuve tan ansiosa por una cita como hoy. Sé que vengo de experiencias muy malas, una peor que la otra. Me niego a creer que no exista un hombre que se comporte como un ser humano decente. Si no lo hay, no pasa nada, porque mi corazón no está en juego. Solo quiero divertirme. No tengo ningún sueño de casarme o estar en pareja, eso está muy lejos para mí. Simplemente estoy probando una teoría”.

Sofi Gonet posa con un traje de cuero negro y un micrófono rosa en una sesión de fotos para Popstars, con paneles del programa iluminados en tono fucsia de fondo.

Luego, con la intención de involucrar a sus seguidores en el plan, Gonet agregó: “Les voy a contar sobre mi cita de esta noche. Nunca me había entusiasmado tanto la idea de salir con alguien, pero esta vez sí. Chicas, soy capaz de cualquier cosa. Saben que me encanta comer, no hay nada que me guste más. Este chico es chef, así que lo voy a poner a cocinar. Me va a preparar su nuevo menú y lo voy a probar. Incluso le pedí que haga algunas cosas que me gustan mucho, como la torta vasca. Sé que no es mucho pedir, pero para mí que me preparen una torta vasca ya es suficiente”.

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En ese momento, la influencer abordó aspectos más personales: “Algunos no me creen que practico el celibato porque tengo citas. Pero se puede salir con alguien sin tener relaciones. No tengo sexo con hombres porque me da miedo que me roben la creatividad y el éxito laboral. Hay energías que prefiero no compartir. Siempre los mantengo al tanto. Esta noche voy a probar el menú, pero ya le pedí a mi chofer que me espere en la puerta, porque mañana tengo que grabar desde temprano y no dispongo de mucho tiempo. Ya estoy casi lista”.