El mensaje poético de Pedro Alfonso en sus vacaciones familiares que sorprendió a todos: “Besando a su amor”

Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus hijos en momentos de relax una playa de arena junto al Lago de Ilopango

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Con la reciente despedida de Paula Chaves de su programa en Olga, la familia compuesta por la modelo y conductora, Pedro Alfonso y sus tres hijos —Olivia, Baltazar y Filipa— emprendió un viaje a El Salvador. Las valijas listas y la expectativa de descubrir nuevos paisajes marcaron el inicio de una travesía que reunió descanso, deportes acuáticos y una convivencia familiar alejada de la rutina cotidiana. Esta experiencia, documentada paso a paso por el propio matrimonio en sus redes sociales, funcionó como el punto de partida para una etapa diferente en la vida de todos.

En tanto, Pedro describió con breves palabras y un estilo literario que muchos desconocían, las aventuras vividas durante estos días de descanso. Junto a un carrete de fotos que dieron cuenta de cada una de las actividades, Pedro resumió parte de sus sensaciones con humor y afecto mientras las imágenes ratificaban sus estrofas:

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“Pedro y su familia. Pedro foto de perfil. Pedro surfer. Pedro y familia. Pedro observando a Pau y diciendo Puf que linda es. Pedro Tijera. Pedro Alfondo. Pedro cabeza. Ola Pedro. Palacio sin Pedro. Pedro mirándote. Pedro con sus amigos. Los hijos de Pedro. Pedro Y Balta fulbo. Las Pupusas de Pedro. Pedro con miedo. Pedro mirando la tabla del 3. Pedro pensando que posa como si fuese jugador. Pedro besando a su amor. Pedro mirando foto del Diego y Mágico".

Así, en tercera persona el productor mostró su habilidad para testimoniar los momentos vividos en familia de manera cálida, graciosa y cotidiana. “Ola Pedro”, junto a una foto suya surfeando. “Pedro con miedo”, lo mostró dando un salto sobre el agua. “Pedro mirando la tabla del 3″, mostró a sus niños sentados sobre una tabla de surf. Y así siguieron las secuencias donde el actor convirtió las escenas de sus vacaciones en un registro poético sin dejar de lado el humor que lo caracteriza.

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El posteo de Pedro Alfonso de sus vacaciones familiares en El Salvador (Instagram)

La travesía comenzó con la llegada a las costas del Pacífico salvadoreño, donde la familia se sumergió en el mundo del surf. Las imágenes compartidas en redes sociales reflejan la energía y alegría de los primeros días: clases de surf, risas en la playa y la satisfacción de conquistar algunas de las olas más reconocidas de la región. El entorno natural, con playas extensas y un clima cálido, brindó el escenario perfecto para que tanto grandes como chicos pudieran disfrutar de la actividad.

La familia Chaves-Alfonso se refresca en una piscina con vista al océano en El Salvador.

El recorrido no se limitó a la playa. Uno de los atractivos del viaje fue el contacto con la gastronomía local. La familia se animó a probar las tradicionales pupusas, un plato típico de El Salvador que despertó la curiosidad y el entusiasmo de todos. La experiencia culinaria, lejos de cualquier formalidad, se vivió como un momento de encuentro y aprendizaje, ampliando el repertorio de sabores y costumbres familiares.

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Las vacaciones también estuvieron atravesadas por la búsqueda de instantes de relajación y conexión. Las publicaciones mostraron a la familia compartiendo juegos en la piscina, paseos al aire libre y charlas sin apuro. El registro visual enfatizó la sensación de libertad y espontaneidad: lejos de la rutina, cada integrante pudo disfrutar del tiempo a su manera, redescubriendo el placer de estar juntos sin obligaciones externas.

Paula Chaves y Pedro Alfonso posan con sus tres hijos en una playa de El Salvador, mientras la madre toma una selfi durante un atardecer de tonos anaranjados.

La visita al Lago de Ilopango fue uno de los momentos más recordados del viaje. Este espejo de agua, de aproximadamente 72 km2, se encuentra en el interior de una caldera volcánica formada hace miles de años tras una erupción de gran magnitud. Hoy, el lago es uno de los destinos preferidos para quienes buscan combinar naturaleza y actividades recreativas a pocos minutos de San Salvador.

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La familia aprovechó la tranquilidad de las aguas para incursionar en juegos acuáticos y navegación a vela. Las imágenes muestran a los niños y adultos disfrutando de paseos en lancha, kayak, paddle y baños refrescantes rodeados de un paisaje dominado por montañas y vegetación. La calma del entorno permitió a todos desconectar del ritmo cotidiano y entregarse a la contemplación de un escenario natural que invita al descanso.

El resumen del viaje de la familia compuesta por Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos en El Salvador.

El Lago de Ilopango también sorprendió por la variedad de opciones disponibles. Desde pequeñas playas donde relajarse hasta espacios acondicionados para deportes náuticos, la jornada se repartió entre la aventura y el descanso. Este equilibrio transformó la visita en una oportunidad para explorar el entorno sin perder de vista la importancia de compartir en familia.

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Los días en El Salvador sirvieron también para acercarse a tradiciones y formas de vida diferentes. La familia, sin grandes protocolos ni itinerarios rígidos, fue adaptándose al ritmo del lugar, priorizando la experiencia vivencial por sobre cualquier planificación estricta. Esta flexibilidad permitió que cada jornada tuviera una dinámica propia, marcada por la curiosidad y el disfrute espontáneo.

La pareja Paula Chaves y Pedro Alfonso comparte un momento en la playa de El Salvador, con una tabla de surf sobre sus cabezas y otra en el agua.

El trasfondo del viaje tuvo una carga emocional especial. Para Paula, el fin de su ciclo profesional en Olga fue el punto de partida para esta aventura. La decisión de viajar en familia representó no solo un cambio de escenario, sino también la oportunidad de celebrar los logros y afrontar nuevos desafíos desde la intimidad del grupo.

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Al regresar, Paula compartió un video resumen en el que sintetizó el espíritu de la experiencia: la vida se compone de momentos compartidos y anécdotas que se atesoran con el paso del tiempo. La frase pronunciada —“De esto va la vida, los momentos compartidos, las anécdotas. Recap de nuestro viaje”— resume el sentido de una travesía que fue mucho más que turismo: se trató de una oportunidad para fortalecer vínculos, descubrir nuevos paisajes y reafirmar la importancia de la familia como espacio de contención y alegría.

Las imágenes y relatos de la familia muestran cómo el viaje a El Salvador fue una oportunidad para explorar, aprender y celebrar la vida juntos, con la naturaleza y la cultura local como telón de fondo.

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