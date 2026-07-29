Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Estados Unidos destina $40 millones para reforzar la alimentación escolar en Honduras y beneficiar a 96 mil niños

Honduras volverá a recibir fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinados al fortalecimiento de la alimentación escolar

El acuerdo activará recursos equivalentes a más de 1.000 millones de lempiras y alcanzará a estudiantes de prebásica a noveno grado en unas 2.000 instituciones públicas de La Paz e Intibucá
El acuerdo activará recursos equivalentes a más de 1.000 millones de lempiras y alcanzará a estudiantes de prebásica a noveno grado en unas 2.000 instituciones públicas de La Paz e Intibucá
Guardar

Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar. Un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Partners of Americas permitirá ejecutar USD 40 millones (unos 1,071 millones de lempiras) durante seis años para beneficiar a más de 96 mil estudiantes de escuelas públicas en La Paz e Intibucá.

La iniciativa forma parte del programa internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, impulsado por el USDA, para apoyar a comunidades con dificultades de seguridad alimentaria.

Según las autoridades, los recursos equivalen a más de 1,000 millones de lempiras y alcanzarán a estudiantes desde educación prebásica hasta noveno grado en unas 2,000 escuelas públicas.

PUBLICIDAD

Los recursos estarán dirigidos inicialmente a los departamentos de La Paz e Intibucá, donde comunidades rurales enfrentan limitaciones económicas, dificultades de acceso y mayores necesidades sociales.

La inversión no se limitará a la entrega de alimentos. El convenio contempla acciones para mejorar la distribución de productos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y control y mejorar las condiciones dentro de los centros educativos beneficiados.

Entre los componentes incluidos están el apoyo para la entrega de raciones secas y frescas, el fortalecimiento de los Comités de Alimentación Escolar, la mejora de sistemas de trazabilidad de alimentos y acciones relacionadas con infraestructura de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

PUBLICIDAD

Impacto en la permanencia escolar

Para miles de familias hondureñas, en especial las que viven en comunidades rurales, la alimentación escolar representa un apoyo diario vinculado con la asistencia a clases.

En sectores donde los ingresos familiares son limitados, el acceso a una ración alimentaria en los centros educativos funciona como incentivo para que los niños continúen estudiando y desarrollen sus actividades académicas en mejores condiciones.

El programa McGovern-Dole busca fortalecer esa relación entre nutrición y educación mediante acciones que contribuyan a aumentar la asistencia escolar, mejorar los procesos de aprendizaje y brindar acompañamiento nutricional a los estudiantes.

La Secretaría de Desarrollo Social anuncia que más de 96 mil alumnos recibirán apoyo alimentario
Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar mediante un convenio por USD 40 millones.

Fondos históricos

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Fátima Juárez, explicó que el financiamiento permitirá ampliar las capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar y que existe la posibilidad de extender este beneficio a otros departamentos del país.

“Son más de 40 millones de dólares que Estados Unidos está apoyándonos y se van a invertir en seis años”, señaló la funcionaria sobre el acuerdo alcanzado con Partners of Americas.

Por su parte, Roger Sánchez Oneill, director de Partners of Americas, dijo que la alianza busca generar soluciones sostenibles para las comunidades educativas y fortalecer las oportunidades de desarrollo para la niñez hondureña.

La Secretaría de Desarrollo Social anuncia que más de 96 mil alumnos recibirán apoyo alimentario
Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar mediante un convenio por USD 40 millones.

Además de proporcionar alimentos, la iniciativa contempla capacitación docente, acciones educativas y apoyo nutricional para las comunidades beneficiadas.

La ejecución de estos recursos durante los próximos seis años implicará que las instituciones involucradas garanticen que la ayuda llegue a las escuelas priorizadas y que el beneficio se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes.

El respaldo internacional llega en un momento en que la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas familias del país. La combinación entre pobreza, dificultades económicas y desigualdad territorial mantiene a miles de niños en condiciones donde los programas de apoyo social tienen un papel determinante.

Temas Relacionados

HondurasEstadosUnidosSEDESOLniñezalimentación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tribunal Constitucional de República Dominicana mantiene por dos años la restricción nocturna a la venta de alcohol

La sentencia sobre el decreto 308-06 dispuso que la limitación seguirá vigente de forma transitoria hasta que el Congreso Nacional apruebe una ley formal sobre el expendio en colmados, bares, discotecas y casinos

Tribunal Constitucional de República Dominicana mantiene por dos años la restricción nocturna a la venta de alcohol

Guatemala: Las bancadas CABAL, VIVA y RAÍCES plantean alternativas al subsidio de combustibles del Ejecutivo

Las propuestas presentadas en el Congreso buscan cambiar el esquema de la iniciativa 6801, con reintegros al usuario final o con rebajas fiscales, horas antes de la sesión extraordinaria convocada para discutirla

Guatemala: Las bancadas CABAL, VIVA y RAÍCES plantean alternativas al subsidio de combustibles del Ejecutivo

La energía y la minería concentraron el 40.2% de la inversión extranjera directa en República Dominicana en el primer semestre

El Banco Central reportó ingresos por USD 3,276.7 millones entre enero y junio de 2026, un alza de 7.7% interanual, con el segmento eléctrico a la cabeza y la actividad extractiva en segundo lugar

La energía y la minería concentraron el 40.2% de la inversión extranjera directa en República Dominicana en el primer semestre

Creadores de contenido arriesgan su seguridad y libertad al ingresar a la casa donde cayó alias “Diablo”, advierten autoridades costarricenses

El Organismo de Investigación Judicial alertó que el ingreso sin permiso a la vivienda en San Bernardino de Sarapiquí puede derivar en denuncias del dueño y en amenazas por parte de los integrantes de la banda que aún se encuentran libres.

Creadores de contenido arriesgan su seguridad y libertad al ingresar a la casa donde cayó alias “Diablo”, advierten autoridades costarricenses

Gobierno de Honduras asegura que inyectará millones al sistema enérgetico y reducirá la deuda acumulada

El Gobierno anunció una nueva inversión para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y atender la deuda acumulada con proveedores

Gobierno de Honduras asegura que inyectará millones al sistema enérgetico y reducirá la deuda acumulada

TECNO

Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Fin de bromas a desconocidos: Instagram contra las grabaciones ocultas con Ray-Ban Meta

Emotivo video de MrBeast con LeBron James y ‘La Roca’ que generó millones de vistas en YouTube

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Comprar GTA 6 tendría bloqueo en Latinoamérica: añaden códigos de descarga

Desarrollan un sistema con IA que enseña braille con dos dispositivos y una guía de audio

ENTRETENIMIENTO

Esto es lo que se sabe del crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy

Esto es lo que se sabe del crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy

“London”, la única película representando a Brasil en la sección paralela del Festival de Venecia

El destino que Tom Brady eligió para disfrutar con sus hijos lejos del deporte: “El viaje de toda una vida”

El padre de Amy Winehouse pierde demanda y deberá pagar una cifra millonaria por venta de objetos de la cantante

‘Spider-Man: un nuevo día’ y la estrategia de Marvel para mantener con vida su universo

MUNDO

Un dron captó imágenes de un destructor chino dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas

Un dron captó imágenes de un destructor chino dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas

La ONU alertó del riesgo de una escalada regional tras los bombardeos de Estados Unidos en Irak

El petróleo superó los 90 dólares por el temor a una crisis de suministro tras los nuevos ataques en Medio Oriente

Condenaron en Londres a un adolescente noruego reclutado por una banda vinculada a Irán para cometer un asesinato por encargo

El ejército israelí bombardeó una mezquita en Gaza que almacenaba armas de Hamas