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La policía de Milwaukee revela que Tony Romo tenía una botella de alcohol abierta en su camioneta durante el arresto

Las autoridades difundieron las citaciones y el video policial del momento en que detuvieron al exmariscal de campo de los Dallas Cowboys

La policía detuvo al exjugador de la NFL durante un control vehicular. El video muestra la intervención. (X: @BarstoolBigCat)
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El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys, Tony Romo, fue multado tras su arresto del 23 de julio en Wisconsin por conducir bajo los efectos del alcohol. La Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee entregó al California Post copias de tres citaciones vinculadas al caso y, en una de ellas, se afirmó que los agentes hallaron una “botella abierta de una bebida alcohólica” dentro del Jeep.

Según esa citación, el recipiente estaba del lado del pasajero y un agente lo encontró cuando hacía el inventario del vehículo durante el remolque. Ese cargo por “posesión de bebidas alcohólicas abiertas al volante” contempló una multa de USD 267, según la copia del documento difundida por el medio.

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Otra de las citaciones fue por “adelantamiento peligroso por la derecha”, con una sanción de USD 235; la policía consignó que el conductor avanzó “por el carril derecho señalizado para adelantar a los vehículos en los carriles 1 y 2 durante la hora punta” y que luego cruzó la línea divisoria.

Las tres citaciones y los montos de las sanciones

Un hombre con cabello oscuro y barba incipiente, vistiendo una camiseta de color claro, posa frente a un fondo gris.
Una de las citaciones señaló que la policía halló una botella de alcohol abierta dentro del Jeep del exmariscal de campo de los Dallas Cowboys (Milwaukee County Sheriff's Office)

La tercera multa fue por “conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas”, con una sanción de USD 1.066; además, registros judiciales citados por California Post indicaron que, tras la detención, Tony Romo fue citado por negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.

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Las copias de las citaciones entregadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee detallaron tres conductas y sus sanciones; en la vinculada al recipiente abierto, el documento precisó que el envase estaba del lado del pasajero y que fue detectado durante el inventario del vehículo realizado como parte del remolque del Jeep tras la detención.

Lo que muestran las imágenes de cámara corporal

Un hombre con camiseta clara conduce un automóvil. Se observa su rostro, el volante del vehículo y parte del tablero
Las imágenes de cámara corporal muestran que la policía sostuvo su sospecha de consumo de alcohol por los ojos rojos y vidriosos y el olor a bebida alcohólica (Captura de video)

De acuerdo con imágenes de cámara corporal difundidas a The Post el martes, Tony Romo habló con la policía durante el procedimiento. Según ese material, el exjugador dijo que venía de un campo de golf y que se dirigía a “visitar a la abuela y al abuelo” antes de que lo detuvieran.

En esas imágenes, un agente le indicó por qué sospechaban consumo de alcohol o drogas. Según el registro difundido, el oficial sostuvo que esa sospecha se basaba en signos que afirmaron haber observado durante el control: dijo que Romo tenía los ojos rojos y vidriosos y que olía a bebida alcohólica.

El material también mostró lo ocurrido después, ya en la comisaría. Según las imágenes difundidas, Romo se sometió a varias pruebas de sobriedad y no las aprobó todas. Ese tramo quedó incorporado a la secuencia de cámara corporal mencionada en la nota.

Romo se negó a someterse a una prueba de alcoholemia. Le dijo a un agente: “He oído a todos los abogados decir que nunca se debe hacer eso. Así que no lo vamos a hacer”.

La citación por la negativa y la fecha de comparecencia

Hombre sonriendo, traje a cuadros gris, camisa blanca, corbata gris, vaso blanco. Fondo desenfocado de gradas de estadio con gente
Registros judiciales indicaron que Tony Romo se negó a someterse a una prueba de alcoholemia y tenía prevista una comparecencia ante el tribunal el 21 de septiembre (AP)

Registros judiciales citados por California Post indicaron que, tras la detención, Tony Romo fue citado por negarse a someterse a una prueba de alcoholemia. Esa mención se sumó a las tres infracciones recogidas en las copias de las citaciones difundidas, entre ellas la vinculada a conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y la que aludió a una “botella abierta de una bebida alcohólica” dentro del Jeep.

La nota también mencionó la infracción por “adelantamiento peligroso por la derecha”.

El texto también incluyó una fecha de referencia para el trámite ante la justicia. Según la nota, Romo tenía prevista su comparecencia ante el tribunal el 21 de septiembre, después del arresto del 23 de julio en Wisconsin. Hasta el momento, el exjugador no se pronunció públicamente sobre el incidente.

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