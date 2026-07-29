Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Murillo tacha de “vendepatria” a los opositores al anunciar la nueva reforma constitucional en Nicaragua

Rosario Murillo anunció que ya se trabaja en un proceso de consulta para decidir los procesos políticos a seguir, el Ejecutivo no aclaró si habrá observadores externos ni controles independientes

Fotografía de archivo en la que se captó a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer
Fotografía de archivo en la que se captó a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer
Guardar

Este martes mediante un mensaje enviado a Canal seis de Nicaragua, la dictadora Rosario Murillo defendió públicamente la anulación de las elecciones y confirmó el inicio de un proceso de reformas constitucionales, alegando que estas medidas responden al derecho soberano del país a definir su propio sistema político.

Además, Rosario Murillo enfatizó que sólo el pueblo nicaragüense tiene la potestad de decidir sobre su democracia e instituciones, en medio de crecientes críticas internacionales.

La copresidenta explicó que participó en un encuentro con el cuerpo diplomático y representantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), donde se reiteró que Nicaragua “transita un camino de perfeccionamiento democrático”.

PUBLICIDAD

Según Murillo, el país atraviesa una consulta amplia que involucra a sectores militares, empresariales, académicos, culturales y religiosos, con el objetivo de instalar los resultados de ese proceso en el llamado Mes de la Patria, sin dar con exactitud fecha, se presume que será el primer día del mes de la patria.

“Nuestro pueblo no solo merece, sino que tiene el derecho a elegir sus caminos, a elegir la forma en que desarrolla su democracia”, afirmó Murillo en declaraciones recogidas por canal 6 de Nicaragua y difundidas este martes.

19 de julio Nicaragua
Murillo sostuvo que la reforma constitucional busca perfeccionar el sistema político de Nicaragua sobre la base de la autodeterminación y la unidad.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional debido a la suspensión de los comicios y la posterior convocatoria a una reforma constitucional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la versión que Murillo ofrece, la consulta pretende incluir a todos los sectores de la sociedad, desde las fuerzas armadas y empresariales hasta organizaciones indígenas y afrodescendientes, así como universidades públicas y privadas.

“Un trabajo que fortalece el sentido de patria y dignidad, el sentido profundamente democrático de esta revolución”, declaró.

Durante su discurso, la dictadora criticó a quienes denuncian la falta de democracia en el país y acusó a opositores y exiliados de buscar la injerencia extranjera.

“Los que ya no son nicaragüenses ni tendrían que hablar, porque perdieron el derecho de ser nicaragüenses a punta, precisamente, de querer instalar injerencias”, expresó la dictadora.

El oficialismo sostiene que “la continuidad de la paz, la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad” son pilares fundamentales para avanzar en la lucha contra la pobreza.

19 de julio Nicaragua

El proceso de consulta, según la información divulgada, prevé la participación de trabajadores estatales, sectores productivos, deportistas, transportistas y comerciantes, bajo la frase de “pueblo presidente”.

Para el régimen Ortega-Murillo, la reforma constitucional no solo representa un acto de autodeterminación, sino también la consolidación de un modelo que prioriza la estabilidad y rechaza las “prácticas intervencionistas” del pasado.

Ante la comunidad internacional, el régimen nicaragüense argumenta que el nuevo proceso político responde a “la voluntad del pueblo” y se presenta como un ejemplo de democracia participativa.

El avance de la reforma constitucional será presentado oficialmente el primer día del Mes de la Patria, según anunció la dictadora.

Las autoridades no precisaron si habrá observadores internacionales o mecanismos de verificación independientes para este proceso, mientras persisten los cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de la anulación electoral.

Temas Relacionados

Rosario MurilloDaniel OrtegaNicaraguareforma constitucional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

La capacitación, organizada por la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, reúne a especialistas de siete países para reforzar pesquisas, controles fronterizos y coordinación regional frente al crimen transnacional.

La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

La presidenta acudió al Hospital del Trauma para conocer el estado de salud de los oficiales que participaron en el operativo en el que fue detenido Alejandro Arias Monge, uno de los criminales más buscados del país

Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

Padrastro fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra en Costa Rica

El Tribunal Penal de Heredia impuso la pena luego de que la Fiscalía demostrara que el hombre aprovechó su posición como padrastro y su superioridad física y psicológica para cometer los abusos cuando la víctima era una niña

Padrastro fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra en Costa Rica

Fósiles de mastodontes, perezosos gigantes y otros animales de la megafauna fueron encontrados en El Salvador hace 25 años

En mayo de 2001, el río Tomayate fue la zona donde se encontraron cientos de restos de animales pertenecientes a la megafauna que habitaron en El Salvador hace millones de años.

Fósiles de mastodontes, perezosos gigantes y otros animales de la megafauna fueron encontrados en El Salvador hace 25 años

Ministerio Público de Costa Rica responde al Gobierno y rechaza críticas por el caso de alias “Diablo”: “Debilitan la lucha contra el crimen organizado”

La institución defendió la legalidad de las actuaciones realizadas durante el proceso judicial contra Alejandro Arias Monge y aseguró que los cuestionamientos del Poder Ejecutivo generan desinformación, desgaste institucional y favorecen a quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada

Ministerio Público de Costa Rica responde al Gobierno y rechaza críticas por el caso de alias “Diablo”: “Debilitan la lucha contra el crimen organizado”

TECNO

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

Cómo enviar Mensajes Directos en Instagram usando la hora local de clientes o amigos en otro país

HBO Max lanza videos verticales, al estilo Reels, para ayudarte a elegir pelis o series

Meta y BlackRock invertirán USD 10.000 millones: construirán un complejo de centros de datos

WhatsApp Web: ya puedes hacer llamadas y videollamadas sin descargar aplicaciones al PC

ENTRETENIMIENTO

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

Así fue el homenaje de un TikToker a su perro: lanzó sus cenizas al espacio

MUNDO

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Azerbaiyán condenó a nueve periodistas y activistas a hasta 15 años de prisión en un caso vinculado a la represión de la prensa