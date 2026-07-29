Gobierno de Honduras asegura que inyectará millones al sistema enérgetico y reducirá la deuda acumulada

La ENEE mantiene un programa de bonos con un techo de 16 mil millones de lempiras para pagar obligaciones con proveedores.

Guardar

El Gobierno destinará USD 120 millones (unos 3,213 millones de lempiras) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para su repotenciación, según informó el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. La estatal también mantiene un programa de colocación de bonos con un techo de 16 mil millones de lempiras para pagar obligaciones pendientes con proveedores.

Según Hércules, los recursos para la repotenciación serán financiados con fondos del Tesoro Nacional y apuntan a mejorar la capacidad operativa de la ENEE, en especial en la infraestructura del sistema eléctrico y el fortalecimiento de la red de transmisión.

“Todos nos hemos subido al barco del rescate de la empresa. Esto no pasa solo por transmisión, sino también por inversión”, expresó Hércules sobre las acciones del Gobierno para recuperar la situación financiera de la estatal.

PUBLICIDAD

La ENEE mantiene en paralelo un programa de bonos para obtener recursos con los que cancelar obligaciones pendientes con empresas proveedoras.

De acuerdo con Hércules, el mecanismo financiero comenzó hace un mes y medio y contempla un techo de 16 mil millones de lempiras para el pago gradual de compromisos acumulados con distintos proveedores.

El funcionario explicó que los desembolsos se realizan de forma semanal y que las emisiones han tenido respuesta favorable en el mercado financiero, ya que ofrecen tasas de interés que han resultado atractivas para los inversionistas.

Inversión y bonos soberanos

La estrategia apunta a mejorar el flujo de caja de la empresa y reducir la presión financiera derivada de las obligaciones pendientes, que durante años afectó la capacidad operativa de la estatal.

PUBLICIDAD

La ENEE enfrenta desde hace varios años altos niveles de endeudamiento, pérdidas técnicas y no técnicas, además de dificultades para mantener al día los pagos a proveedores y ejecutar inversiones en infraestructura.

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, informó que la colocación de bonos de la ENEE comenzó hace un mes y medio.

Analistas del sector energético señalaron que fortalecer las finanzas de la empresa resulta clave para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y avanzar en proyectos para modernizar la red nacional, reducir interrupciones y mejorar la eficiencia del sistema.

El Gobierno también espera que la aprobación de reformas al subsector eléctrico facilite la colocación total de los bonos autorizados y permita ampliar las herramientas financieras para atender las necesidades de la empresa.

PUBLICIDAD

La recuperación financiera de la ENEE es considerada uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño. Durante años, la empresa ha enfrentado problemas derivados del elevado endeudamiento, pérdidas de energía, atrasos en el pago a proveedores y limitaciones para invertir en la modernización de la infraestructura, factores que han impactado su capacidad operativa y la calidad del servicio.

El Gobierno espera que las reformas al subsector eléctrico faciliten la colocación total de los bonos y fortalezcan las finanzas de la ENEE.

La inversión anunciada por el Gobierno busca fortalecer áreas estratégicas de la empresa, especialmente en la red de transmisión y distribución de energía. La modernización de estas instalaciones es vista como una pieza clave para reducir fallas en el sistema, mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y responder al crecimiento de la demanda de energía tanto en los hogares como en el sector productivo.

PUBLICIDAD

En paralelo, la colocación de bonos representa una alternativa para obtener liquidez sin afectar el funcionamiento inmediato de la estatal.

El pago gradual de las obligaciones con proveedores permitiría mejorar la relación con las empresas que suministran bienes y servicios a la ENEE, además de facilitar la continuidad de proyectos de mantenimiento, expansión y operación de la red eléctrica.