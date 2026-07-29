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Cronograma de pago de empleados estatales bonaerenses: las fechas que dio a conocer la provincia para agosto 2026

El programa de acreditaciones para trabajadores públicos en Buenos Aires distribuirá los haberes según cada área durante la primera semana de agosto

Primer plano de dos manos en un mostrador de madera, intercambiando un fajo de billetes de Pesos Argentinos a través de una bandeja metálica de ventanilla.
El calendario de pagos para estatales bonaerenses se extiende del 31 de julio al 7 de agosto, con fechas diferenciadas por organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió el cronograma de pago de salarios correspondiente a julio para los empleados de la administración pública bonaerense. El esquema, que abarca desde el jueves 31 de julio hasta el viernes 7 de agosto, establece pagos escalonados de acuerdo al área u organismo donde trabajan los agentes estatales. Así, cada ministerio, ente descentralizado y organismo provincial recibirá los haberes en jornadas distintas a lo largo de la primera semana de agosto.

La provincia de Buenos Aires oficializó la secuencia de pagos a través de un comunicado, donde precisó que los depósitos para los trabajadores de la administración pública provincial comenzarán el jueves 31 de julio. De acuerdo con lo informado, los primeros en cobrar serán quienes dependen de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda. Esta segmentación responde a la modalidad habitual de distribución de haberes en la administración provincial.

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El calendario continúa el lunes 3 de agosto, cuando recibirán su salario los empleados del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Esta fecha agrupa a áreas vinculadas a la seguridad, el desarrollo social y el sistema penitenciario.

El martes 4 de agosto, la acreditación corresponde al personal del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. Estas áreas comprenden tanto la atención sanitaria como la protección social para fuerzas policiales. El esquema de pagos busca garantizar la continuidad administrativa de los servicios esenciales durante el proceso de acreditación.

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El miércoles 5 de agosto se efectuará la distribución salarial en organismos de control, áreas de gestión y distintos ministerios. Cobrarán ese día los empleados de la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Secretaría General, la Coordinación General Unidad Gobernador, el Ministerio de las Mujeres y Diversidad, el Ministerio de Economía, la Contaduría General, la Tesorería General, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Fondo Provincial de Puertos, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Comunicación Pública, la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), el Consorcio de Gestión del Río Colorado (CORFO), el Astillero Río Santiago, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), el Poder Legislativo, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), la Universidad Provincial de Ezeiza, la Jefatura de Asesores del Gobernador, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Transporte, el Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich” y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. La amplitud de áreas incluidas en esta fecha refleja la diversidad de organismos que conforman la estructura estatal bonaerense.

El esquema de pagos escalonados alcanza a la totalidad de los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires (Santiago Salva)
El esquema de pagos escalonados alcanza a la totalidad de los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires (Santiago Salva)

El calendario establece que el jueves 6 de agosto será el turno del Poder Judicial. En tanto, el proceso concluirá el viernes 7 de agosto, cuando se acreditarán los haberes correspondientes a la Dirección General de Cultura y Educación y a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP). De esta manera, los trabajadores vinculados al sistema educativo percibirán su salario al cierre del cronograma.

En este esquema, el personal del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrará según un cronograma propio, determinado por ese organismo. La modalidad de pagos diferenciados responde a la organización interna de la provincia, que segmenta la acreditación de haberes en función de la dependencia administrativa de cada trabajador.

La Provincia de Buenos Aires, con este cronograma, busca garantizar la distribución ordenada de los salarios para la totalidad de los trabajadores estatales durante la primera semana de agosto. El esquema contempla a todos los sectores de la administración pública y asegura que cada área tenga asignada una fecha específica para la acreditación de los haberes correspondientes al mes de julio.

El anuncio del cronograma de pagos constituye una herramienta clave para la previsibilidad financiera de los trabajadores estatales y las familias bonaerenses. La disposición de fechas concretas permite a cada sector organizar sus actividades y planificar sus obligaciones económicas en función del calendario oficial. El Gobierno provincial reiteró que la modalidad de acreditación escalonada responde a criterios de organización administrativa y a la necesidad de distribuir los recursos de manera eficiente.

El comunicado oficial remarca que el pago de haberes correspondiente a julio se completará en la primera semana de agosto, cubriendo todos los organismos, ministerios y entes descentralizados de la administración pública bonaerense. La difusión temprana del cronograma busca brindar certeza a los agentes provinciales y contribuir a la transparencia de la gestión pública en materia salarial.

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