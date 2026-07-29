Kicillof acelera su construcción federal: los ministros bonaerenses encabezarán reuniones en las provincias

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Decidido a fortalecer su estructura y consolidar una candidatura para las elecciones del año que viene, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, delegó en ministros el encargo de encabezar reuniones políticas en distintas provincias del país. Será a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el operativo comenzará en los próximos días. “En la medida en que su agenda de gobernador se lo permita, el gobernador va a estar recorriendo oportunamente otras provincias; no solo en un rol institucional como gobernador, sino también en un rol político como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”, había dicho el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco este lunes.

Bianco será uno de los funcionarios que saldrán del territorio bonaerense en los próximos días. El sábado estará en la localidad de San José en la provincia de Entre Ríos. El mismo día, también a Entre Ríos, llegará el ministro de Trabajo, Walter Correa. Este último visitará Concordia, en horas de la tarde.

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Bianco encabezará una charla definida como “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”. Uno de los armadores locales es el exdiputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto. También forman parte de ese espacio y estarán con Bianco, el diputado provincial de Entre Ríos, Enrique Cresto; el presidente del PJ de Paraná, Enrique Vázquez; la ex intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el senador provincial Marcelo Berthet, que además es el presidente del bloque del PJ en el Senado entrerriano; y el ex intendente de Federal, Gerardo Chapino, entre otros.

Un póster anuncia un foro de debate político en Entre Ríos, con la presencia de Carli Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El paso de Correa está apalancado por la pata gremial, ya que se mostrará con el titular de ATE de Entre Ríos, que a su vez es el secretario general de la CTA de los Trabajadores de dicha provincia. Se trata del propio Enrique Vázquez. El lunes, Kicillof recibió en su despacho de La Plata a un grupo de dirigentes de la CTA y de ATE de diferentes provincias, entre los que se encontraba el secretario general de la CTA de los Trabajadores en Buenos Aires, Roberto Baradel. Fue luego del encuentro que el mandatario bonaerense mantuvo con los intendentes de la naciente Liga de Intendentes Peronistas.

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El objetivo es primero hacer una avanzada con funcionarios devenidos en armadores del MDF y de la figura de Kicillof con carácter federal. Los próximos días y agosto serán un mes activo. Antes de los despliegues de Bianco y Correa de este fin de semana, se le suma la presencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en Santa Fe. El funcionario estará este viernes en la provincia de Santa Fe. Semanas atrás, estuvo en Córdoba y se reunió con el ministro de Bioagroindustria de la provincia que gobierna Martín Llaryora, Sergio Busso. Rodríguez también planea visitar Corrientes para sostener lo que fue el paso de Kicillof a principios del mes de junio. En esa oportunidad el mandatario bonaerense firmó un acuerdo con su par, el radical Juan Pablo Valdés, además de visitar la localidad de Empedrado y presentar su libro en la Universidad Nacional del Nordeste. Quien está a cargo del armado del Movimiento Derecho al Futuro en Corrientes es el exintendente de Ituzaingó (Buenos Aires) y actual titular de Provincia Seguros, la aseguradora del Grupo Provincia, Alberto Descalzo.

Kicillof en Corrientes durante su encuentro con su par, Juan Pablo Valdés

El intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también combinará parte de su propia construcción bonaerense con el despliegue en pos de la figura de Kicillof. Por eso hará un alto en su recorrida por distintas localidades de Buenos Aires para viajar a Mendoza. Allí estará entre el 7 y 8 de agosto. Este viernes encabezará una actividad en el distrito bonaerense de Chivilcoy en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de dicha localidad de la Cuarta sección electoral.

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El ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, es otro de los dirigentes que está activo en la construcción política de Kicillof. Tras haber lanzado el MDF Salud a nivel nacional con un multitudinario acto en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, ahora trabaja en la conformación de los MDF Salud en distintas provincias. Tiene en agenda, hacerlo en la provincia de Chubut. El jueves 6 y viernes 7 de agosto estará en el territorio donde gobierna Nacho Torres. Primero en Dolavon. Allí habrá reuniones y luego, en Rawson, la capital chubutense participará del acto inaugural del MDF Salud Chubut.

Quien está a cargo del armado nacional del MDF es el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Mientras los ministros y dirigentes bonaerenses se lanzan a las provincias en pos de fortalecer la construcción de Kicillof, la interna del peronismo sigue vigente y, en las últimas horas, tuvo un nuevo episodio cuando el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, planteó que está dispuesto a reunirse con el propio gobernador. “Estoy convencido de que no estamos en veredas opuestas”, dijo Kirchner sobre Kicillof en una reciente entrevista con C5N. Allí agregó que “hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí demasiado, respeto los debates, pero hay que evitar a los microdirigentes que crecen en la oposición”, y que “todas las veces que me convocaron a dialogar y a charlar fui. No puedo entrar a lugares sin que me inviten”, en alusión a la gobernación bonaerense. Es que desde hace un tiempo el edificio del Ejecutivo provincial también es sede de reuniones de carácter político, más allá de los actos de gestión institucional.

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