El negocio de no envejecer: cómo LeBron James, Messi y Ronaldo usan tecnología para extender su carrera

Los atletas pasan de usuarios a socios al participar en una ronda de financiación de 575 millones de dólares, alineando rendimiento personal con expansión del mercado de análisis de esfuerzo, sueño y recuperación dentro de la industria del bienestar - crédito Reuters

Guardar

La longevidad deportiva se ha convertido en un fenómeno que transforma el negocio y la estrategia de las estrellas de élite. LeBron James, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo representan una generación que utiliza ciencia, tecnología y gestión avanzada del cuerpo para extender la vigencia competitiva y económica más allá de los límites convencionales.

Este modelo ya no depende solo del talento o la genética; responde a una estructura donde el cuerpo es un activo a gestionar, proteger y potenciar.

PUBLICIDAD

Cuál es la vigencia deportiva de los atletas veteranos

Messi llevó a Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo, realizando una actuación destacada en su última cita mundialista - Reuters/Vincent Carchietta

La importancia actual de figuras como Messi (39 años) y Ronaldo (41 años) trasciende el campo de juego. Durante la Copa Mundial 2026, Cristiano Ronaldo sumó más de 11 millones de seguidores en Instagram, alcanzando los 677 millones y generando ganancias estimadas de 6,77 millones de dólares por publicación patrocinada.

Lionel Messi, por su parte, ganó más de 7,8 millones de seguidores, con un total de 514 millones, y beneficios de 5,14 millones de dólares por publicación. Estos datos reflejan no solo su vigencia deportiva, también su peso comercial global.

PUBLICIDAD

El caso de LeBron James ilustra el alcance de este cambio. Tras su octava temporada en Los Angeles Lakers, el máximo anotador de la NBA se tomó semanas para decidir su futuro. Finalmente, a los 41 años, confirmó su continuidad en los Philadelphia 76ers por dos temporadas más, un hecho que desafía los estándares físicos de la liga y que subraya la transformación en la gestión del atleta profesional.

Se estima que James invierte cerca de 1,5 millones de dólares anuales en su cuerpo, incluyendo entrenadores, chefs, masajistas, cámaras hiperbáricas, crioterapia y tecnologías de compresión. Pero la clave no está solo en los dispositivos: el descanso, la alimentación y la personalización de las cargas de trabajo son tan relevantes como la tecnología de punta.

PUBLICIDAD

LeBron James invierte 1,5 millones al año en su cuerpo y estira su carrera a los 41 - William Liang-Imagn Images

La medicina del deporte ha pasado de una lógica reactiva a un enfoque predictivo y preventivo. El análisis de biomarcadores y la variabilidad cardíaca, junto con wearables y sensores, permiten adaptar entrenamientos y detectar signos de desgaste. “Hoy tenemos herramientas para anticiparnos”, afirma Claudia Paviotti, gerenta médica de Avalian. La interpretación profesional de los datos sigue siendo imprescindible.

El negocio de la longevidad

Estos deportistas no solo consumen tecnología, también invierten en ella. En marzo de 2026, LeBron James y Cristiano Ronaldo participaron en una ronda de 575 millones de dólares en WHOOP, una compañía de monitoreo y análisis de esfuerzo, sueño y recuperación. Así, los atletas combinan dos roles: sostener el propio rendimiento y participar en el crecimiento de la industria del bienestar.

PUBLICIDAD

La longevidad es también una decisión estratégica. Pedro Santos Mendiola, jefe de marketing de Boss Recovery, sostiene que la recuperación y la prevención de lesiones pasaron a ser ejes del rendimiento deportivo y del negocio. Los clubes han entendido que sus jugadores son activos valiosos y que la disponibilidad física impacta en los resultados y en la eficiencia económica.

Ronaldo es la cuenta más seguida en la historia de Instagram, revelando su influencia en el mundo digital - REUTERS/Hannah Mckay

Cristiano Ronaldo, que sigue compitiendo profesionalmente a los 41 años, ha convertido su disciplina física en una plataforma de bienestar. Además de invertir en tecnología, lanzó Erakulis, una plataforma digital dedicada al entrenamiento y el bienestar mental.

PUBLICIDAD

Lionel Messi apuesta por la eficiencia y la adaptación de cargas, y ha trasladado su experiencia al negocio mediante la línea de bebidas Más+ by Messi y el fondo de inversión Play Time Sports-Tech HoldCo, con operaciones en tecnología y medios deportivos.

Las tecnologías y estrategias de los atletas de élite ya forman parte de la vida de quienes buscan mantenerse activos. Relojes, sensores y el monitoreo de variables como el sueño o la recuperación permiten personalizar el cuidado y diferenciar entre edad cronológica y biológica.

PUBLICIDAD

La decisión de LeBron James de seguir compitiendo, la vigencia comercial de Messi y Ronaldo y la diversificación de sus inversiones evidencian un cambio de paradigma. La longevidad dejó de ser solo una ventaja deportiva para convertirse en un negocio estratégico, dentro y fuera del campo de juego.