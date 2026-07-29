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A dónde iba y qué iba a hacer el helicóptero que cayó en San Juan

El accidente provocó la muerte de los siete tripulantes que iban a bordo. La aeronave había sido contratada por el Gobierno

Helicóptero San Juan
El helicóptero perdió contacto en la mañana de este miércoles
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El helicóptero que cayó este miércoles en la provincia de San Juan y causó la muerte de los siete ocupantes que iban a bordo había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias para dos tareas: brindar una capacitación en la provincia y luego dirigirse a La Rioja para combatir los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

La aeronave despegó esta mañana de la capital sanjuanina para dirigirse a la zona de Valle Fertil para llevar a cabo una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en la zona de Valle Fértil, un lugar donde es frecuente el origen de incendios en temporadas secas. En ese sentido, fuentes aclararon que no se trató de una actividad organizada por el Gobierno de San Juan, sino de un operativo nacional del que participaban autoridades provinciales vinculadas a la respuesta ante incendios forestales.

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Sin embargo, el último contacto del helicóptero fue a las 10:26 y luego se perdió el rastro. En consecuencia, las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona del Parque Provincial Ischigualasto para intentar llegar a la zona donde presumían que había ocurrido un accidente. La hipótesis se confirmó poco después, cuando otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes.

La zona donde cayó el helicóptero en San Juan
(Fuente)

Pasadas las 16 horas se confirmó la noticia: fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia comunicaron que los siete tripulantes habían fallecido. Se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

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Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos. Se trata de una de las tragedias más impactantes en la historia de San Juan.

La ubicación de la aeronave fue corroborada por el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, quien informó que la aeronave cayó en el sector norte del área protegida. “Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto”, explicó Teja Godoy en diálogo con Radio Sarmiento.

Helicóptero San Juan
Así es la aeronave que cayó en San Juan

El acceso al lugar del impacto presenta dificultades considerables. Los equipos de rescate lograron avanzar hasta el último punto al que se puede llegar por huella vehicular y desde allí continuaron el recorrido en cuatriciclos y a pie. “Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos", señaló Teja Godoy.

La zona se ubica a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los sectores de acceso más complejo dentro del parque. Como consecuencia del operativo, el Parque Ischigualasto cerró sus puertas y suspendió todas las actividades del día.

Cómo era el helicóptero

La aeronave involucrada es un Bell 412EP con matrícula LV-KGR y número de serie de fabricación 36696. De acuerdo con su historial de registros, realizó su primer vuelo en 2010 y estuvo matriculada previamente en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, que fue cancelada el 17 de noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina.

Desde entonces quedó registrado por la empresa Jasfly S.A. El modelo está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney, preparado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales, con capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros y una velocidad de crucero de 122 nudos.

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