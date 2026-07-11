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Disney+ ahora quiere ser como YouTube: este es el plan para ofrecer series y películas gratis

El alza de precios en plataformas streaming aceleró la migración de usuarios hacia plataformas gratuitas, donde YouTube se consolidó como el principal destino

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Disney+ estudiaría lanzar un acceso gratuito a su contenido para hacerle frente a YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney+ estudiaría lanzar un acceso gratuito a su contenido para hacerle frente a YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disney+ analizaría ofrecer series y películas sin costo para competir con YouTube en la batalla por la atención de los usuarios que migran hacia plataformas gratuitas.

El plan habría surgido de una reunión interna: Adam Smith, director de Producto y Tecnología de Disney, habría planteado la iniciativa ante el personal de la compañía durante una asamblea, aunque sin precisar plazos ni el alcance de la propuesta, según el medio Business Insider.

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Por qué Disney+ considera ofrecer contenido gratis

Mientras las plataformas de pago elevaron sus precios en los últimos años, un número creciente de usuarios migró hacia contenido gratuito: YouTube consolida su dominio como destino de entretenimiento televisivo, y servicios como Tubi o The Roku Channel ganan terreno con catálogos accesibles sin suscripción.

La medida implicaría una transformación en el modelo de negocio de la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
La medida implicaría una transformación en el modelo de negocio de la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Disney+ no sería ajeno a esa tendencia: la compañía ya distribuiría parte de su contenido en plataformas externas gratuitas como YouTube e ITVX como parte de una estrategia de alcance más amplio.

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Hoy, el paquete combinado de Disney+ y Hulu cuesta USD 12,99 al mes con publicidad o USD 19,99 sin anuncios a precio completo.

Un nivel gratuito representaría un cambio de modelo para la plataforma, que eliminó su período de prueba gratuito a finales de 2021 y no lo ha recuperado.

Qué contenido podría ser gratuito

La propuesta no implicaría abrir todo el catálogo sin costo. Las opciones que se manejarían incluirían canales lineales de acceso libre, una selección acotada de títulos más antiguos disponibles bajo demanda, o la posibilidad de ver el primer episodio de algunas series.

El alza de precios en el streaming empujó a más usuarios hacia plataformas gratuitas como YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El alza de precios en el streaming empujó a más usuarios hacia plataformas gratuitas como YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En todos los casos, el acceso gratuito iría acompañado de una mayor carga publicitaria respecto a los planes de pago, con el objetivo de monetizar la audiencia y, al mismo tiempo, atraer a usuarios que hoy rechazan pagar una suscripción mensual.

La propuesta, no obstante, permanecería en una fase exploratoria temprana. Smith no habría compartido una hoja de ruta ni compromisos concretos durante la asamblea, y fuentes de la compañía habrían enfatizado que se trataría de conversaciones en desarrollo, no de decisiones tomadas.

Netflix estaría considerando agregar canales en vivo

Netflix estudiaría incorporar canales de televisión en vivo a su catálogo para frenar la caída en la participación de sus suscriptores, la métrica que mide cuánto tiempo dedican los usuarios a ver contenido y con qué frecuencia completan una película o serie, según The Wall Street Journal.

Un televisor muestra el logo de Netflix con retroiluminación cálida, junto a un smartphone con el logo de Netflix sobre una mesa de centro y una taza.
Netflix evaluaría sumar TV en vivo para revertir la baja en el consumo de sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía habría discutido internamente la posibilidad de transmitir contenido de forma continua: series y películas organizadas por género, o programación lineal accesible desde mosaicos en su página principal.

También habría explorado integrar servicios de terceros como Peacock, de NBCUniversal, al estilo de lo que ya hacen Amazon y Apple con sus plataformas.

El detonante sería una señal de alerta detectada en la revisión anual de negocios: aunque las ganancias crecían y la pérdida de clientes se mantenía en mínimos históricos, la participación de los usuarios apuntaba en la dirección contraria.

Lo que en un principio fue un tema marginal en las reuniones internas se habría convertido en un asunto recurrente de debate.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La programación en vivo también impulsaría los ingresos publicitarios de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión en directo también representaría una oportunidad para el negocio publicitario de la plataforma, que generó alrededor de USD 1.500 millones el año pasado y prevé duplicar esa cifra en 2026.

La programación en vivo tiene una ventaja concreta para los anunciantes: los usuarios no pueden saltarse los comerciales.

En Francia, Netflix ya ofreció a sus suscriptores acceso a la programación de la cadena TF1, que incluye informativos. El experimento arrojó resultados: el 25 de junio, T1 registró 8,3 millones de reproducciones únicas diarias durante la final de Koh-Lanta, un programa de telerrealidad.

En materia deportiva, la plataforma obtuvo los derechos exclusivos para Estados Unidos y Puerto Rico de las Copas del Mundo Femeninas de 2027 y 2031, el primer acuerdo de este tipo que firma por una competición completa.

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