Murillo tacha de “vendepatria” a los opositores al anunciar la nueva reforma constitucional en Nicaragua

Fotografía de archivo en la que se captó a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

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Este martes mediante un mensaje enviado a Canal seis de Nicaragua, la dictadora Rosario Murillo defendió públicamente la anulación de las elecciones y confirmó el inicio de un proceso de reformas constitucionales, alegando que estas medidas responden al derecho soberano del país a definir su propio sistema político.

Además, Rosario Murillo enfatizó que sólo el pueblo nicaragüense tiene la potestad de decidir sobre su democracia e instituciones, en medio de crecientes críticas internacionales.

La copresidenta explicó que participó en un encuentro con el cuerpo diplomático y representantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), donde se reiteró que Nicaragua “transita un camino de perfeccionamiento democrático”.

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Según Murillo, el país atraviesa una consulta amplia que involucra a sectores militares, empresariales, académicos, culturales y religiosos, con el objetivo de instalar los resultados de ese proceso en el llamado Mes de la Patria, sin dar con exactitud fecha, se presume que será el primer día del mes de la patria.

“Nuestro pueblo no solo merece, sino que tiene el derecho a elegir sus caminos, a elegir la forma en que desarrolla su democracia”, afirmó Murillo en declaraciones recogidas por canal 6 de Nicaragua y difundidas este martes.

Murillo sostuvo que la reforma constitucional busca perfeccionar el sistema político de Nicaragua sobre la base de la autodeterminación y la unidad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional debido a la suspensión de los comicios y la posterior convocatoria a una reforma constitucional.

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De acuerdo con la versión que Murillo ofrece, la consulta pretende incluir a todos los sectores de la sociedad, desde las fuerzas armadas y empresariales hasta organizaciones indígenas y afrodescendientes, así como universidades públicas y privadas.

“Un trabajo que fortalece el sentido de patria y dignidad, el sentido profundamente democrático de esta revolución”, declaró.

Durante su discurso, la dictadora criticó a quienes denuncian la falta de democracia en el país y acusó a opositores y exiliados de buscar la injerencia extranjera.

“Los que ya no son nicaragüenses ni tendrían que hablar, porque perdieron el derecho de ser nicaragüenses a punta, precisamente, de querer instalar injerencias”, expresó la dictadora.

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El oficialismo sostiene que “la continuidad de la paz, la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad” son pilares fundamentales para avanzar en la lucha contra la pobreza.

El proceso de consulta, según la información divulgada, prevé la participación de trabajadores estatales, sectores productivos, deportistas, transportistas y comerciantes, bajo la frase de “pueblo presidente”.

Para el régimen Ortega-Murillo, la reforma constitucional no solo representa un acto de autodeterminación, sino también la consolidación de un modelo que prioriza la estabilidad y rechaza las “prácticas intervencionistas” del pasado.

Ante la comunidad internacional, el régimen nicaragüense argumenta que el nuevo proceso político responde a “la voluntad del pueblo” y se presenta como un ejemplo de democracia participativa.

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El avance de la reforma constitucional será presentado oficialmente el primer día del Mes de la Patria, según anunció la dictadora.

Las autoridades no precisaron si habrá observadores internacionales o mecanismos de verificación independientes para este proceso, mientras persisten los cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de la anulación electoral.