El nuevo fraude que usa inteligencia artificial para imitar voces y rostros de famosos y vaciar cuentas en Argentina

El fraude digital en Argentina usa inteligencia artificial para imitar voces y rostros de famosos y vaciar cuentas

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El fraude digital en Argentina adopta nuevas formas y alcanza a ciudadanos de distintas provincias. Personas de diferentes edades y niveles educativos reciben mensajes que imitan la voz y la imagen de referentes públicos. Prometen multiplicar el capital invertido en pocos días y utilizan sellos de medios reconocidos para dotar de legitimidad a la propuesta. Las víctimas realizan transferencias de dinero creyendo en la autenticidad del mensaje y, en la mayoría de los casos, no logran recuperar lo invertido.

Las estafas digitales se propagan en redes sociales, aplicaciones de mensajería y grupos privados. Los estafadores presentan propuestas de inversión asociadas a nombres reconocidos en política, economía o periodismo. Los mensajes aparecen en formato de entrevistas, anuncios o fragmentos de programas televisivos populares, lo que dificulta la identificación del fraude a simple vista. Los afectados incluyen jubilados, trabajadores, empresarios y jóvenes profesionales.

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El método de engaño no discrimina por edad ni por nivel educativo. Personas con años de formación y experiencia en el mercado también caen en las trampas. Los delincuentes apelan a emociones como el miedo a perder ahorros o el deseo de mejorar la economía personal. Esta modalidad de estafa representa un desafío creciente para la seguridad digital en Argentina.

Las estafas digitales circulan en redes sociales, mensajería y grupos privados con falsas propuestas de inversión (Captura de video)

Técnicas de manipulación y alcance del fraude

Julio López, especialista en ciberseguridad, analizó el fenómeno y describió los mecanismos detrás de estas estafas. López afirmó en Infobae en Vivo que los estafadores simulan voces y rostros de figuras públicas mediante inteligencia artificial para presentar las ofertas como legítimas. “El problema es cuando no podamos detectar que la voz está robotizada o adulterada”, explicó el especialista.

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En muchos casos, los videos falsos logran engañar a personas instruidas. “Un amigo mío vio un reportaje falso con Marcos Galperín y puso treinta mil dólares en esa plataforma”, relató López.

El especialista detalló que los delincuentes insertan mensajes fraudulentos en recortes de programas periodísticos y en fragmentos de redes sociales. “El punto de anclaje es la persona y el sello de la marca”, sostuvo.

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Los estafadores difunden videos y audios falsos con sellos de medios y formatos de entrevistas o programas para dar credibilidad (captura de video)

Los estafadores aprovechan la pérdida de influencia de la prensa tradicional y la migración del consumo informativo a plataformas digitales. López observó que las víctimas confunden estos videos con contenidos auténticos, ya que imitan el formato y la estética de los medios reconocidos. “No es la edad, no es la educación. Todos tenían buena educación”, señaló.

Perfiles de las víctimas y factores emocionales

El impacto de estas estafas no se limita a un grupo social específico. López describió casos que involucran a padres de compañeros de trabajo, profesionales jóvenes y adultos mayores. La amplitud de perfiles afectados demuestra la eficacia del método, que apela tanto a la confianza como a la necesidad.

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“El problema es la desconexión de la prensa tradicional y empezar a ver cortes de video como si fuesen los noticieros o la prensa tradicional”, explicó López. El especialista identificó que la estafa actúa sobre las emociones de las personas: “La prevención entra en la cabeza, en el racional. La estafa ocurre en el estómago”.

López consideró que el miedo y la ansiedad económica impulsan a las víctimas a tomar decisiones rápidas, sin analizar la veracidad del mensaje. “La estafa arranca por miedo o por deseos y ansias, y esos son movilizantes que están en el estómago, no en la cabeza”, afirmó.

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Las víctimas del fraude con inteligencia artificial en Argentina incluyen jubilados, trabajadores, empresarios y jóvenes profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos legales y operativos para frenar la estafa

Las redes sociales representan el principal canal de difusión de los fraudes. Según López, las plataformas digitales tardan en eliminar los contenidos, aun cuando reciben múltiples reportes. “Una publicación puede tener cinco hasta diez reportes y todavía la sostienen”, explicó el especialista en ciberseguridad.

El sistema judicial también enfrenta limitaciones para sancionar a los responsables. López señaló que los estafadores suelen devolver el dinero a la víctima para evitar condenas y no quedan registros penales. “En el sistema carcelario, nadie está detenido por el delito de estafa”, afirmó.

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El especialista advirtió que esta situación incentiva la repetición del delito. Los estafadores aprovechan la falta de consecuencias legales para operar con impunidad y multiplicar las campañas fraudulentas en distintos ámbitos y regiones.

Recomendaciones de prevención y advertencias

López recomendó reportar cualquier contenido sospechoso en la red social donde aparezca. “Si tu cabeza detectó, sin caer en la estafa, que es un video falso, reportalo”, sugirió el especialista. La denuncia colectiva constituye el recurso más efectivo para frenar la circulación de estos mensajes, aunque la respuesta de las plataformas no siempre resulta inmediata.

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El especialista aconsejó desconfiar de propuestas que prometan multiplicar el dinero en poco tiempo. “Si te dicen que vas a triplicar en dólares en un mes, ni Warren Buffett hace eso”, advirtió López. Las inversiones tradicionales ofrecen retornos mucho más bajos y las promesas de ganancias extraordinarias suelen ocultar fraudes.

López subrayó la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de estos contenidos, pero insistió en que la prevención y la denuncia individual resultan fundamentales para evitar nuevas víctimas. El fenómeno de las estafas digitales con inteligencia artificial plantea un reto urgente para la sociedad y las autoridades en Argentina.

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