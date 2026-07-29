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El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

El actor le dedicó unas palabras a su pareja luego de los galardones que se llevaron en los Premios Pinti

Premios PINTI 2026
Tras ganar en los premios Pinti, Nico Vázquez le dejó un romántico mensaje a Dai Fernández (RS Fotos)
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El Teatro Colón fue el escenario de la primera entrega de los Premios Pinti, la nueva ceremonia que reconoce lo mejor del teatro comercial porteño. Esa noche, entre galardones y aplausos, Nico Vázquez y Dai Fernández protagonizaron un momento que se extendió más allá de la sala y llegó a las redes con fuerza propia.

La ceremonia, organizada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), reconoció lo mejor del teatro comercial porteño. La conducción estuvo a cargo de Agustín “Rada” Aristarán y la transmisión fue por eltrece. La noche tuvo su cuota de lágrimas, aplausos y sorpresas, y una de las obras que más veces subió al escenario a recoger galardones fue Rocky.

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La producción se alzó con tres premios: Mejor Producción y Espectáculo del Año en la categoría Drama o Comedia Dramática, diseño de iluminación y sonido y/o música original. El reconocimiento desató el festejo del elenco dentro y fuera de la sala.

Mujer con vestido largo negro sin tirantes y guantes negros posa en un pasillo ornamentado. A la derecha, pantalla de Instagram con perfil y comentario
El mensaje de Nico en la última publicación de Dai

Dai fue la primera en tomar la palabra. Desde sus redes, escribió: “Noche de gala en el Teatro Colón disfrutando de la primera entrega de los Premios Pinti. Felicitaciones a todo el equipo de Rocky, RGB Entertainmen, Preludio producciones por estos premios tan merecidos”.

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El posteo no se quedó en el agradecimiento colectivo. La actriz le dedicó un párrafo especial a Vázquez, su compañero de elenco y pareja: “Gracias por llevar este proyecto a lo más alto, con tu profesionalismo y tu calidad humana como bandera. Gracias por confiar en mí para acompañarte en esta historia, es un privilegio inmenso ser parte de esta familia”.

Vázquez no tardó en responder. El actor tomó el mensaje de Dai como punto de partida y lo devolvió con creces. “Gracias a vos por confiar en mí desde antes y siempre”, escribió, antes de continuar con una definición que sus seguidores destacaron de inmediato.

Sos una excelente actriz, pero, por sobre todo, una persona maravillosa. Tenés una belleza interior y exterior difícil de explicar. Sos de esas personas buenas de verdad, de las que hacen bien”, expresó el actor, en un tono que fue más allá del reconocimiento profesional.

Premios PINTI 2026
Nico y Dai son los protagonistas de Rocky y arriba de las tablas fue que nació su amor (RS Fotos)

El cierre del intercambio terminó de redondear la postal de la noche. “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario. Gracias por tu amor, por tu entrega y por ser ese ser humano tan amoroso”, concluyó Vázquez, con una frase que sus seguidores celebraron con cientos de mensajes de apoyo.

Un mes atrás, el actor de Casi Ángeles cumplió 49 años y lo celebró con una fiesta a sorpresa que reunió a su familia, sus amigos más cercanos y buena parte del elenco de la obra de teatro. “Cumpleaños sorpresa feliz. Festejando el aquí y ahora y agradeciendo siempre. Me siento muy bendecido de todo el amor que recibo”, escribió en el posteo que subió para marcar su nuevo año de vida.

La imagen con la que abrió el carrusel lo muestra con los brazos en alto, remera blanca, una sonrisa abierta y la torta al frente con las bengalas encendidas. Detrás, la banda tocaba en vivo mientras el resto de los invitados festejaba. Fue la postal perfecta para una noche que, según se desprende de las fotos, no tuvo un momento de pausa.

Fernández estuvo en el centro de la celebración. La actriz y pareja del cumpleañero apareció en varias imágenes del posteo, siempre al lado del actor que volverá pronto a la conducción al frente de Popstars, en la vuelta del reality. En una de ellas, los dos se miran y ríen con copas en mano, con una complicidad que no necesita epígrafe. Días antes de la fiesta, la actriz ya le había dedicado un saludo público en redes:“Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol. Te amo”, escribió junto a una foto de los dos abrazados en un restaurante, que acumuló rápidamente reacciones de seguidores y colegas.

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Nico VázquezDai FernándezPremios PintiTeatro Colón

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