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Alerta en Nicaragua por nueva actividad explosiva en el volcán Telica

La actividad eruptiva del Telica a generado un despliegue de organismos de prevención, visitas a comunidades y recomendaciones específicas para minimizar el impacto de las cenizas expulsadas

La reciente expulsión de ceniza y fragmentos por parte del volcán nicaragüense Telica moviliza a autoridades, que intensifican la vigilancia y el monitoreo en comunidades cercanas para reducir riesgos
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El volcán Telica, uno de los más vigilados de Nicaragua, ha registrado en los últimos días una serie de explosiones que expulsaron gases, cenizas y fragmentos balísticos desde el cráter, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en la zona.

Según confirmaron fuentes oficiales, las columnas de ceniza y gas alcanzan alturas de cerca de 250 metros y se desplazan hacia el sur-oeste y nor-oeste del coloso, sin que hasta el momento se haya reportado afectaciones directas a las comunidades aledañas. La alerta se mantiene ante la posibilidad de nuevas expulsiones que puedan modificar el comportamiento del volcán.

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El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), en coordinación con el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) y autoridades municipales de Quezalguaque, ha intensificado los recorridos por las comunidades que podrían verse afectadas por la caída de ceniza volcánica.

Durante estas visitas, los equipos verifican el estado de las familias, evalúan el impacto de las recientes emisiones y ofrecen recomendaciones para proteger la salud, sobre todo de grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

De acuerdo con el monitoreo realizado por SINAPRED y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), la actividad del Telica se considera parte de su comportamiento habitual, aunque no se descartan variaciones que requieran respuestas rápidas. Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, y seguir las indicaciones de los organismos especializados.

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Tras registrarse nuevas explosiones en el Volcán Telica, se emitió una alerta para la población cercana. Las autoridades instan a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a no acercarse al cráter del volcán.

A través de estaciones sísmicas, cámaras web, medición de gases y observación directa, los equipos de INETER y SINAPRED mantienen un monitoreo continuo del volcán. Además, se mantiene comunicación constante con líderes comunitarios para informar sobre cualquier cambio relevante y coordinar eventuales evacuaciones si la situación lo amerita.

Historial eruptivo: un volcán activo desde el periodo colonial

El volcán Telica se sitúa en el departamento de León y cuenta con una altitud cercana a los 1,061 metros sobre el nivel del mar. Forma parte de la cadena volcánica del occidente de Nicaragua, región donde se concentra una importante actividad sísmica y volcánica. El Telica destaca por su cráter abierto y su dinamismo, lo que lo convierte en objeto de constante vigilancia tanto por parte de especialistas nacionales como internacionales.

El Telica es reconocido como uno de los volcanes más activos de Nicaragua. Según el sitio especializado VolcanoDiscovery, este coloso ha tenido al menos 46 erupciones documentadas desde 1527. La frecuencia eruptiva promedio es de una erupción cada 10 a 8 años.

El registro histórico incluye eventos en los años

  • 2016
  • 2015
  • 2013
  • 2011
  • 2007
  • Entre otros.
Columnas de ceniza y gases alcanzaron alturas aproximadas de 250 metros en el volcán Telica, desplazándose hacia el suroeste y noroeste del coloso (Cortesía: Conozcamos León, Nicaragua).
Columnas de ceniza y gases alcanzaron alturas aproximadas de 250 metros en el volcán Telica, desplazándose hacia el suroeste y noroeste del coloso (Cortesía: Conozcamos León, Nicaragua).

La mayor erupción histórica se documentó en 1529 y fue clasificada como sub-pliniana, con un índice de explosividad volcánica (VEI) de magnitud 4. Telica permaneció activo de manera sostenida durante el periodo 2021-2022, siendo esta la última erupción confirmada antes de los eventos recientes. Desde 1900, el volcán ha estado activo en 46 años de los 126 transcurridos hasta la fecha, lo que representa un nivel de actividad elevado para la región.

A pesar de la intensidad de las explosiones recientes, los fragmentos balísticos han caído principalmente en el borde del cráter, sin provocar daños materiales ni personales en los alrededores. Las autoridades municipales, junto con el COMUPRED, han reforzado la comunicación con los habitantes de zonas vulnerables como parte de la estrategia de reducción de riesgos.

El personal técnico recomienda que las personas eviten acercarse al cráter mientras continúen las emisiones de ceniza y material volcánico. La presencia de fragmentos balísticos y gases representa un peligro considerable para quienes se aproximen sin autorización.

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