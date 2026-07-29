Estados Unidos destina $40 millones para reforzar la alimentación escolar en Honduras y beneficiar a 96 mil niños

El acuerdo activará recursos equivalentes a más de 1.000 millones de lempiras y alcanzará a estudiantes de prebásica a noveno grado en unas 2.000 instituciones públicas de La Paz e Intibucá

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Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar. Un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Partners of Americas permitirá ejecutar USD 40 millones (unos 1,071 millones de lempiras) durante seis años para beneficiar a más de 96 mil estudiantes de escuelas públicas en La Paz e Intibucá.

La iniciativa forma parte del programa internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, impulsado por el USDA, para apoyar a comunidades con dificultades de seguridad alimentaria.

Según las autoridades, los recursos equivalen a más de 1,000 millones de lempiras y alcanzarán a estudiantes desde educación prebásica hasta noveno grado en unas 2,000 escuelas públicas.

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Los recursos estarán dirigidos inicialmente a los departamentos de La Paz e Intibucá, donde comunidades rurales enfrentan limitaciones económicas, dificultades de acceso y mayores necesidades sociales.

La inversión no se limitará a la entrega de alimentos. El convenio contempla acciones para mejorar la distribución de productos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y control y mejorar las condiciones dentro de los centros educativos beneficiados.

Entre los componentes incluidos están el apoyo para la entrega de raciones secas y frescas, el fortalecimiento de los Comités de Alimentación Escolar, la mejora de sistemas de trazabilidad de alimentos y acciones relacionadas con infraestructura de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

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Impacto en la permanencia escolar

Para miles de familias hondureñas, en especial las que viven en comunidades rurales, la alimentación escolar representa un apoyo diario vinculado con la asistencia a clases.

En sectores donde los ingresos familiares son limitados, el acceso a una ración alimentaria en los centros educativos funciona como incentivo para que los niños continúen estudiando y desarrollen sus actividades académicas en mejores condiciones.

El programa McGovern-Dole busca fortalecer esa relación entre nutrición y educación mediante acciones que contribuyan a aumentar la asistencia escolar, mejorar los procesos de aprendizaje y brindar acompañamiento nutricional a los estudiantes.

Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar mediante un convenio por USD 40 millones.

Fondos históricos

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Fátima Juárez, explicó que el financiamiento permitirá ampliar las capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar y que existe la posibilidad de extender este beneficio a otros departamentos del país.

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“Son más de 40 millones de dólares que Estados Unidos está apoyándonos y se van a invertir en seis años”, señaló la funcionaria sobre el acuerdo alcanzado con Partners of Americas.

Por su parte, Roger Sánchez Oneill, director de Partners of Americas, dijo que la alianza busca generar soluciones sostenibles para las comunidades educativas y fortalecer las oportunidades de desarrollo para la niñez hondureña.

Honduras volverá a contar con apoyo financiero de Estados Unidos para la alimentación escolar mediante un convenio por USD 40 millones.

Además de proporcionar alimentos, la iniciativa contempla capacitación docente, acciones educativas y apoyo nutricional para las comunidades beneficiadas.

La ejecución de estos recursos durante los próximos seis años implicará que las instituciones involucradas garanticen que la ayuda llegue a las escuelas priorizadas y que el beneficio se traduzca en mejores oportunidades para los estudiantes.

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El respaldo internacional llega en un momento en que la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas familias del país. La combinación entre pobreza, dificultades económicas y desigualdad territorial mantiene a miles de niños en condiciones donde los programas de apoyo social tienen un papel determinante.