Comprar una casa es cada vez más difícil: ventas de viviendas nuevas caen a su nivel más bajo desde 2017 en Estados Unidos

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en junio de 2026 a su nivel más bajo desde 2017, según el U.S. Census Bureau. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron a su nivel más bajo desde 2017 durante junio de 2026, afectando a compradores, constructores y al conjunto del sector inmobiliario, de acuerdo con datos oficiales del U.S. Census Bureau. La caída se registró pese a una leve mejora en la asequibilidad por precios medianos más bajos, y revela la persistencia de problemas de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.

Según el informe publicado el 24 de julio por el U.S. Census Bureau, el ritmo anualizado ajustado estacionalmente de ventas de viviendas nuevas en junio fue de 628.000 unidades, un incremento marginal del 1,6% respecto a mayo, pero un retroceso del 5,6% frente a junio de 2025. The Street y la National Association of Home Builders (NAHB) confirmaron que el primer semestre de 2026 es el más débil desde 2017 para este segmento del mercado, pese a los incentivos y ajustes en los precios de venta.

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El contexto inmobiliario estadounidense está marcado por el impacto de las tasas hipotecarias elevadas y la desaceleración en la formación de nuevos hogares. Tras el auge registrado durante la pandemia, la demanda se ha moderado y la oferta de viviendas aún no logra equilibrar las necesidades de la población, según análisis de Zillow, la NAHB y reportes de Newsweek.

¿Por qué bajan las ventas de casas nuevas en Estados Unidos?

La disminución en la venta de casas nuevas responde a una combinación de factores macroeconómicos y sociales. Uno de los principales es la evolución de las tasas de interés hipotecarias, que han vuelto menos accesible el financiamiento para la compra de viviendas. Según datos de Redfin citados por Newsweek, la tasa promedio fija a 30 años se ubicó en 6,55% para la semana terminada el 19 de julio, el nivel más alto en 11 meses.

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A esto se suma la ralentización en la creación de nuevos hogares. La Reserva Federal reportó que el 49% de los adultos estadounidenses menores de 30 años vive con al menos uno de sus padres, cifra que ha crecido 12 puntos porcentuales desde 2019. Además, el 47% de este grupo ha recibido ayuda económica externa para cubrir gastos relacionados con la vivienda, lo que retrasa la independencia y la demanda de casas nuevas.

El economista sénior de Zillow, Orphe Divounguy, señaló que “las dificultades de asequibilidad y el aumento de los costos de vida están retrasando la independencia de los adultos jóvenes y, en consecuencia, la formación de nuevos hogares”, según declaraciones recogidas por Newsweek.

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El mercado inmobiliario de Estados Unidos registró 628.000 ventas anualizadas de viviendas nuevas en junio, con una suba mensual del 1,6% y una baja interanual del 5,6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cifras oficiales reportó el U.S. Census Bureau?

El U.S. Census Bureau informó que en junio de 2026, el precio mediano de venta de viviendas nuevas fue de 398.300 dólares, lo que representa una baja del 2,7% respecto a junio de 2025. El precio promedio descendió a 475.400 dólares, una disminución interanual del 6,5%. Estas cifras reflejan la estrategia de los constructores de ajustar los valores para incentivar la compra, aunque la demanda se mantiene contenida.

El inventario de viviendas nuevas alcanzó las 485.000 unidades, prácticamente sin variación frente a mayo y una caída del 3,2% en comparación con el año anterior. La NAHB indicó que “más constructores están optando por pausar la actividad, y los permisos, los inicios de obra y las viviendas en construcción muestran descensos”, lo que podría afectar la oferta futura de casas nuevas si la demanda repunta.

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¿En qué regiones de Estados Unidos se registran las mayores caídas?

El comportamiento regional muestra diferencias notables en el mercado de viviendas nuevas. Según la National Association of Home Builders, durante el primer semestre de 2026 las ventas aumentaron un 2,6% en el Medio Oeste, pero disminuyeron un 4,7% en el Noreste, un 4,9% en el Sur y un 10,1% en el Oeste.

La mayor concentración de inventario y nuevas construcciones se observa en regiones con mayor disponibilidad de terrenos y regulaciones más flexibles, como el Sur y la zona conocida como Sun Belt. Por el contrario, las áreas metropolitanas costeras, donde la demanda es más alta, siguen enfrentando restricciones por falta de suelo y normativas más estrictas, según la NAHB y Newsweek.

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Las tasas hipotecarias altas explican parte de la caída de las ventas de casas nuevas en Estados Unidos, con la tasa fija a 30 años en 6,55%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectan las tasas hipotecarias al mercado inmobiliario?

Las tasas hipotecarias influyen de forma directa sobre la capacidad de compra de los hogares estadounidenses. Durante las últimas semanas, el incremento de las tasas, que alcanzaron su máximo en casi un año, ha reducido la cantidad de compradores calificados y ha frenado las transacciones. Redfin reportó una caída del 1,3% en las ventas pendientes de viviendas existentes durante las cuatro semanas previas al 19 de julio.

El entorno macroeconómico, caracterizado por una inflación persistente y menor dinamismo laboral, complica aún más el acceso al crédito hipotecario. “Las tasas hipotecarias más altas, la contratación más lenta y la inflación todavía elevada están desincentivando la formación de nuevos hogares”, declaró Divounguy, de acuerdo con Newsweek.

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¿Qué medidas adoptan los constructores ante la baja demanda?

Ante la desaceleración en las ventas, los constructores de viviendas han optado por ofrecer incentivos como descuentos en los precios y acuerdos para reducir las tasas hipotecarias de los compradores. Sin embargo, el aumento de los costos de materiales y la incertidumbre sobre la evolución del mercado han provocado una reducción en la solicitud de permisos y en el inicio de nuevas obras.

La NAHB alertó que la decisión de pausar nuevos proyectos podría agravar el déficit de viviendas asequibles, estimado en 4,7 millones de unidades. “Un exceso de casas terminadas y en construcción dificulta la viabilidad de nuevos proyectos”, señaló la asociación en su último reporte mensual. El ajuste en la producción busca evitar una sobreoferta que presione aún más los precios a la baja y reduzca los márgenes de ganancia de las empresas constructoras.

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La formación de nuevos hogares se desaceleró en Estados Unidos y redujo la demanda de viviendas nuevas entre los adultos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la caída de ventas sobre compradores y vendedores?

Para los compradores, la reducción de precios no ha compensado completamente el encarecimiento de los préstamos hipotecarios ni el aumento de otros gastos asociados, como los impuestos a la propiedad y los seguros. Las condiciones actuales han obligado a muchos potenciales compradores a posponer la decisión de adquirir una vivienda y, en muchos casos, a permanecer en alquiler o compartir vivienda con familiares.

Por su parte, los vendedores enfrentan el dilema de aceptar menores precios de venta o retirar sus propiedades del mercado en espera de mejores condiciones. Según The Street, “el menor dinamismo obliga a reconsiderar las expectativas de precio o a esperar un entorno más favorable”.

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El impacto también se extiende a los constructores, quienes deben gestionar un inventario creciente y márgenes de beneficio reducidos, al tiempo que ajustan su estrategia de producción para el resto del año.

¿Cuáles son las perspectivas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos?

El futuro del mercado inmobiliario estadounidense dependerá de la evolución de las tasas hipotecarias, la recuperación del empleo y la evolución de la inflación. Mientras la oferta de viviendas sigue siendo insuficiente en varias regiones, especialmente en las zonas costeras, la mayor parte de la nueva construcción se concentra en áreas donde la tierra es más abundante y las regulaciones más flexibles.

Informes institucionales y análisis sectoriales coinciden en que el equilibrio entre oferta y demanda requerirá tanto ajustes en las políticas de vivienda como una mejora en las condiciones de acceso al crédito. El reto para los próximos meses será evitar un retroceso mayor en la construcción, que podría acentuar el déficit habitacional en el mediano plazo.