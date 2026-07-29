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Capturan en Honduras a colombiano requerido en extradición

El hombre fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Tegucigalpa como parte de un itinerario para regresar a Colombia

Fermín Alberto García Isaza fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira durante un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional.
Fermín Alberto García Isaza fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira durante un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional.
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Un colombiano pedido en extradición fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional.

El capturado es Fermín Alberto García Isaza y la solicitud fue emitida por autoridades judiciales de Colombia.

El detenido también utilizaba el nombre de Renán Pich Greham. Sobre él pesaba una solicitud de extradición emitida por las autoridades judiciales colombianas, aunque hasta el momento no se revelaron públicamente los delitos específicos por los que es requerido en ese país.

Según el portavoz de la Policía Nacional, el subcomisionado Wilber Mayes Ríos, equipos de inteligencia e investigación siguieron los movimientos del ciudadano colombiano hasta ubicarlo en la terminal aérea de Puerto Lempira, donde ejecutaron la orden de captura antes de que pudiera abandonar el territorio hondureño.

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Antecedentes judiciales en Honduras

Las investigaciones revelan que García Isaza ya había sido procesado en Honduras. En 2016 fue capturado en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

De acuerdo con la información policial, ese expediente estaba relacionado con el decomiso de 211 kilogramos de droga, incautados en septiembre de 2015 durante una operación desarrollada por las autoridades hondureñas en el litoral atlántico.

Aunque enfrentó un proceso judicial por esos hechos, luego recuperó su libertad tras obtener beneficios penitenciarios derivados de su buen comportamiento mientras permaneció recluido, explicó el portavoz policial.

Tras su detención, García Isaza será puesto a disposición de un juez competente, que deberá conocer la solicitud de extradición y verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación hondureña y en los tratados internacionales suscritos por ambos países.

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Honduras suma cinco capturas con fines de extradición en lo que va del año, de acuerdo con las autoridades.
Honduras suma cinco capturas con fines de extradición en lo que va del año, de acuerdo con las autoridades.

Durante este procedimiento, las autoridades judiciales analizarán la documentación enviada por Colombia antes de resolver si procede o no la entrega del requerido a las autoridades de ese país.

El proceso de extradición contempla varias etapas judiciales, incluidas audiencias en las que se garantiza el derecho a la defensa del solicitado antes de una resolución definitiva.

La Policía Nacional ubicó al ciudadano colombiano en la terminal aérea de Puerto Lempira antes de que saliera del territorio hondureño.
La Policía Nacional ubicó al ciudadano colombiano en la terminal aérea de Puerto Lempira antes de que saliera del territorio hondureño.

Capturas con fines de extradición en Honduras

Con este caso, las autoridades hondureñas contabilizan cinco personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año, como parte de operaciones desarrolladas por cuerpos de investigación y unidades especializadas.

Las autoridades sostienen que este tipo de acciones continuará en coordinación con organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, García Isaza permanecerá bajo custodia a la espera de que el proceso judicial determine si será extraditado a Colombia para responder por los cargos que motivaron la solicitud presentada por ese país.

Las solicitudes de extradición se han convertido en una herramienta clave para impedir que personas requeridas por la justicia evadan procesos penales trasladándose a otros países.

Mientras avanza el trámite judicial correspondiente, las autoridades hondureñas reiteran que continuarán fortaleciendo el intercambio de información con organismos internacionales y ejecutando operativos para localizar a personas con órdenes de captura vigentes, como parte de las estrategias orientadas a enfrentar delitos de alto impacto y reforzar el Estado de derecho, siempre y cuando exista acuerdo de extradición entre países solicitantes.

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